In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Dies zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Dienstag, 16. Mai 2023. Die Volksstimme hat Tipps zusammengestellt.

Magdeburg - Musik und Kunst, Film, Literatur, mehrere Tipps zum Ferienprogramm und ein Stadtrundgang - auch Dienstag, der 16. Mai 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Zu den Tipps für Montag, 15. Mai 2023, geht es hier.

Drei Spielplatzkonzerte mit der „Hansepfeyfferey“ in Magdeburg

Drei Spielplatzkonzerte gibt die „Hansepfeyfferey“ am Dienstag in Magdeburg: auf dem Prinzessinnen Spielplatz in der Helmholtzstraße 38 um 15 Uhr, auf der Streuobstwiese in der Lutherstraße 20 um 16.15 Uhr – geöffnet ist diese an diesem Tag von 15 bis 17.30 Uhr – und um 17.30 Uhr auf dem Spielplatz Keltisches Dorf im Kirschweg 25. Übrigens auch am Montag gibt es bereits Konzerte - und zwar um 16.15 auf dem Spielplatz Am Seeufer 6 und um 17.30 Uhr auf dem Spielplatz im Wenddorfer Weg 3.

Bei der Hansepfeyfferey handelt es sich um „ein lautes Ensemble auf Renaissance-Blasinstrumenten, spezialisiert auf improvisierte und wieder entdeckte Musik der Zeit um 1500.“ Laura Dümpelmann spielt die Schalmey, Alexandra Mikheeva die Zugtrompete und die Posaune, Lilli Pätzold den Zink, Felipe Egaña Labrin den Pommer und Katrin Zolnhofer die Posaune.

Programm für Familien und Ferienkinder in Magdeburg

In Magdeburg bieten die Pfingstferien Programm für die Familie. Am Dienstag und am Donnerstag plant so die Stadtteilbibliothek am Florapark ein Frühlingsbasteln. Beginn für das zweistündige Angebot ist jeweils um 10 Uhr.

Zwei Angebote steuert der Elbauenpark zum Ferienprogramm am Dienstag bei. Die Matschparty in der Elbauebeginnt um 15 Uhr. Der Parkförster und sein Team nehmen die Kinder mit auf eine Ferienspaß-Erlebnistour. Bei der spannenden Exkursion erzählen sie alles über die Elbebiber. Und auf der Biberwiese am Jahrtausendturm können Biberburgen gebaut und Staudämme gesetzt werden. Das klingt nach Spaß, aber auch nach moddern und matschen nach Herzenslust. Matschfeste Kleidung und Schuhe sind erforderlich. Noch ein Tipp: Unbedingt Wechselsachen mitbringen. Treffpunkt ist auf der Biberwiese beim Jahrtausendturm.

Doppelter Rutschen-Spaß ist ganztags angesagt: Am Feriendienstag gibt es auf der Sommerrodelbahn einen Fahrschein, mit dem Kinder gleich zwei Mal den Berg hinunterrutschen können.

Jeden Dienstag von April bis Oktober, bietet die Touristinformation für Schul- und Kindergartenkinder eine einstündige Stadtrundfahrt an. Start ist um 10 Uhr am Otto-von-Guericke-Denkmal neben dem Alten Rathaus. Dabei wird den Kindern altersgerecht die Geschichte der Ottostadt nahe gebracht und Sie erfahren Wissenswertes zu unseren Sehenswürdigkeiten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

In den Magdeburger Kinos werden auch in den Pfingstferien Kinderfilme gezeigt. Unter anderem läuft am Dienstag und am Donnerstag „Lucy ist jetzt Gangster“ um 15 Uhr und „Wo ist Anne Frank“ am Dienstag und am Freitag um 15.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Literaturclub im Magdeburger Schauspielhaus

Regelmäßig trifft sich in Magdeburg der Literaturclub in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Nächster Termin ist Dienstag um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an bastian.lomsche@theater-magdeburg.de möglich. Der Eintritt ist frei.

Dieses Mal möchte sich der Literaturclub über „Pnin“ austauschen. Das Buch stammt von Vladimir Nabokov.

„Bildnisse“ von Uwe Pfeifer in der Galerie Himmelreich

In der Magdeburger Galerie Himmelreich im Breiter Weg 213b wird derzeit die Ausstellung „Bildnisse“ mit Handzeichnungen, Druckgrafiken und Malerei von Uwe Pfeifer gezeigt. Besichtigt werden kann diese Ausstellung bis 2. Juni Dienstag bis Freitag jeweils von 11 bis 17 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Der Künstler selbst sagt: „Die Geschichte meiner Porträts ist etwas seltsam. Anfangs hatte ich dazu keine Beziehung. Es entstanden in anony­men Räumen und Situationen maskenhafte Gesichter. Später wurden sie konkreter. Das hat auch mit der Entwicklung der Perfektion als Maler zu tun. 1984 hatte ich einen Auftrag für ein Luther–Bild. Da begann eigentlich die präzise Phase in meiner Menschendarstellung, wo das Individuelle stark interessierte und herausgearbeitet wurde. Diese Arbeits- und Denkweise hat sich nach 1990 durch die neuen Bedingungen und gesellschaftlichen Ansprüche noch verstärkt; es ging mir nicht um Gleichmacherei und Norm, sondern um die Persönlichkeit.“

Stadtrundgang durch Magdeburg

Öffentliche Stadtrundgänge finden in Magdeburg täglich um 11 Uhr statt. Treff ist jeweils um 11 Uhr an der Tourist-Information im Breiten Weg 22. Eine Online-Buchung ist unter www.magdeburg-tourist.de/Stadtführungen möglich.

In einer Ankündigung heißt es: „Zu Fuß reisen Sie durch die Geschichte der Stadt: Der Rundgang führt Sie zum Alten Markt mit dem Magdeburger Reiter und zur Johanniskirche, in der einst Martin Luther predigte. Sie treffen auf romanische Bauten wie das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen und erfahren mehr über Hundertwassers Ideen einer Architektur in Harmonie mit der Natur, die er in der Grünen Zitadelle von Magdeburg verwirklicht hat.“ Der Rundgang endet am Domplatz in unmittelbarer Nähe zum Wahrzeichen der Stadt, dem über 800-jährigen Magdeburger Dom.

„Eismayer“ im Magdeburger Studiokino

Im Studiokino wird am Dienstag der Film „Eismayer“ gezeigt. De Vorstellung im Moritzplatz 1a beginnt um 20 Uhr.

Der herrische Vizeleutnant Charles Eismayer gilt als gefürchtetster Ausbilder beim Österreichischen Bundesheer. Und er ist schwul – nur das darf keiner wissen. Die Liebesbeziehung zu einem Mann ist mit seinen Vorstellungen, wie ein echter Soldat zu sein hat, nicht vereinbar.