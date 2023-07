Magdeburg - Musik und Literatur, Ferienprogramm und Sex unter Tieren, Party und Kunst - Magdeburg bietet auch am Mittwoch, 12. Juli 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengestellt. Zu den Tipps für Dienstag, den 11. Juli 2023, geht es hier.

Anna Benning liest bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Mit ihrem aktuellen Buch ist die Autorin Anna Benning am Mittwoch, 20.25 Uhr, in der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center zu Gast. Sie stellt aus der Trilogie „Dark Sigils“ den Band „Wie die Dunkelheit befiehlt“ vor.

Die Geschichte des Buchs: Die Dark Sigils sind die mächtigsten Artefakte, die je geschmiedet wurden. Doch ihre Magie nimmt der Sigil-Trägerin Rayne alles – die eigene Freiheit und noch dazu ihre Liebe zu Adam, dem Mirrorlord. In ihrer Verzweiflung sieht Rayne nur eine Möglichkeit: Sie schließt sich den Rebellen an, um mit ihnen zu dem geheimnisumwitterten achten Dark Sigil zu gelangen.

Dabei muss sie sich nicht nur einem unbekannten Gegenspieler stellen, sondern auch Adam selbst. Denn er kennt die Dunkelheit, die von der Welt Besitz ergreifen wird, wenn die Sigil-Träger sich ihrem Schicksal widersetzen.

„The Magical Music of Harry Potter“ in der Festung Mark

„The Magical Music of Harry Potter“ verzaubert in der Festung Mark im Hohepfortewall die Besucher. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 12. Juli, um 19.30 Uhr. Geboten wird eine musikalische Reise in die magische Welt der Freundschaft, Abenteuer, Liebe und der Magier.

Die Musik zu den Harry-Potter-Filmen wurde von insgesamt vier verschiedenen Komponisten kreiert. Anfangs war der renommierte Filmkomponist John Williams für die Musik in den ersten drei Filmen verantwortlich. Er komponierte unter anderem auch Hedwig's Theme, das mittlerweile als Hauptmelodie der Harry-Potter-Verfilmungen gilt. Patrick Doyle übernahm die Musik für den vierten Film, während Nicholas Hooper für den fünften und sechsten Film verantwortlich war. Schließlich stammt die Musik für „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ Teil 1 und Teil 2 von Alexandre Desplat.

„The Highwayman“ spielt im Café Treibgut am Magdeburger Wissenschaftshafen

„The Highwayman“ – hinter diesem Namen verbirgt sich der Sänger und Songwriter Sebastian Opitz aus Magdeburg. Im Rahmen der Reihe Hutkonzerte ist er diesen Mittwoch um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 am Wissenschaftshafen zu Gast.

Der Musiker ist seit inzwischen mehr als 20 Jahren auf den Bühnen und in den Kneipen des Landes zu Hause. In seinem Programm „The Highwayman“ präsentiert er ebenso moderne wie klassische Countrysongs, darüber hinaus aber auch Evergreens und Folk Songs. „Mit Gitarre, Mundharmonika und meiner Stimme bringe ich die Lagerfeuerromantik des wilden Westens in jede Location“, so das Versprechen des Musikers. Mit eigenen Werken und Songs von Künstlern und Bands wie Johnny Cash, Blackberry Smoke, Whiskey Myers, Turnpike Troubadours, Bruce Springsteen, C.C.R. oder John Denver begeistert er sein Publikum.

Doppelausstellung im „Querstyle“

Eine neue Doppelausstellung wurde im „Querstyle“ im Breiten Weg 214 eröffnet. Unter dem Titel „Vielfältigkeit“ sind zum einen Fotografien von Jana Schirmacher zu sehen, die in ihren Aufnahmen auf Farben, Formen und Details Wert legt. „So werden Punkte auf Tischdecken und die Farben eines Vorhangs zum betrachtenswerten Kameraobjekt ebenso wie Wellen, Nordlichter oder Sonnenblumen“, heißt es in einer Ankündigung.

„Männer und andere Fabelwesen“ sind die Skulpturen und Collagen von Stefanie von Zweydorf-Kirn überschrieben, die ebenfalls ab sofort besichtigt werden können. „Aus Monierstahl und einer besonderen Beschichtung entstehen Männerskulpturen, Teufel und andere Figuren. Und wie Männer so sind – hart wie Stahl aber eben auch lustig, protzig, schüchtern, tanzend. Jede Skulptur hat ihr gewisses Etwas“, heißt es weiter.

Die Doppelausstellung kann bis 2. September zu den Geschäftszeiten besucht werden. Diese sind Mittwoch bis Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr und Sonnabend bis 14 Uhr.

Senioren-Schreibwerkstatt stellt in der Stadtbibliothek ihre Arbeiten vor

Die Senioren-Schreibwerkstatt der Otto-von-Guericke-Universität präsentiert am Mittwoch ihre Ergebnisse in einer öffentlichen Lesung mit dem Titel „Literarische Streifzüge“ in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Die Lesung beginnt um 17 Uhr und bietet eine Gelegenheit zur Diskussion. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Unter der Leitung von Gabriele Czech haben die Teilnehmer in dem Schreibseminar ihre Texte diskutiert und an lyrischen Texten gearbeitet. Die Schwerpunkte liegen auf Alltagserlebnissen, autobiografischen Geschichten sowie Ereignissen aus der Wendezeit und danach.

