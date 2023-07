Magdeburg - Puppentheater für die Kleinsten, Kunst von Ernst Barlach, Wanderungen, Fahrten mit der Weißen Flotte und Programm für Ferienkinder - auch am Dienstag, den 25. Juli, hat der Veranstaltungskalender für Magdeburg viel zu bieten. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen auf dieser Seite zusammengestellt. Zu den Freizeittipps für Montag, den 24. Juli 2023, geht es hier.

Der Maulwurf im Magdeburger Puppentheater

„Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ steht auf dem Spielplan im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Für die Vorstellungen Dienstag und Mittwoch um 10.30 Uhr gibt es allenfalls an der Tageskarte noch zurückgegebne Karten – für die Vorstellung am Dienstag um 9 Uhr waren zum Redaktionsschluss aber noch Karten im Vorverkauf zu haben.

Die Geschichte: Dem Maulwurf landet am Morgen eine Ausscheidung auf seinem Kopf, ein Haufen. Aus wessen Po der kam, weiß man nicht, der Täter hat sich längst aus dem Staub gemacht. Der Maulwurf macht sich auf den Weg, ihn oder sie zu finden. Die Tiere, denen er auf seiner Suche begegnet, beweisen ihre Unschuld. Das Stück richtet sich an Zuschauer ab drei Jahren.

Kunst von Ernst Barlach in der Himmelreichgalerie

Unter dem Titel „In Memoriam“ wird derzeit in der Magdeburger Galerie Himmelreich eine Ausstellung mit Werken von Ernst Barlach gezeigt- Der deutsche Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller Ernst Barlach, der von 1870 bis 1938 lebte, zählt zu den wichtigsten Künstlern der Moderne.

Seine auf die elementarsten Grundformen reduzierte Darstellungsweise sowie sein grundlegendes Interesse an der emotionalen Konstitution des Menschen ließen ihn Werke von universeller Aussage schaffen. Diese metaphorischen Darstellungen menschlicher Gefühle generieren eine Zeitlosigkeit, die bis heute Bestand hat, und verweisen gleichermaßen auf das Verständnis, mit welchem Barlach seinen Mitmenschen begegnete. Die Ausstellung lädt ein, ausgesuchte grafische und plastische Werke des berühmten Expressionisten Ernst Barlach kennenzulernen und sich so seinem Gesamtwerk anzunähern. Gezeigt werden in der Ausstellung Lithographien und Bronze-Skulpturen.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b und ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Zwei Wanderungen führen durch Magdeburg

Zwei Wanderungen stehen am Dienstag im Magdeburger Kalender. „Gesundes Wandern“ veranstalten die Wanderfreunde ab 10 Uhr im Stadtpark. Treff ist an der Straßenbahnhaltestelle.

„Vom Westfriedhof zum Alten Markt“ steht für die Wanderbewegung auf dem Plan. Die Strecke beträgt zehn Kilometer. Treff ist um 8.30 Uhr an der Haltestelle Westfriedhof an der Großen Diesdorfer Straße 160.

Fahrten mit der Weißen Flotte ab dem Schiffshebewerk

In der Elbe herrscht derzeit Niedrigwasser. Daher fahren die Ausflugsschiffe der Weißen Flott nicht wie gewohnt ab dem Petriförder im Stadtzentrum. Start ist stattdessen ab dem Oberen Hafen am Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee.

Fahrten sind bis einschließlich Donnerstag täglich ab 11 Uhr und ab 14 Uhr als Wasserstraßenkreuzfahrt „Kleine Acht“ sowie um 12 und um 15 Uhr als Trogbrückenfahrten geplant. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord der Schiffe.

Bedrohte Tiere in Bilder aus dem Garten in der Magdeburger Stadtbibliothek

Natur: In der Ausstellung zeigt die passionierte Gärtnerin Gabriele Kaminski noch bis Sonnabend in der Magdeburger Zentralbibliothek Fotos von bedrohten Tierarten, die sie in ihrem Kleingarten in der Gartensparte „Am Unterbär“ fotografiert hat. Sie möchte damit auf die verschiedensten Tierarten wie Insekten, Frösche und Singvögel hinweisen, die unter Naturschutz stehen und teilweise sehr selten geworden sind.

Die Zentralbibliothek sitzt im Breiten Weg 109. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Sonnabend bis 13 Uhr.

Ferienprogramm für Kinder

Das Sommerbasteln der Stadtteilbibliothek im Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 richtet sich diese und kommende Woche dienstags und donnerstags um 10 Uhr an Kinder, die gern zeichnen, malen und mit Hilfe von bunten Stiften, Papieren, Schere und Leim ihre eigenen Fantasiewelten basteln möchten. Hierzu gibt es Vorschläge aus Mal- und Bastelbüchern.

In der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 steht am Dienstag um 16 Uhr die Frage „Wer hat Angst vor dem ziemlich netten Wolf?“ im Raum.

Elbauenpark: Eine Entdeckungstour Wasser beginnt am Dienstag um 15 Uhr im Elbauenpark. Für Mittwoch um 15 Uhr steht eine Führung für Kinder im Jahrtausendturm auf dem Programm.

Bis 6. August sind beim Wobau-Ferienspaß zudem Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, Wasser-Pool mit Zorbbällen, Kletterberge, Riesenrutsche, ein Quadrenn-Parcours und vieles mehr aufgebaut.

Finotec: Mit Roboterkursen vermittelt Finotec in der Rötgerstraße 8 Wissen. Am Dienstag sowie am 4. und 14, August steht jeweils von 9 bis 11 Uhr „WeDo 2.0 – Mondstation“ auf dem Programm. Genutzt wird Lego-Technik. Der Zwei-Tageskurs „2-Tagekurs SpikePrime „Weltraumexpedition“ beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Anmeldungen unter finsotec.mozello.de im Internet.

Kino: In Cinestar Am Pfahlberg und Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz laufen derzeit Kinderfilme wie „Ariell, die Meerjungfrau“, „Barby“, „Miraculous“, „Elemental“, „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“, „Der Supermario Bros Film“ und „Spiderman“ Zudem heißt es im Cinemaxx am Dienstag ab 13.40 Uhr „Timmy Sommer Abenteuer“.

Im Moritzhof laufen am Dienstag um 16 Uhr „Oink“ und um 16.15 Uhr „ Die kleine Hexe“. Auf der Brachflächen zwischen Grünstraße und Umfassungsweg wird am Dienstag um 21.30 Uhr ein Familien-Überraschungsfilm gezeigt.