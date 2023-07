Magdeburg - Ein Konzert, eine Lesung und Comics - dies sind drei Themen der französischen Kulturtage in Magdeburg für den 13. Juli 2023. Auf dem Programm stehen zudem eine Lego-Ausstellung, ein Indie-Rock-Konzert und der Besuch auf der Streuobstwiese sowie das Ferienprogramm. Die Volksstimme hat die Ideen zum Ausgehen auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Tipps für Mittwoch, den 12. Juli 2023, geht es hier.

Mama Shakers spielen im Magdeburger Moritzhof

Mama Shakers spielen am Donnerstag ab 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz „Cannibal Rhythm“. Beim Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals in Megève/Frankreich (Mai 2017) gewannen sie den 1. Preis der Jury und wurden vom Publikum zur beliebtesten Band des Festivals gewählt, unter 20 Bands aus ganz Europa.

Geboten wird bunte Mischung aus tanzbaren Jazz- und Blues-Titeln der 20er und 30er Jahre, gewürzt mit schönen und wilden Songs aus dem Fundus des Jazz, Blues und Chanson.

Agnès Gabriel liest in der Sudenburger Feuerwache

Agnès Gabriel liest am Donnerstag in der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 aus „Die Couturière“. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Geschichte: Elsa Schiaparelli verlässt New York nach einer schmerzhaften Trennung und wird in Paris als originelle Couturière gefeiert, jedoch tritt sie in einen Rivalitätskampf mit Coco Chanel ein. Während sie um das Leben ihrer Tochter kämpft, muss sie sich auch entscheiden, ob sie der Liebe eine weitere Chance geben möchte.

Jan Hendrik Ax stellt Comic „Grand-Père – Die andere Seite der Schuld“ vor

Jan Hendrik Ax stellt am Donnerstag in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 seinen Comicband „Grand-Père – Die andere Seite der Schuld“ vor. Beginn ist um 17 Uhr.

In diesem geht es darum, wie in Frankreich Ereignisse aus der deutschen Besatzungszeit in die Gegenwart gespült werden.

Indie-Rock-Konzert mit „The Astronaut & The Fox“ in der Datsche

Ein Datschenkonzert mit „The Astronaut & The Fox“ beginnt am Donnerstag um 18 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite. „The Astronaut & The Fox“ sind eine international besetzte Indie-Rock Band aus Freiburg.

Die fünfköpfige Band gründete sich während ihres gemeinsamen Studiums Ende 2019. Seitdem sind sie auf regionalen Bühnen wie dem Zelt-Musik-Festival und dem Schlossbergfestival in Freiburg aufgetreten. Die Band besticht mit ihrem modernen, gitarren-getriebenen Indie-Rock und -Pop Sound mit durchsetzungsstarkem Gesang. Musikalisch beeinflusst durch Bands wie Paramore oder The Kooks erzählt ihre Musik wahre Geschichten von Depressionen und aus dem Leben.

Lego-Ausstellung im Magdeburger Allee-Center

Lego-Bausteine faszinieren seit Jahrzehnten Jung wie Alt. Im Kleinen werden ganze Welten aus den bunten Steinen geschaffen. Vor diesem Hintergrund findet im Allee-Center Magdeburg ab Donnerstag eine faszinierende Ausstellung rund um Lego statt.

Besucher können spektakuläre Nachbauten von Bauwerken und anderen Objekten, coole Exponate und Landschaften bewundern, an einer spannenden Rallye mit Fehlersuche teilnehmen und die „Lego Selfie Zone“ erkunden. Zudem gibt es Schätzspiele im Center mit Preisen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Bau eines riesigen Mosaiks mit 65.000 Steinen in einer Größe von 4,5 mal 3,5 Metern. Interessierte können aktiv am Bau des Mosaiks teilnehmen.

Die Lego-Ausstellung im Allee-Center ist vom 13. bis 29. Juli von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Mosaik-Bau findet am 13. und 14. Juli von 13 bis 18 Uhr und am 15. Juli von 10 bis 18 Uhr statt.

Besuch auf der Streuobstwiese in Magdeburg

In der Lutherstraße 20 befindet sich im Magdeburger Stadtteil Sudenburg eine Streuobstwiese, die von der Katholischen Erwachsenenbildung betrieben wird. Am Donnerstag findet hier ab 15 Uhr ein Tag der Offene Gartentür statt. Es gibt mit Kreativangebote.

Ferienprogramm in Magdeburg

Frida Fantasie: In der Brandenburger Straße 9 beginnt bei Frida Fantasie für Kinder ab vier Jahren am Donnerstag um 15.30 Uhr ein Workshop, in dem Schleim mit unterschiedlichen Farben, Glitzer, Düften, mit transparentem oder weißem Kleber und Nachtleuchtfarbe produziert wird. Teilnahme nur in Begleitung eines Erwachsenen zum Preis von 19 Euro pro Kind und nach Anmeldung im Web.

Stadtteilbibliothek im Florapark: Ausgestattet mit bunten Stiften, schönen Papieren, Schere und Leim können Kinder ab sechs Jahren am Donnerstag in der Stadtteilbibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 um 10 Uhr kreativ werden und eine eigene Fantasiewelt entwerfen.

Zentralbibliothek: Zwei Veranstaltungen finden am Donnerstag in der Zentralbibliothek statt. Um 10 Uhr ist ein Upcycling-Basteln angesagt. In der Einladung heißt es: „Wir verwandeln nicht mehr abspielbare CDs, lose Buchseiten und Alltagsmaterialien wie Toilettenpapierrollen oder Eierkartons in fantasievolle Tiere und mehr.“ Für 16 Uhr steht die Trickfilmwerkstatt auf dem Programm.