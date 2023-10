In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Dies zeigt auch der Blick in den Veranstaltungskalender für Montag, den 30. Oktober 2023.

Magdeburg - Eine Wanderung, ein Konzert mit Onkelz-Covers, Bilder der Hochschule, Swing, ein besonderer Chor, ein deutscher Kinofilm und Fahrten mit der Weißen Flotte - auch am Montag, 30. Oktober 2023, bietet Magdeburg ein vielfältiges Programm aus Kultur und Unterhaltung. Die Volksstimme hat auf dieser Seite sieben Ideen zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 29. Oktober 2023, geht es hier.

Fahrten mit der Magdeburger Weißen Flotte auf der Elbe

Noch bis Ende des Monats Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg mit ihren drei Passagierschiffen auf der Elbe der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer.

Am Montag und Dienstag legen sie um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck.

Tickets können an Bord gekauft werden. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt. Die Telefonnummer des Büros lautet 0391/532.88.91. Es ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Neben zwei Fähren gehören die Fahrgastschiffe „Stadt Magdeburg“, „Stadt Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ zur Magdeburger Weißen Flotte.

Stainless Steel covert die Onkelz im Alten Theater

Zur „Böhse Onkelz Night“ kommen „Stainless Steel“ am Montag nach Magdeburg. Die Coverband spielt ab 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Stainless Steel, eine der ersten Tributebands der "Böhse Onkelz" in Deutschland, hatte die Ehre, als offizielle Supportband beim Abschiedskonzert der Böhsen Onkelz zu deren vorläufiger Auflösung am Lausitzring vom 15. bis 18. Juni 2005 im Rahmenprogramm dieser Veranstaltung aufzutreten.

Kino: "Die Theorie von allem" im Magdeburger Moritzhof

"Die Theorie von allem" ist ein deutscher Film, der das Potenzial hat, ein moderner Klassiker zu werden. Er bietet Stil, Spannung und erzählt eine Geschichte, die tief in die Abgründe der menschlichen Natur führt. Mit einem großartigen Ensemble und einem beeindruckenden Soundtrack ist der Film ein genialer Noir über die Unvorhersehbarkeit der Welt, in der vieles möglich, aber kaum etwas notwendig ist. Gezeigt wird er derzeit im Magdeburger Moritzhof. Filmvorführungen beginnen am Montag und am Mittwoch um 19.30 Uhr, am Dienstag, Sonntag und am 30. November um 19 Uhr, am Donnerstag und am 7. November um 18 Uhr, am Freitag um 20.30 Uhr, am 6. November um 17.30 Uhr, am 8. November um 16.15 Uhr, und am 24. November um 20.15 Uhr.

Die Geschichte: Im Jahr 1962 reist Johannes Leinert mit seinem Doktorvater zu einem physikalischen Kongress im Hotel Esplanade in den Schweizer Alpen. Ein iranischer Wissenschaftler soll einen wichtigen Vortrag zur Quantenmechanik halten, aber er verspätet sich. Die Gesellschaft vertreibt sich die Zeit mit Dinnerpartys und Ski-Ausflügen. Eine geheimnisvolle Pianistin fasziniert Johannes, obwohl sie ungewöhnliche Dinge über ihn zu wissen scheint. Als ein deutscher Physiker auf grausame Weise ums Leben kommt, beginnen Ermittlungen, die auf einen Mord hinweisen. Währenddessen verschwindet die Pianistin, und Johannes wird in ein tief verwurzeltes Geheimnis unter dem Berg verwickelt.

Wanderung durch den Süden Magdeburgs

„Im Süden der Stadt“ ist ein Termin der Wanderfreunde am Montag überschrieben. Die Wanderung hat eine Länge von zehn Kilometern. Sie führt über Beyendorf und Salbke.

Treff ist an der Straßenbahnhaltestelle Flugplatz/Technisches Hilfswerk. Start ist m 10 Uhr.

Ausstellung über die Hochschule in der Hochschulbibliothek

Unter dem Titel „h2 Lieblingsplätze vs. h2 Baustellen“ wird derzeit in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in der Bibliothek auf dem Campus in der Breitscheidstraße eine Ausstellung gezeigt. Zu sehen ist sie bis zum 21. Dezember. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr.

Gezeigt werden Bilder von Studierenden und Mitarbeitenden, die entweder besonders schöne Orte zeigen, oder solche, bei denen noch viel Verbesserungsbedarf besteht. „Machen Sie sich ein eigenes Bild“, heißt es in einer Ankündigung.

Flinta*-Chor trifft sich zum ersten Mal im Volksbad Buckau

Ein Flinta*-Chor bietet am Montag im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 allen Frauen und Lesben sowie jenen, die inter- oder transgeschlechtliche sowie nichtbinäre und agender Personen die Möglichkeit, ihre Stimme ganz ohne Bewertungen oder Beurteilungen zu entfalten.

Immer montags, vom 23. Oktober bis zum 27. November finden jeweils von 16 bis 18 Uhr sechs Termine statt.

Swing im Gemeindehaus der Sankt-Petri-Kirche in der Neustädter Straße

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Diesen Montag ist das Gemeindehaus von St. Petri in der Neustädter Straße 4.

Ab 19.30 Uhr gibt es einen Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige. Es gibt Grundschritte und einfache Figuren. Zwischen 20.15 und 20.30 Uhr geht es dann über ins freie Training und den Social Dance.