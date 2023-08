Die Ausstellung "Alltag in Magdeburg 1940 bis 1950. Zwischen Bombenkrieg und Neubeginn" wird in der Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt.

Magdeburg - Geschichte und Kino, der Magdeburger Dom und zwei Wanderungen - auch am Montag, 21. August 2023, bietet Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm.

Ausstellung erinnert an Alltag in Magdeburg in den Jahren 1940 bis 1950

Die Sonderausstellung "Alltag in Magdeburg 1940 bis 1950: Zwischen Bombenkrieg und Neubeginn - Fotografien von Paul Gehlert" wird von der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg in der Umfassungsstraße 76 bis zum 3. Oktober 2023 gezeigt. Besucher können die Ausstellung im ersten Obergeschoss der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei besichtigen. Geöffnet ist die Einrichtung Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in das Leben in Magdeburg während der Jahre 1940 bis 1950. Die Fotografien stammen von Paul Gehlert, der als Angestellter des Faber-Verlages und dann der Volksstimme in dieser Zeit mit seiner Kamera das Geschehen in der Stadt dokumentierte. Seine Aufnahmen zeugen von einer besonderen Form der Reportage-Fotografie, die über einfache Schnappschüsse hinausgeht und anspruchsvolle, fast künstlerische Werke schafft.

Gehlert hielt entscheidende Momente fest, darunter die Evakuierung der Bevölkerung während der Kriegszeit und die Zerstörung von Häusern durch Bombenangriffe. Eindrucksvoll zeigt er Frauen, die in den Trümmern nach Überresten ihres Hausrats suchen. Seine Kamera fing auch das brennende Stadtzentrum ein, sowie eine Trauerfeier für Bombenopfer, die vom NS-Regime veranstaltet wurde. Nach Kriegsende dokumentierte Gehlert weiterhin den Alltag in der gezeichneten Stadt, darunter Szenen auf dem Schwarzmarkt und kuriose legale Geschäfte.

Zwei Wanderungen beginnen in Neu-Olvenstedt

Zwei Wanderungen beginnen am Montag in Magdeburg an der Endstelle Olvenstedt in Magdeburg. Die Wanderbewegung ist im Rahmen der 28. Wanderwoche hier im 9.30 Uhr verabredet, um auf einer Strecke von zehn Kilometern über den Felsenberg nach Gersdorf oder weiter auf einer Strecke von zusammen 20 Kilometern bis Groß Ammensleben die Börde zu erkunden.

Für zehn Uhr sind an gleicher Stelle die Wanderfreunde verabredet. Ihr Ziel ist Gersdorf.

Führung durch den Magdeburger Dom

Der Magdeburger Dom gehört zu den wichtigsten Bauwerken in Deutschland: Er wurde als erster großer gotischer Kirchenbau fertiggestellt und ist heute Sitz des Bischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Öffentliche Führungen beginnen täglich um 14 Uhr, sonntags zusätzlich nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr und außerdem von April bis Oktober montags bis samstags um 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Black Box im Magdeburger Moritzhof

Im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz läuft am Montag um 20 Uhr, am Mittwoch um 19 Uhr sowie am Sonntag um 16.30 Uhr der Film „Black Box“.

Die Geschichte: Es herrscht Ausnahmezustand. Ein großstädtischer Innenhof ist gesperrt. Aufgrund eines nicht erklärten Vorfalls riegelt die Polizei alle Hofzugänge ab. Die Bewohner sind verunsichert. Gerüchte befeuern allmählich Ängste. Argwohn und Verdächtigungen greifen um sich, Vorurteile spalten die Nachbarschaft. Die Hausgemeinschaft gleicht einem Mikrokosmos der Gesellschaft. Beziehungen beruhen auf Machtstreben und Profitgier. Und vielleicht kommt die eigentliche Gefahr nicht, wie angenommen von außen, sondern von innen.