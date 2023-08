Magdeburg - Industriegeschichte, Badespaß und Kunst - dies gehört zu den Veranstaltungstipps der Magdeburger Volksstimme für Dienstag, den 22. August 2023. Zu den Veranstaltungstipps für Montag, den 21. August 2023, geht es hier.

Schiffshebewerk ist Thema in Magdeburger Rathaus

Das Magdeburger Stadtarchiv lädt am 22. August um 19 Uhr im Kaiserin-Adelheid-Foyer des Alten Rathaus zum nächsten Stadtgeschichtlichen Sommerabend ein. Auf dem Programm steht diesmal ein überregional bekanntes „Meisterwerk der Technik“. Der Referent Dr. Eckhard Schinkel berichtet über neue Erkenntnisse zur Architektur des Schiffshebewerks Magdeburg-Rothensee, errichtet vom Unternehmen Krupp-Gruson. Alle interessierten Magdeburger sowie Gäste der Stadt sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Als „Meisterwerk der Technik“ ist das Schiffshebewerk seit der Inbetriebnahme 1938 oft gewürdigt worden. Dagegen fand seine knappe und klare Architektur, die charakteristische Erscheinung dieses Ingenieurbauwerks, selten Beachtung. Den möglichen Gründen dafür geht der Vortragende in einer spannenden Spurensuche nach. Anhand zahlreicher und zum Teil neu entdeckter Bilder und Quellen rekonstruiert er die Architektur-Entwicklung des Schiffshebewerks, in der es 1933/34 einen markanten Bruch gab. Die Vorgeschichte dazu führt zurück zum Streit um Tradition und Moderne in der Ingenieurbaukunst vor dem Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus.

Obwohl technisch ein singuläres Werk, lässt sich zeigen, dass das Hebewerk als architektonisch gestalteter Ingenieurbau zu einer Gruppe von zeitgenössischen Industriebauten an den Wasserstraßen gehört – mit Beispielen dafür auch im Raum Magdeburg. Als Monument und Architekturdenkmal erzählt es von umstrittener Ingenieur-Baukunst im Geist der Weimarer Republik und im NS-Staat.

Ausflug ins Strandbad und ins Freibad in Magdeburg

Noch bis zum 3. September läuft in Magdeburg die Freibadsaison. In den kommenden Tagen lockt noch einmal sommerliches Wetter zum Ausflug in eines der Frei- und der Strandbäder.

Zum einen gibt es in Magdeburg die Strandbäder im Naherholugszentrum Barleber See im Buschweg und im Naherholungszentrum Neustädter See in der Straße Bei Homanns 47. Zum anderen verfügt die Stadt über drei kommunale Freibäder: Das Erich-Rademacher-Bad befindet sich in der Johannes-Göderitz-Straße 113, das Freibad Süd im Kirschweg und das Carl-Miller-Bad in der Carl-Miller-Straße.

Kunst in der Galerie Himmelreich

Unter dem Titel „Nachen II“ zeigt die Galerie Himmelreich derzeit Malerei, Skulptur und Fotografie von Reinhard Rex und Benjamin Borisch.

Benjamin Borisch sagt: „Seit einiger Zeit fotografiere ich Abrissflächen in Magdeburg - sie stehen für das kontinuierliche Verschwinden von industriellen Arealen der Vorwendezeit und deren Transfor­mation. Mich interessiert dabei die schrittweise Defragmen­tierung der vorgefundenen Bausubstanz, welche zu optisch bizarren Formen und Kombinationen führen kann.“

Reinhard Rex meint: „Eine Aussage über das "Selbst" ist schwer zu treffen und noch dazu in wenigen Worten. Aber nach den Jahrzehnten; meine 100 Baustellen und die 101 - so ähnlich sang es wohl mal Renft. Und die eine ist nicht eindeutig - da ist die Fläche und da ist der Raum. In der 100 steckt so viel körperliche und andere schwere Arbeit. Und die eine ist nicht leichter.“

Geöffnet ist die Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b auf der Ecke Danzstraße Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.