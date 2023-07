In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Volksstimme hat Ideen für Ausflüge und Unternehmungen am Montag, den 24. Juli 2023, zusammengestellt.

Magdeburg - Zwei Wanderungen, eine Ausstellungen, eine Floßfahrt und ein Film sind Ideen aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender, die die Magdeburger Volksstimme für Montag, den 24. Juli 2023, auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Tipps für Sonntag, den 23. Juli 2023, geht es hier.

Mit dem Floß auf der Elbe

Magdeburgs Yachthafen bietet Entspannung, Gemütlichkeit, Sport und Party an und auf der Elbe im maritimen Flair. Gäste können Wassertouren unter anderem mit Floß, Grillboot und Kanu erleben oder ganz einfach an der Hafenbar entspannen.

Der direkt daneben gelegene Campingplatz verfügt über 32 Stellflächen und ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Infos gibt es sowohl über den Yachthafen als auch über den Stellplatz fürs Wohnmobil im Internet. In einem Beitrag berichtet die Volksstimme von einer Floßfahrt und über weitere Anbieter.

Ausstellung „Was heißt hier Minderheit?“ im Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg

„Was heißt hier Minderheit?“ heißt eine Ausstellung über Kultur und Sprache der vier nationalen Minderheiten Deutschlands wie der Sorben und der Sprechergruppe Niederdeutsch, die Montag und Dienstag noch im Landtag Sachsen-Anhalts im Domplatz 6–9 gezeigt wird. Geöffnet ist jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Am Empfang müssen zunächst ein Besuchsschein ausgefüllt und ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis hinterlegt werden. Jeder Gast erhält dann einen Tagesausweis für das Parlamentsgebäude.

Jede der Ausstellungsstationen unterscheidet sich durch ihre einzigartige Gestaltung. An beispielhaften Erzählungen wird Einblick in die spannungsreiche Beziehungsgeschichte zur Mehrheitsgesellschaft gegeben, die Zwischenmenschliches ebenso berührt wie ein weites staatliches Geschichtsfeld der Minderheitenpolitik. Eigen- und Fremdklischees werden aufgezeigt und spielerisch eingefangen, Perspektivwechsel sollen ermöglicht werden. Ein tragendes erzählerisches wie gestalterisches Element ist die Anderssprachigkeit innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft und der damit zusammenhängende Wechsel zwischen verschiedenen Polen.

Film „Die Unschärferelation der Liebe“ im Moritzhof

Der in diesem Jahr erschienene Film „Die Unschärferelation der Liebe“ steht derzeit auf dem Spielplan im Moritzhof im am Moritzplatz in Magdeburg. Die Regie führte Lars Kraume, in den Hauptrollen sind Burghart Klaußner und Caroline Peters zu sehen.

Die Geschichte: Greta ist eine notorisch lügende Schulsekretärin und nebenbei laut, spontan und unberechenbar. Alexander ist ein pleitegehender Metzger, nebenbei Musikliebhaber und verkappter Intellektueller, der stets auf seine strikte Ordnung bedacht ist. An einer Bushaltestelle küsst sie ihn in den Nacken, völlig unvermittelt, einfach so. Eine Verwechslung. Oder steckt doch ein Plan dahinter? Auf alle Fälle ist es der Anfang einer elektrisierenden Liebesgeschichte, mit der beide noch fünf Minuten zuvor nicht gerechnet haben. Und so sehr sich Alexander auch sträuben mag – einer Naturgewalt wie Greta kann man sich nicht entziehen. Die unausweichliche Erkenntnis: Liebe ist immer eine Chance, mit der wir alle rechnen sollten.

Am Montag, Dienstag und Donnerstag läuft der Film um 18.15 Uhr, am Mittwoch um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für die Woche darauf geplant.

Wanderungen in Magdeburg

Zwei geführte Wanderungen sind für Montag in Magdeburg geplant. Das Waldpädagogische Zentrum ist zum einen Ziel der Wanderbewegung. Vom Herrenkrug geht es vorbei am Gerwischer Baggerloch auf einer Strecke von 14 Kilometern zurück zum Startpunkt an der Straßenbahnhaltestelle Bahnhof Herrenkrug. Treff ist dort um 9 Uhr.

„Zur Klappermühle“ heißt ein Ausflug der Wanderfreunde nach Ottersleben und zurück auf einer Strecke von elf Kilometern. Treff hierfür ist die Straßenbahnendstelle Sudenburg im Kroatenweg um 10 Uhr.