„30 Minuten Musik in der Offenen Kirche“ in Magdeburg-Sudenburg

Mittwochs von 16 bis 18 Uhr ist die evangelische Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz für Besucher geöffnet und kann besichtigt werden. Im diesem Rahmen findet die Reihe „30 Minuten Musik in der Offenen Kirche“ statt.

Diesen Mittwoch steht dazu Kammermusik mit Gesang, Blockflöte, Gamben und Theorbe auf dem Programm. Mitwirkende sind Shirley Radig, Antje Neumann, Heidemarie Beckert, Petra Barthel und Elke Scheibner-Gnilke.

Sex unter Tieren ist Thema für Kai Perret in der Xampanyeria

Früher wurde über Sex im Flüsterton gesprochen und Bilder von nackten Körpern wurden mit schwarzen Balken zensiert. Damals wurde behauptet, dass alles, was nicht der Fortpflanzung dient, gegen die Natur sei, um den Menschen Angst zu machen. Aber kaum jemand wusste, dass Tiere es in allen möglichen Variationen tun – nicht immer zum Zwecke der Fortpflanzung.

Doch was wissen wir über unsere vierbeinigen, sechsbeinigen, geflügelten oder flossentragenden Nachbarn auf diesem Planeten? Am Mittwoch spricht dazu der ehemalige Direktor des Magdeburger Zoos, Kai Perret, dazu beim Tresen-Talk in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 unter dem Titel „Das bizarre Sexualleben der Tiere“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wegen der begrenzten Zahl an Plätzen wird der Kauf von Tickets im Vorfeld empfohlen. Infos dazu im Internet.

Ferienprogramm in Magdeburg

Für Ferienkinder bietet Magdeburg Tag für Tag ein buntes Programm. Hier einige Tipps.

Bibliothek: Am Mittwoch ab 14 Uhr heißt es in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 „Coole Kugelbahn“. Anlagen werden aus Alltagsmaterialien und Bausätzen gebaut. Ab 15.30 Uhr führt Orchideh Golpayegani Kinder ab acht Jahren und Jugendliche in die persische Schreibkunst ein. Für 16.30 Uhr ist eine türkisch-deutsche Vorlesestunde geplant.

Elbauenpark: Im Elbauenpark beginnt am Mittwoch um 15 Uhr startet eine Entdeckertour durch den Jahrtausendturm. Bis 6. August lockt zudem der Wobau-Ferienspaß mit Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, Wasser-Pool mit Zorbbällen, Kletterberge, Riesenrutsche, ein Quadrenn-Parcours und mehr in den Park.

Kathedralkirche: In der Kirche St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße wird am Mittwoch ab 10.30 Uhr bei der Veranstaltung „Pfeifen, Flaschen und Gebläse“ die Orgel vorgestellt. Anmeldung unter 0391/540 67 77.

Kino: Die Magdeburger Kinos locken mit einem Ferienprogramm. Im Moritzhof am Moritzplatz läuft am Mittwoch um 15.30 Uhr „Die kleine Spinne Lilly Webster“ und um 16 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“. In Cinemaxx und Cinestar laufen unter anderem Filme wie „Elementy“, „Der Super Mario Bros Film“, „Ruby taucht ab“, „Arielle die Meerjungfrau“, „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“ und „Spider-Man: Across the Spider-Verse“.

Kulturhistorisches Museum: Buttermachen und Bänderflechten steht am Mittwoch ab 14 Uhr für Kinder ab sechs Jahren auf dem Programm des Kulturhistorischen Museums in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Literaturhaus: Am 12. und auch 18. Juli lädt das Literaturhaus in der Thiemstraße 7 unter dem Titel „Sommer, Sonne, Schnitzeljagd“ ab 10 und 15 Uhr zur Entdeckungsreise durch Buckau. Anmeldung unter 0391/404 49 95 oder anmeldung@literaturhaus-magdeburg.de.

Stadtführung: Jeden Mittwoch in den Ferien beginnt um 17 Uhr am Dommuseum am Domplatz eine Lampionführung. Buchungen sind im Web möglich.

Zoo: Je 65 Euro Teilnahmegebühren kostet der Besuch der Expeditionen für Kinder von acht bis zwölf Jahren von 9.30 bis 15.30 Uhr. Am Mittwoch geht es um Afrika. Anmeldungen über das Internet.

Partys in Magdeburg

„Home Sweet Home“ heißt die Party am Mittwoch ab 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Musik legen The Glitz, Fabiano Kinzley und Torteka auf.

Dienstags bis Sonntags hat ab 19 Uhr das Flowerpower geöffnet. Das Lokal mit Tanzfläche sitzt im Breiten Weg 252.