Magdeburg - Viel Musik, ein Gottesdienst, die Johannespassion und Comedy - das Programm vom 1. April 2023 bietet für Mageburg Abwechslung. Und auch die Clubs der Stadt haben viel zu bieten. Ihr Porgramm ist auf einer eigenen Seite zusammengefasst. Und die Freizeit-Tipps für Freitag, den 31. März 2023, gibt es hier.

Singer-Songwriterin Minoa aus Berlin spielt im Volksbad Buckau

Minoa aus Berlin präsentiert am Sonnabend um 20 Uhr in Magdeburg ihr Debütalbum „Forward, Backward, Start Again“. Veranstaltungsort für das Konzert ist das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Mit ihrem Album beweiset Minoa ihr Gespür für Songwriting und Melodien, die mit einem eigenwilligen, internationalen E-Gitarren-Sound daherkommen, so die Veranstalter. Ina Klos, die Sängerin, Musikerin und Komponistin hinter dem Namen Minoa, zeige auf diesem Album ihre stimmlichen Fähigkeiten von bestechender Qualität. „Forward, Backward, Start Again“ sei eine Metapher für den inneren Kampf mit sich selbst, den Minoa in ihren Songs verarbeitet. Die Botschaft, immer wieder aufzustehen und es erneut zu versuchen, spiegelt sich in den Texten auf dem Album wider, der von einem eigenen -Gitarren-Sound begleitet wird.

Schon als Kind wurde Minoa musikalisch gefördert: Sie nahm Klavier- und Gesangsunterricht, sang in der Schulband, in einer Jazz-Combo und im Chor. Nach dem Abitur studierte sie zwei Jahre lang Popularmusik in Hannover, beendete das Studium jedoch frühzeitig, weil sie sich vom ständigen analytischen Hinterfragen in ihrem eigenen kreativen Schaffen ausgebremst fühlte.

Terry Hoax macht in der Magdeburger Factory Station

Terry Hoax ist die Band, die in den 90ern mit ihrer Coverversion von „Policy Of Truth“ einen veritablen Hit gelandet hat. Zusammen mit Produzent Arne Neurand (Guano Apes, Revolverheld, Subway To Sally...) haben sich Terry Hoax ein gutes halbes Jahr im Übungsraum eingeschlossen, um gemeinsam an den Ideen für das Album zu feilen. Dabei herausgekommen sind insgesamt 16 Songs, die in vielen Wochen im legendären Horus Studio in Hannover aufgenommen und produziert wurden. Entstanden sind echte Perlen wie die Single-Auskopplung „Shining“, das melancholische „Ghost“ oder die rohe Urfassung von „The Best Is Yet To Come“, auf denen Oliver Perau seine Qualitäten als gnadenlos guter Sänger zeigt.

Ein Konzert gibt die Band am Sonnabend in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Beginn ist um 20 Uhr.

T&T Wollner singen im „... nach Hengstmanns“ Tone Steine Scherben

Rio Reiser und seine Band Ton Steine Scherben haben die deutsche Musikszene der 70er Jahre geprägt. Doch auch Jahrzehnte später erfreuen sich ihre Songs noch immer großer Beliebtheit. Einige Fans denken dabei vielleicht an den Balladensänger oder den selbsternannten König von Deutschland. Andere erinnern sich an Gerüchte über politische Einstellungen oder geplante Karriereschritte. Doch wer war Rio Reiser wirklich? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, denn seine Musik spricht für sich selbst.

Tabea und Tobias Wollner haben die Songs von Rio Reiser und Ton Steine Scherben für sich entdeckt und präsentieren sie nun in einem Gastspiel mit dem Titel „RIOs Scherben“ im Kabarett „...nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37. Beginn ist am Sonnabend um 19.30 Uhr.

Johannespassion mit dem Magdeburger Kantatenchor in der Pauluskirche

Der Magdeburger Kantatenchor führt am Sonnabend um 17 Uhr in der Pauluskirche an der Goethestraße die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach auf. Damit beginnt eine Würdigung seines immensen Schaffens als Thomaskantor, die 1723, also vor 300 Jahren begann. Das Orchester Märkisch Barock begleitet auf historischen Instrumenten, es wirken weiterhin Stefanie Fels, Britta Schwarz, André Khamasmie, Tobias Ay und Johannes G. Schmidt mit.

Die Johannes-Passion spannt den Bogen zwischen empfindsamer Lyrik und aggressiver Wucht und nimmt Zuhörer wie Aufführende seit nahezu 300 Jahren intensiv mit hinein in das Passionsgeschehen nach Johannes und fragt oft höchst aktuell, was dies mit uns, mit mir selbst zu tun hat.

Bikergottesdienst an der Magdeburger Ambrosiuskirche

Für Sonnabend ist ein Bikergottesdienst an der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz geplant. Beginn ist um 13 Uhr. Gestaltet wird der Gottesdienst von Giselher Quast, dem früheren Prediger des Magdeburger Doms.

Liederabend in Hoeferts Nachbarschaftsbar in Magdeburg-Buckau

In Hoeferts Nachbarschaftsbar in der Schönebecker Straße 23 gestalten am Sonnabend ab 19 Uhr zwei Duos einen Liederabend. Liederlich spielt zunächst Indoor-Straßenmusik in Muttersprache. Erdiger Blues trifft auf Texte, in denen Alltägliches besonders wird und dennoch alltäglich bleibt. Jörg Weise spielt Gitarre und singt. Martin Müller spielt dazu Knopfakkordeon und singt auch.

Die Stücke stammen sowohl aus der eigenen Feder als auch aus einem kleinen erlesenen Fundus anderer Autoren. Mit ihrer warmen Stimme entführt dann Lara Schäfer ihre Zuhörerschaft. Martin Müller begleitet sie dabei am Akkordeon. Zu Songs von Tom Waits gesellen sich solche von Melody Gardot, Amy Wine-house, Nina Simone, Bob Dylan und anderen. All dies zaubern die beiden Musiker in ihrem eigenen Klangbild. Als Gast stößt an diesem Abend André Preuß an der Mundharmonika hinzu.

Comedy mit Mandy Partzsch und Erik Lehmann im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Paarshit happens - Zweiter Aufguss - Jetzt noch heißer!“ heißt es am Sonnabend ab 20 Uhr im Theater Grüne Zitadelle im Breiten Weg 8a. Auf der Bühne stehen die Dresdner Komiker Mandy Partzsch und Erik Lehmann.

Ob Männerschnupfen kontra Migräne, Dekowahn versus Rasenpflege oder Bier gegen Aperol Spritz – es ist der ewige Kampf um die Frage, wer denn nun eigentlich wirklich die Hosen anhat.