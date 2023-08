Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Montag

Constantin Schreiber ist zu einer Lesung in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg bietet auch am Montag, dem 28. August 2023, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Lesung: Constantin Schreiber ist bei Thalia zu Gast

Ist es angemessen, in einer Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, noch Freude zu empfinden? Unbedingt, meint Constantin Schreiber, der heute im Rahmen einer Lesung in der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center zu Gast ist. Er ermutigt die Menschen dazu, Raum für Leichtigkeit zu schaffen, ohne dabei der Welt den Rücken zuzukehren.

Constantin Schreiber verbrachte als Jugendlicher längere Zeit in Syrien, wo er die arabische Sprache erlernte. Nach einem Jurastudium absolvierte er ein Volontariat und führt heute durch die Tagesschau. Er gilt als Kenner der arabischen Welt. Für seine deutsch-arabische Talkshow „Marhaba – Ankommen in Deutschland“ wurde er im Jahr 2016 mit dem Grimme-Preis geehrt. Mit der von ihm 2019 ins Leben gerufenen Deutschen Toleranzstiftung setzt er sich für interkulturellen Austausch ein. Seine Bücher „Inside Islam“, „Kinder des Koran“ sowie das von ihm herausgegebene Werk „1000 Peitschenhiebe“ über den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi erreichten Bestseller-Status im Spiegel. Zuletzt veröffentlichte er „Marhaba, Flüchtling!“sowie den Roman „Die Kandidatin“, der ebenfalls Spiegel-Bestseller wurde.

Die Lesung mit Constantin Schreiber beginnt am 28. August 2023 um 20.15 Uhr bei Thalia im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee.

Auswirkungen des Waldsterbens sind Thema bei Wissenschaft im Rathaus

Mit einem Vortrag über die Auswirkungen des Waldsterbens auf die Wasserqualität und Wasserversorgung meldet sich die Reihe „Wissenschaft im Rathaus“ am Montag, 28. August, um 19 Uhr aus der Sommerpause zurück. Referent ist der Hydrologe Prof. Dr. Michael Rode vom Department Aquatische Ökosystemanalyse des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ).

Am Beispiel der Rappbode-Talsperre wird er erklären, wie sich der klimabedingte Waldverlust auf die Wasserqualität auswirken kann. Ergebnisse zeigen, dass im Bereich des Trinkwassermanagements Anpassungen auf verschiedensten Ebenen notwendig sein werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung unter der Rufnummer 0391/ 535.47.70 oder per E-Mail unter info@vhs.magdeburg.de wird gebeten.

Kreationen mit flüssigen Acrylfarben im Volksbad Buckau

Eine Ausstellung unter dem Titel „Kreationen mit flüssigen Acrylfarben“ ist derzeit im Volksbad Buckau zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten von Christa Müller.

Seit drei Jahren widmet sich Christa Müller dem Experimentieren mit der Acryltechnik Pouring. Durch die Methode des zufälliges und gezieltes Gießen von flüssiger Acrylfarbe erschafft sie dabei ihre Kunstwerke. Die Faszination ihrer abstrakten Leinwandbilder liegt in der vielfältigen Anwendung unterschiedlicher Techniken sowie in der sorgfältigen Auswahl der Farben, die einen maßgeblichen Einfluss auf die entstehenden Bilder ausüben.

Nachdem Christa Müller ihre berufliche Laufbahn hauptsächlich im Bereich der Betriebswirtschaft stattfand, abgeschlossen hatte, entdeckte sie ihre Begeisterung für ein Jugendhobby wieder: die Malerei. Seit 2002 nimmt sie an Kursen teil, die sich mit Aquarell- und Acrylmalerei beschäftigen. Dies ermöglicht ihr, sich inspirieren zu lassen und neue Techniken sowie verschiedene gestalterische Möglichkeiten kennenzulernen.

Die Ausstellung „Kreationen mit flüssigen Acrylfarben“ mit arbeiten von Christa Müller wird am Donnerstag um 18 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 eröffnet. Gezeigt werden die Arbeiten bis 10. September. Geöffnet ist montags von 10 bis 16 Uhr, dienstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr sowie zu Veranstaltungen.

Wanderung durch die Parks der Stadt

Ein zehn Kilometer lange Wanderung unter dem Titel „Durch die Parks der Stadt“ steht für Montag auf dem Programm der Wanderbewegung. Ziel ist der Universitätsplatz. Der Start erfolgt an der Haltestelle Sternbogen um 8.30 Uhr.

Gäste sind bei unseren Wanderungen jederzeit herzlich willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene drei Euro, für Kinder einen Euro.

Filme als Original mit Untertitel im Magdeburger Moritzhof

Der Magdeburger Moritzhof zeigt am Montag mehrere Filme als Original mit deutschen Untertiteln. Das Kino befindet sich am Moritzplatz.

Auf dem Programm stehen die englischsprachigen Streifen „Past Lives - in einem anderen Leben“ um 18 Uhr, „The Inspection“ um 19 Uhr und „Fisherman's Friends 2 - Ein Brise Leben“. Der französische Film „Jeanne du Barry“ beginnt um 20 Uhr.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, zu erreichen über die Sandbreite, findet im Sommer jeden Montag ein Swing-Event statt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Taster und einem Schnupperkurs, die sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, offen sind. Hier werden Grundschritte sowie einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht das Programm mit einem freien Training und dem Social Dance für die Swing-Enthusiasten weiter. Die Veranstaltung wird von Swing39 in Kooperation mit dem Kulturkombinat organisiert.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand, er vereint einen besonderen Rhythmus mit improvisierte Soli, mitreißenden Melodien, Elementen aus Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebendige Sound dieses Stils inspirierte damals eine ganze Generation von Tänzern zu ikonischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Die Ballrooms jener Ära waren erfüllt von der Begeisterung für den Swing, der zu einem bedeutsamen kulturellen Phänomen avancierte. Bis heute bleibt der Geist des Swing lebendig und faszinierend.