Magdeburg - Literatur und Geschichte, Party und Musik, Kabarett und Circus, Sport bei der Firmenstaffel und ein Sängerwettstreit, Zooexkursionen für Kinder und die französischen Kulturtage - der Magdeburger Veranstaltungskalender hat für Donnerstag, den 6. Juli 2023, allerhand zu bieten. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen aus Kultur und Unterhaltung in den Freizeittipps auf dieser Seite zusammengestellt. Und hier geht es zu den Tipps für Mittwoch, den 5. Juli 2023.

Christoph Werner liest im Literaturhaus Magdeburg aus „Das Haus fernab des Meeres“

Eine Lesung mit Christoph Werner beginnt am Donnerstag um 19 Uhr im Magdeburger Literaturhaus in der Thiemstraße 7. Im Fokus des Abends steht das Buch „Das Haus fernab des Meeres“.

Die Geschichte handelt von drei Menschen, deren Schicksale durch Verluste geprägt sind. Paul verliert seinen Zwillingsbruder während eines Segeltörns, Rosa und ihre Familie werden beim Fluchtversuch über die Ostsee in den Westen auseinandergerissen, und Hagen konnte am Ende des Zweiten Weltkriegs nur sein eigenes Leben retten. Durch einen Zufall treffen die drei im „Haus fernab des Meeres“ aufeinander. Obwohl sie alle von Unglück gezeichnet sind, stellt sich die Frage, ob tatsächlich Freundschaft entstehen kann, wie es das Sprichwort besagt, oder ob Unglück immer nur weiteres Unglück hervorbringt. Christoph Werner erzählt mit ruhigem Ton eine eindrucksvolle Geschichte über untergegangene Länder und gescheiterte Liebe. Dabei zeigt er auf, wie das Sprechen und Schreiben bei der Bewältigung persönlicher Trauer helfen können. Am Ende dieses Prozesses kann unerwarteter Trost stehen, doch die Heilung seelischer Wunden hat ihren ganz eigenen Rhythmus.

Christoph Werner, geboren 1964, hat in verschiedenen Genres als Theaterregisseur gearbeitet. Seit 26 Jahren leitet er das Puppentheater in Halle.

Circus Probst gastiert auf dem Magdeburger Messeplatz

Der Circus Probst gastiert noch bis zum 9. Juli auf Messeplatz neben der Strombrücke. 25 Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, Moldawien, Italien und Deutschland sowie ein Zirkus-Orchester aus der Ukraine geben ein zweieinhalbstündiges Programm mit 60 Tieren. Zu sehen sind auf der Manege edle Araber-Pferde, Watussi-Rinder, Kamele, Lamas, ein Emu, Kaltblüter und ein Schaubild mit Bauernhof-Tieren wie Ziegen und Eseln.

Nächste Spieltage sind am Donnerstag um 17 Uhr (Familientag), am Freitag und am Sonnabend jeweils um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 16 Uhr.

Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek des Universitätsklinikums zeigt „Momentaufnahmen“

Unter dem Titel „Momentaufnahmen“ hat in der Medizinischen Zentralbibliothek, Leipziger Straße 44 (Haus 41), eine neue Foto-Ausstellung eröffnet. Präsentiert werden Naturphänomene und flüchtige Momente, die Sandy Zöllner mit ihrer Kamera eingefangen hat. Die Aufnahmen stammen zum Beispiel von morgendlichen Spaziergängen durch die Börde und Entdeckungstouren durch die heimische Flora und Fauna. Zöllner wolle „die wunderschönen Momente, die oftmals nur für einen winzigen Augenblick zu entdecken sind, bewahren“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Ausstellung kann bis Ende September zu den Öffnungszeiten der Bibliothek – Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr – besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Endspurt mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

Mit den letzten beiden Vorstellungen von „Wir kriegen nicht genug“ geht das Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in die Sommerpause. Beginn ist Donnerstag und Freitag jeweils um 20 Uhr in der Spielstätte in der Leiterstraße 2a. Hans-Günther Pölitz und sein Spielpartner Manfred Breschke stehen auf der Bühne und tauchen satirisch tief in die Gesellschaft ein.

Das Stück behandelt das ständige Streben nach mehr, ein Thema, das in der Geschichte aller bisherigen Gesellschaften präsent war. Die Vorstellung verspricht nicht nur neue Perspektiven, sondern auch eine Möglichkeit, Unsägliches wegzulachen. In einer Rezension in der Volksstimme beschrieb Rolf-Dietmar Schmidt das Programm als eine Art Therapie in düsteren Zeiten.

Firmenstaffel lockt Tausende und Tänzchentee in den Magdeburger Elbauenpark

Am Donnerstag begrüßt die Firmenstaffel bis zu 5000 Teilnehmende zum großen Staffellauf in 5er Teams im Magdeburger Elbauenpark. Über 500 Firmen und Institutionen aus der Region konnten sich insgesamt 1000 Team-Startplätze sichern, um die Strecke über 5 mal 3 Kilometer zu absolvieren. Veranstaltungsort ist der Elbauenpark, der für das Event ab 15 Uhr geöffnet ist.

Auf dem Programm stehen unter anderem um 17.30 Uhr der Maskottchen-Lauf in der Wechselzone, um 18 Uhr der offizielle Startschuss, ab 19 Uhr die Zieleinläufe. „Nach dem Lauf feiern wir gemeinsam bei der After-Run-Party mit Tänzchentee“, heißt es in der Ankündigung. Beginn der Party ist um 19.45 Uhr. Der Eintritt zum Event ist für Gäste und Zuschauer und Party-Gäste kostenfrei.

"Otto der Große und das Quedlinburger Damenstift“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Am Donnerstag findet im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 ein Vortrag unter dem Titel „Otto der Große und das Quedlinburger Damenstift. Die museale Neupositionierung eines Denkmalensembles im Unesco-Weltkulturerbe“ statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Referentin ist Uta Siebrecht, Leiterin der Städtischen Museen und des Archivs Quedlinburg. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Des Kaisers letzte Reise“ in Kooperation mit dem Zentrum für Mittelalterausstellungen. Der Eintritt ist frei.

Magdeburg beteiligt sich an dem Jubiläum unter anderem mit der Sonderausstellung im Museum. Zudem aber gab es bereits im Frühjahr eine Pilgerwanderung mit Magdeburg als Ziel.

Party zum Kulturpicknick der Festung Mark in Magdeburg

Das Kulturpicknick auf der Wiese an der Festung Mark im Hohepfortewall bietet am Donnerstag ein Salsa Picknick mit DJ Maxim. Ab 19 Uhr stehen damit Tanzen und Feiern auf dem Programm.

In der Ankündigung heißt es: „Egal, ob erfahrener Tänzer oder ein Anfänger, wir versprechen einen unvergesslichen Abend voller Spaß und Freude. Also schnapp dir deine Tanzschuhe und komm vorbei!“

Sängerwettstreit im Stübchen

Der “Songslam” ist ein neuer Wettstreit in Magdeburg, bei dem Musikerinnen und Musiker mit selbst geschriebenen Liedern gegeneinander antreten. Das Ziel ist es, unentdeckten musikalischen Talenten aus Magdeburg die Möglichkeit zu bieten und ihr Potenzial auf die Bühne zu bringen.

Premiere hat das neue Format am Donnerstag um 20 Uhr im Stübchen der Festung Mark. Diese befindet sich im Hohepfortewall.

Offene Gartentür auf der Sudenburger Streuobstwiese

Besucher sind am Donnerstag auf der Streuobstwiese in der Lutherstraße 20 willkommen. Geöffnet ist von 15 bis 17.30 Uhr.

Das Projekt in Trägerschaft der Katholischen Erwachsenenbildung wird hierbei als Erfahrungsraum verstanden, in dem Abläufe und Zusammenhänge nachhaltiger Entwicklung und Einflussnahme veranschaulicht werden können.

Französische Kulturtage mit Frankofolie in Magdeburg

Derzeit laufen in Magdeburg die Französischen Kulturtage Fankofolie. Diese bieten auch am Donnerstag Programm. Dieses umfasst um 16 Uhr eine Frankophone Märchenstunde spezial in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Außerdem werden Filme gezeigt. Für Donnerstag stehen im Moritzhof am Moritzplatz um 16.30 und um 19.30 Uhr „Mein fabelhaftes Verbrechen“ und um 19 Uhr „Die Purpursegel“ auf dem Programm. „Der Rosengarten von Madame Vernet“ läuft um 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25.

Wie an den anderen Tagen gibt es am Freitag weitere französische Filme im Moritzhof am Moritzplatz. Um 16.30 Uhr läuft hier „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“, um 18.30 und 20.30 Uhr „Mein fabelhaftes Verbrechen“ und um 20 Uhr „Die Purpursegel“.

Expeditionen durch den Magdeburger Zoo für Ferienkinder

Ferienkinder haben an mehreren Tagen im Juli und im August die Möglichkeit, im Zoo Magdeburg an spannenden Expeditionen teilzunehmen.

Sie können entweder durch Amazonien oder auf Safari durch Afrika gehen. Während der Forschungsreise durch den Regenwald werden die Kinder mit einem Logbuch und einem Stift ausgestattet und begegnen dort gut getarnten Tapiren und blitzschnellen Fledermäusen. Sie erfahren interessante Fakten über den Kaiserschnurrbarttamarin und lernen, wie solche Expeditionen früher durchgeführt wurden. Zudem wird ihnen gezeigt, wie ein Tiertransport heutzutage aussieht.

Das Ziel der Africambo-Safari ist es, die Tiere der Savanne zu beobachten. Wenn man genau hinsieht, kann man alle Vertreter der Nahrungskette, angefangen von Pflanzenfressern bis zu Aasfressern, entdecken. Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit, sich als Aushilfstierpfleger zu versuchen und erfahren dabei, welches Futter Zebra, Löwe und Geier bekommen. Es geht um die Zusammenhänge in der Natur, wie gut diese aufeinander eingespielt sind und wie wichtig der Lebensraum für die Tiere ist.

Die Expeditions- und Safaritouren finden im Zoo statt und starten jeweils um 9.30 Uhr am Haupteingang Zoowelle. Das Programm endet um 15.30 Uhr am gleichen Eingang. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Erwachsene können nicht an dem Programm teilnehmen. Die Kosten betragen 65 Euro pro Kind und beinhalten ein Mittagessen. Die Gruppengröße ist auf maximal 15 Kinder begrenzt. Tickets können online gebucht werden.

Die Expeditionen und Safaris werden in zwei Wochen angeboten. Die Africambo-Safaris statt wird Donnerstag und am 10. und 12. Juli sowie am 7., 9. und 11. August angeboten. Die Amazonien-Expeditionen sind derweil für den Freitag und dann auch für den 11. Juli sowie den 8. und 10. August geplant.