Was kann man in Magdeburg unternehmen? Die Volksstimme hat Tipps aus dem Veranstaltungskalender für Donnerstag, 8. Juni 2023, zusammengetragen.

Magdeburg - Konzerte, Lesungen, Theater, Kabarett, Film, Wissen und ein Festival - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Donnerstag, den 8. Juni, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Veranstaltungstipps zusammengestellt. Zu den Ideen zum Ausgehen für Mittwoch, 7. Juni 2023, geht es hier.

Judith Kleibs „Königinnenreich“ ist im Literaturhaus Magdeburg Thema

Zu einer Lesung aus ihrem ersten Roman „Königinnenreich“ ist Judith Kleibs am Donnerstag in Magdeburg zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte über die Sehnsucht nach Verbindung und Freiheit: Zwei junge Frauen treffen in einem Park aufeinander – so beginnt ihre gemeinsame Suche nach dem eigenen Leben. Einem Leben ohne Verpflichtungen, ohne Verzicht, ohne Kompromiss. Dabei wechseln Schlafplätze, Begegnungen und Eindrücke: durchdiskutierte Stunden mit Ian, Marlas Strahlen, Nächte auf den Beinen, Davids Worte, ausgesprochen an einem Ort hoch über der Stadt. Doch führt jedes Suchen zu einem Finden?

Judith Kleibs wurde 1985 im Kreis Oschersleben geboren. Sie ist in Berlin aufgewachsen und lebt heute in Leipzig. Sie ist studierte Soziologin und arbeitet als Mediatorin und Kommunikationstrainerin.

Musik und Texte von Wenzel im Magdeburger Dom

Im Rahmen der Domfestspiele finden in dieser Woche mehrere Veranstaltungen statt. Am Donnerstag stehen zwei Termine auf dem Programm.

Am Donnerstag beginnt um 19 Uhr ein Abend mit Musik und Texten von Wenzel. Hans-Eckhardt Wenzel hat als Vollblutkünstler viele Gesichter: Er ist Musiker, Sänger, Komponist, Autor und Clown in einer Person. Er verweigert sich allen Schubladen, ist ein „Allround-Talent“, das „wie kaum ein anderer mit Sprache zu jonglieren versteht“, so die Nordwestfälische Zeitung. Mit Leichtigkeit verbindet er Melancholie und Lebenslust, und es ist nahezu unmöglich, seinem Sprachwitz und seiner mitreißenden Energie zu widerstehen.

Otto I. ist Thema bei den Magdeburger Domfestspielen

„Nachts im Dom, nachts im Museum“ heißt eine musikalische Lesung am Donnerstag ab 21 Uhr, die ebenfalls Teil der Domfestspiele ist. Wenige Tage nach dem 1050. Todestag Ottos des Großen wird an der Grablege Kaiser Ottos im Magdeburger Dom die neue Biografie „Otto der Große 912-973. Kaiser der Römer, König der Völker“, verfasst von den Magdeburger Historikern Stephan Freund und Matthias Puhle, vorgestellt. Matthias Puhle wird aus dem Buch lesen und besonders auf die Umstände der letzten Reise Ottos von Magdeburg, Quedlinburg, Merseburg nach Memleben eingehen, wo er am 7. Mai 973 starb. Daraufhin wurde sein Leichnam von seinem Nachfolger Otto II., seiner Frau Theophanu und der Witwe Ottos, Adelheid, nach Magdeburg überführt, wo er wahrscheinlich am 31. Mai im ottonischen Dom, dem Vorgängerbau des heutigen Magdeburger Doms, beerdigt wurde.

Für die Musik ist Roland Kähne zuständig. Er begleitet die Lesung am Saxofon.

Danach geht es im Kulturhistorischen Museum weiter, wo Matthias Puhle, der ehemalige Direktor des Hauses, in einer kurzen Nachtführung herausragende Objekte der Ausstellung „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“ vorstellt.

„Das Haus des Islam – Frauen, Ehe und Familie“ in der Magdeburger Urania

„Das Haus des Islam – Frauen, Ehe und Familie“ ist ein Vortrag von Ingo Bringezu am Donnerstag um 15 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 überschrieben. Zum Besuch des Vortrags ist eine Anmeldung unter Telefon 0391/25 50 60 erforderlich.

Die Ehe ist die halbe Religion, sagt der Prophet Mohammed. Der Vortrag skizziert das Verhältnis von Mann und Frau im Islam, die Grundzüge der Erziehung, Heirat, Scheidung, Kleidung und Fragen der Muslime in Deutschland.

Premiere für die Branntwein-Saga mit dem Hengstmann-Kabarett im Magdeburger Technikmuseum

Kleine Dinge sind es manchmal, die den Gang der Geschichte bewegen. Und so ist es Franz Branntwein aus dem Universum an Figuren im Hengstmann-Kabarett, der im Mittelpunkt des diesjährigen Sommertheater-Boulevardkabaretts im Technikmuseum steht.

Premiere ist am Donnerstag um 20 Uhr. Bis in den Juli hinein folgen zahlreiche weitere Vorstellungen wie die in dieser Woche am Freitag und am Sonnabend zur gleichen Zeit.

Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg führt Schauspiel auf

Was passiert, wenn zehn ganz und gar unterschiedliche Schülerinnen und Schüler gemeinsam nachsitzen müssen? Die Schüchterne, der Snob, die Coole oder der Klassenclown – sie alle haben ihre Geheimnisse, und am Ende wird nichts mehr so sein wie vorher.

Dies jedenfalls ist die These des Stücks „Breakfast Club“ der Theater-AG des Ökumenischen Domgymnasiums in der Hegelstraße 5. Premiere ist am Donnerstag um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für den 9. und 16. Juni um 19 Uhr und am 15. Juni um 18 Uhr geplant. Tickets können bestellt werden unter E-Mail: karten.breakfastclub.oedg@gmail.com per E-Mail.

Als Einstimmung aufs Musical zeigt Oli „Catch me if you can“

Film: „Catch me if you can“ heißt das Musical fürs DomplatzOpenAir, das ab 16. Juni auf dem Domplatz gezeigt wird.

Als Einstimmung zeigt das Oli in der Olvenstedter Straße 25 am Donnerstag und am 15. Juni schon einmal den gleichnamigen Film. Beginn ist um 19 Uhr.

Hardcore & Punk Festival beginnt in Magdeburg

Das „The MD Project - 7. Urban Hardcore & Punk Festival“ beginnt am Donnerstag um 17 Uhr mit einem Auftritt von Schade und Stand the Strain am Getränkefeinkost in der Warschauer Straße 20.

Für Freitag ist ab 19 Uhr eine Clubshow im Heizhaus in der Harsdorfer Straße 33b geplant. Auf der Bühne stehen dann Arrow Minds, Resistenz 32, The Dead end Kids und Wrecked Culture.

Am Open Air am Sonnabend im Kinder und Jugendhaus Knast in der Umfassungsstraße 77 wirken Creme Brülle, D.E.E.P., Dice Deal, Disreat, Hometown Crew, Löschzug 23 und The Offenders mit.

Absage für Karaoke in der Festung Mark

Am Donnerstag sollte sich das Stübchen der Festung Mark am Hohepfortewall zum Karaoke öffnen. Die Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt.