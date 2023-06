In Magdeburg ist jeden Tag etwas zu erleben. Die Volksstimme hat Freizeittipps für Mittwoch, den 7. Juni 2023, zusammengetragen.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Mittwoch

Anne Clark gastiert in der Festung Mark.

Konzerte und eine Kinderoper, ein Vortrag über Magdeburg und die Olympischen Spiele, Partys und ein Reisebericht - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Mittwoch, den 7. Juni 2023, ein vielfältiges Programm.

Anne Clark spielt in der Festung Mark

Anne Clark, eine britische Poetin, Songwriterin, Sängerin und Electro-Musikerin, erlangte während der Post-Punk-Ära im Vereinigten Königreich und der europäischen New-Wave/Dark-Wave-Bewegung große Popularität. Sie ist auch heute noch als Musikerin mit ihrer eigenen Band aktiv. Mittwochabend wird sie ab 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall auftreten.

Ihre musikalischen Werke lassen sich größtenteils dem Bereich der elektronischen Musik zuordnen, wobei sie Elemente aus Avantgarde, Klassik, Folk, Rock und Dance einfließen lässt. Ihr Schaffen fällt insgesamt in die Kategorie „Spoken Word“, da Anne Clark die meist sehr poetischen Songtexte rhythmisch spricht anstatt zu singen.

„Eine musikalische Reise durch die jüdische Kultur“ im Magdeburger Dom

Im Rahmen der Domfestspiele finden in dieser Woche mehrere Veranstaltungen statt. So beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr „Eine musikalische Reise durch die jüdische Kultur“.

Auf der Bühne steht die Band „Folkadu“. Sie wurde von der Sängerin und Trompeterin Yael Gat gegründet wurde. Beeinflusst von klassischer, Swing-, Balkan-, Klezmer- und nahöstlicher Musik, bietet die Band mit ihrer einzigartigen Instrumentalkombination aus Trompete, Akkordeon und Oud eine Verschmelzung von bekanntem und weniger bekanntem Repertoire des Jewish Folk aus aller Welt. Die musikalische Reise führt durch Geschichten über Liebe, Nostalgie, Einwanderung, Integration und Optimismus auf Hebräisch, Jiddisch und Ladino, wobei diese alten Geschichten spielerisch mit dem modernen Leben verbunden werden. Zusätzlich zu ihrem Gesang und Trompetenspiel präsentiert Yael Gat eine besondere Spieltechnik auf dem Schofar, einem uralten Musikinstrument aus Antilopenhorn.

Partys auf der Insel der Jugend und im Flowerpower

Bei freiem Eintritt beginnt am Mittwoch um 18 Uhr auf der Insel der Jugend an der Maybachstraße eine Party unter dem Titel „Home Sweet Home. Open Air“. Für die Musik sorgen Guzmán, Christian Bradel und Dan Cero.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes Dienstag bis Sonntag ist ab 19 Uhr geöffnet.

Unterwegs in den Alpen

Am Mittwoch um 19 Uhr beginnt bei Pointfoto in der Leipziger Straße 45a eine Vorführung des Films „Alpentrails“. Es handelt sich um eine Auto-Tour, bei der anspruchsvolle Routen in der Alpenregion befahren wurden. Obwohl diese nicht für jeden geeignet sind, gibt es dennoch viele sehenswerte Orte.

Im Film werden vor allem Regionen wie Norditalien, die Dolomiten, Südtirol, der Gardasee sowie Teile der Schweiz, Liechtenstein und Österreich gezeigt. Zudem werden Geschichten über Bergwandern, Gipfel- und Hüttentouren, Klettersteige und Fahrradfahren erzählt.

Magdeburg und die Olympischen Spiele 2024 sind Thema in der Stadtbibliothek

Im Sommer 2024 präsentieren sich Paris und Frankreich bei den nächsten olympischen Sommerspielen der Welt. In Sachsen-Anhalt bereiten sich Sportler und anderweitig an den Wettkämpfen Mitwirkende bereits intensiv darauf vor.

Einen ersten Einblick gibt der Sportjournalist Sören Thümler gemeinsam mit kommenden Olympioniken und Tourismus-Studentinnen aus Magdeburg und der Region in der Gesprächsrunde „Fit für die Olympischen Spiele Paris 2024“ am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek.

Konzert mit Pete Alderton im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen

Mittwochs sind in der warmen Jahreszeit im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 am Magdeburger Winterhafen Hutkonzerte angesagt. Diesen Mittwoch ab 19 Uhr tritt Pete Alderton auf.

Das Konzept von Pete Alderton ist eine Mischung aus Singer-Songwriting und Blues, ergänzt durch seine eigenen Kompositionen. Dabei zollt er Blues-Legenden wie Robert Johnson, Willie Dixon und Son House Tribut.

Der Freischütz als Kinderoper zum Mitmachen im Opernhaus

Mehrere Vorstellungen für „Der Freischütz“ als Kinderoper zum Mitmachen nach Carl Maria von Weber mit einem Libretto von Friedrich Kind stehen derzeit im Opernhaus Magdeburg im Universitätsplatz 9 auf dem Spielplan. Geeignet sind die Vorstellungen für Zuschauer ab sechs Jahren. Während es für die Vorstellungen am Mittwoch und 9. Juni 2023 um 11 Uhr noch wenige Restkarten erhältlich sind, gibt es im Vorverkauf für den 12. Juni keine Tickets mehr.

Die Geschichte: Die vier Freunde Agathe, Max, Ännchen und Kaspar sind endlich wieder zusammen im Wald unterwegs – wie in alten Zeiten! Doch als ein Sturm aufzieht, müssen sie Schutz suchen und stoßen auf ein verfallenes Haus. Das nächste Abenteuer wartet auf sie, als Ännchen im Haus ein altes Buch voller Grusel- und Gespenstergeschichten findet. Kaspar beginnt vorzulesen – die Geschichte scheint ziemlich gut auf die vier Freunde zu passen und erzählt von Abenteuern im Wald, Mutproben und Pistolenkugeln, die in der Nacht gegossen werden.