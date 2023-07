Magdeburg - Eine Hasselbachplatzführung, Kunst von Ernst Barlach, Sommerkino, Ferientermine, eine Versteigerung von Fahrrädern und Partys - der Veranstaltungskalender für Magdeburg bietet am Donnerstag, 20. Juli 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Freizeittipps zusammengetragen. Zu den Ideen für Mittwoch, den 19. Juli 2023, geht es hier.

Bei „Check den Hassel“ mit Herbert Beesten den Hasselbachplatz Magdeburg neu entdecken

Der Hasselbachplatz in Magdeburg ist seit über 100 Jahren ein bedeutender Treffpunkt und Knotenpunkt für Einwohner und den städtischen Verkehr. In diesen Kosmos können Besucher am Donnerstag bei der zehnten Führung mit Herbert Beesten unter dem Titel „Check den Hassel“ eintauchen. Es ist die letzte Führung der Reihe, eine Fortsetzung ist noch in diesem Jahr geplant. Die Termine für diese Rundgänge stehen aber noch nicht fest.

Herbert Beesten berichtet: „Bislang konnte ich auch Alteingesessenen viele für sie auch neue Facetten am Hassel zeigen wie die freie Kirche, Ateliers, Bars, Clubs und den Selbsthilfe Hacker-Space.“ Kennenlernen konnten die Besucher beispielsweise die Heldenwelt, die jugendlich-soziale Organisation „Platzmachen“ und ein Tanzstudio. Begleitet wurden diese Erkundungen von Orten am Hassel durch Musikeinlagen bis hin zum Hassel-Rap, kleinen Theaterquiz sowie Performances von Poetry-Slammern als auch eigenen Performances von Herbert Beesten.

Führung „Check den Hassel“ mit Herbert Beesten am 20. Juli. Start für den Rundgang ist um 19 Uhr am Hasselbachplatz/Ecke Liebigstraße.

Arbeiten von Ernst Barlach in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Magdeburger Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b ehrt Ernst Barlach mit der Ausstellung „In Memoriam“ zum 85. Todestag des Künstlers. Die Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow hat beeindruckende Leihgaben, darunter fünf Bronzen und zahlreiche Lithographien, zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung umfasst auch Werke wie die Bronze „Tanzende Alte“ von 1920 und Illustrationen zu literarischen Werken und biblischen Themen.

Die Ausstellung kann bis 11. August in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b/Ecke Danzstraße besucht werden. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, von 11 bis 17 Uhr, sowie Sonnabend von 11 bis 13 Uhr.

„100 Dinge“ im Sommerkino am Yachthafen

Im Yachthafen Am Winterhafen 1 wird diesen Donnerstag Sommerkino gezeigt. Auf dem Programm steht ab 19.30 „100 Dinge“.

Die Komödie handelt von den zwei Freunden und Geschäftspartnern Paul und Toni, gespielt von Fitz und Matthias Schweighöfer, die sich im Rahmen einer Wette darauf einlassen, 100 Tage auf Luxus und Kommerz zu verzichten, indem sie all ihre Habseligkeiten abgeben – mit Folgen für ihre Freundschaft.

Deutsche Bahn versteigert Fahrräder

Am Donnerstag versteigert die Deutsche Bahn ab 16 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz am Ausgang des Hauptbahnhofs zum Busbahnhof Fahrräder. Während der vergangenen Monate wurden wieder zahlreiche Zweiräder gefunden und nicht abgeholt. Interessenten sind eingeladen, an diesem Nachmittag mitzubieten.

Die ersteigerten Fahrräder sind in bar zu bezahlen. Insgesamt 70 Fahrräder werden von den Mitarbeitenden des Bahnhofsmanagements meistbietend versteigert. Dabei handelt es sich um Fahrräder, die auf dem Gelände, an Bahnhöfen oder in den Zügen der Deutschen Bahn vergessen und nicht abgeholt wurden.

Ferienprogramm in Magdeburg

Familienhaus im Park: Ein Mittelalterfest am Familienhaus im Park in der Hohepfortestraße 14 wird am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr gefeiert. In der Einladung heißt es: „Seid gegrüßt, werte Familien des Königreichs! Am 20. Juli des Jahres 23 erwarten wir Euch im herrlichen Familienhaus im Park zum großen Mittelalter-Aktionstag. Taucht ein in vergangene Zeiten voller Abenteuer und spaßiger Spiele! Mit Schwert und Schild, Pfeil und Bogen werdet Ihr zu wahren Rittern und Burgfräuleins!“

Polidrom: Auf dem Polidrom, der Veranstaltungsfläche an der Grünstraße, gibt es in den Sommerferien mehrere Open-Air-Workshops, bei denen Kinder kreativ werden können. Zweiter Termin ist am Donnerstag, 20. Juli, um 15 Uhr, wenn es um Musik Upcycling geht: Kunst entsteht hier aus Müll.

Stadtbibliothek: Ebenfalls ums Upcycling geht es am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. In der Einladung heißt es: „Alles ist zum Basteln da! Wir verwandeln nicht mehr abspielbare CDs, lose Buchseiten und Alltagsmaterialien wie Toilettenpapierrollen oder Eierkartons in fantasievolle Tiere und mehr.“

Von 16 bis 16 Uhr findet am selben Tag die Trickfilmwerkstatt statt. In dem wöchentlichen Angebot werden in Kleingruppen eine eigene Geschichte und ein Storyboard erstellt. Mit Legosteinen und Motivhintergründen entstehen Lego-Landschaften. Anschließend, werden mit einer Stop-Motion-App Fotos im Daumenkinoprinzip aufgenommen. Mit Musik und eingesprochenem Text ist der eigene kleine Trickfilm in ca. drei Stunden fertig.

Stadtteilbibliothek Florapark: Sommerbasteln ist über zwei Stunden am Donnerstag in der Stadtteilbibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 angesagt. Beginn ist um 10 Uhr.

Familienkino: Auch die Kinos bieten Ferienprogramm. In Cinemaxx und Cinestar laufen beispielsweise die Filme „Barbie“, „Elemental“ und „Ruby taucht ab“. Im Moritzhof werden um 16 Uhr „Die kleine Spinne Lilly Webster“ und um 16.15 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“ gezeigt.

Partys in Magdeburg

Um 18 Uhr beginnt am Donnerstag an der Strandbar am Petriförder 1 eine Party unter dem Titel „M2 meets Strandbar“. Bis 22 Uhr legt hier DJ Henne auf.

Unter dem Titel „Durstiger Donnerstag“ ist am Donnerstag im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz eine Party angesagt. Ab 23 Uhr wird Techno gespielt.

Hengstmann-Kabarett zeigt „Die Branntwein-Saga“ im Magdeburger Technikmuseum

„Die Branntwein-Saga“ heißt das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts mit Freunden, das für Donnerstag im Vorverkauf ausverkauft ist und für das es allenfalls an der Abendkasse noch Restkarten gibt. Nach letztem Stand gibt es aber noch Karten für die Vorstellungen Freitag bis Sonnabend. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Gastronomie ist ab zwei Stunden vor dem Beginn geöffnet.