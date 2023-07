Peter Langberg ist Carilloneur und gibt am Mittwoch in Konzert auf am Glockenspiel des Alten Rathauses in Magdeburg

Magdeburg - Verschiedene Konzerte, ein Besuch im wiedereröffneten Freibad, Kunst, Ferienprogramm, eine offene Bühne, ein literarisches Sommerfest und Kabarett - der Veranstaltungskalender bietet in Magdeburg für Mittwoch, den 19. Juli, ein abwechslungsreiches Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Zu den Ausgehtipps für Dienstag, den 18. Juli, geht es hier.

Glockenspiel: Peter Langberg gibt ein Konzert im Alten Rathaus Magdeburg

Ein Sonderkonzert auf dem Glockenspiel des Alten Rathauses ist für den Mittwochabend ab 18 Uhr angesetzt. Peter Langberg wird die Glocken des Instruments im Rathausturm erklingen lassen.

Der Carillonneur wurde 1945 geboren und hat eine Ausbildung als Organist, Pianist, Musiklehrer, Chorleiter und im Cembalospiel am Königlichen Dänischen Konservatorium für Musik in Kopenhagen absolviert. Zusätzliches studierte er Orgel bei Gaston Litaize in Paris und Carillonspiel an der Französischen Carillonschule in Douai bei Jacques Lannoy. Er ist Ehrenmitglied der Gilde der Carillonneure in Nordamerika und war Präsident der Dänischen Gilde der Carillonneure und der Nordischen Gesellschaft für Carillon und Glockenkunde sowie ehemaliger Vizepräsident der Welt-Glockenspiel-Föderation. 1979 hatte er die Schule für Kirchenmusik in Løgumkloster, einschließlich der Skandinavischen Carillonschule gegründet und leitete die Schule bis 2009.

Heute ist er Lehrer für Musiktheorie, Klavier, Orgel und Carillonspiel. Peter Langberg ist ehemaliger Stadtcarillonneur am Carillon von König Friedrich IX. in Løgumkloster und jetzt Carillonneur im Rathaus von Aarhus und stellvertretender Carillonneur in „Unserer Erlöser Kirche“ in Kopenhagen. Er hat mehrere Aufnahmen für Orgel solo gemacht - darunter sämtliche Orgelwerke von César Franck - Orgel und Flöte, Carillon und für zwei Organisten. Komponiert hat Peter Langberg Stücke für Chor, Orgel, Carillon, Klavier und Viola.

Lesung zum Sommerfest der Literarischen Gesellschaft

Literarische Gesellschaft Magdeburg lädt am Mittwoch nicht allein ihre Mitglieder, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit zu ihrem Sommerfest ein. Für künstlerische Unterhaltung sorgt der Magdeburger Autor Günter Hartmann, während der Verein für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.

Günter Hartmann ist für seine präzisen Beobachtungen und den gekonnten Einsatz von Kontrapunkten bekannt. Bei dieser Veranstaltung wird er sein Publikum mit kleinen literarischen Werken begeistern. Hartmanns Humor ist von einer düsteren und bitterbösen Art, oft begleitet von Sarkasmus und gelegentlichem Zynismus. Er wird an diesem Nachmittag von Antje Reinhold begleitet, einer Teilnehmerin der monatlichen Schreibrunde des Vereins Pelikan, die von Günter Hartmann geleitet wird.

Der Eintritt ist kostenlos, jedoch freut sich der Verein über Spenden. Eine Anmeldung ist erwünscht und kann unter den Telefonnummern 0176/20674858 oder 0163/ 4323647 oder per E-Mail an info@literaturgesellschaft-magdeburg.de erfolgen. Das Sommerfest der Literarischen Gesellschaft Magdeburg beginnt am Mittwoch um 17 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Philipp Clifford Brown spielt im Café Treibgut

Jeden Mittwoch präsentiert das Café Treibgut bis Ende September hinein Künstler und ihre handgemachte Musik. Die Hutkonzerte finden unter freiem Himmel und bei schlechtem Wetter im XXL-Eventzelt statt.

Für Mittwoch dieser Woche hat sich Philip Clifford Brown angekündigt. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie, umgeben vom täglichen Klang einer Gitarre, war es nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwann selbst zur Musik finden würde. Getrieben von der Motivation, seinen schottischen Wurzeln gerecht zu werden, lässt der Singer-Songwriter längst vergessene Melodien wiederaufblühen und interpretiert bekannte Folk-, Blues- und Contemporary Songs im ganz eigenen Stil.

Das Hutkonzert mit Philip Clifford Brown beginnt diesen Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr im Café Treibgut. Dieses befindet sich in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 19. Juli. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren. Für den Mittwoch der kommenden Woche steht eine weitere Veranstaltung auf dem Programm: Dann wird ein Musikbingo gespielt.

Der Nachdenker ist Magdeburgs erste genossenschaftlich geführte Schankwirtschaft. Im Jahr 2012 wurde diese in den ehemaligen Räumlichkeiten der Löwenschenke gegründet und ist heute ein Treffpunkt im Stadtfelder Kiez. Alle zwei Wochen im Wechsel kann man wie diesen Mittwochabend „die Bühne rocken“ oder „quizzen bist der Arzt kommt“, so die Genossenschaft. Hinzu kommen wiederkehrende Formate wie das Musikbingo, „80er mit DJ Pete“, der „Wisdom of Reggae“ oder der „Dark-Denker“.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Die „Open Mic Night“ findet alle zwei Wochen statt – das nächste Mal am Abend des 19. Juli. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr.

Freibad Süd ist wieder geöffnet

Für einige Tage war das Freibad Süd am Kirschweg in Magdeburg wegen einer Havarie geschlossen. Ab Mittwoch hat es wieder geöffnet.

Geöffnet ist Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Bei kalter Witterung mit weniger als 18 Grad Lufttemperatur und starker Bewölkung um 15 ist das Bad nur bis 17 Uhr geöffnet. An Hochsommertagen, bei denen um 12 Uhr und danach mindestens 28 Grad Lufttemperatur herrschen, kann das Bad von 10 bis 20 Uhr öffnen, Sollten die Witterungsbedingungen ein Baden im Freien gänzlich unmöglich machen, schließen die Frei- und Strandbäder in Magdeburg.

30 Minuten Musik in der Offenen Kirche in Magdeburg-Sudenburg

„Wir laden Sie bis Oktober immer mittwochs 17 Uhr in unsere Kirche St. Ambrosius zu 30 Minuten Musik in der Offenen Kirche ein“, heißt es aus der evangelischen Kirchengemeinde des Magdeburger Stadtteils Sudenburg.

Die Kirche am Ambrosiusplatz ist geöffnet von 16 bis 18 Uhr. Diesen Mittwoch spielt Jihoon Song die Orgel.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: „Home Sweet Home“ heißt die Party am Mittwoch ab 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. An den Reglern stehen Martin Waslewski, die Twinpitchers und Samox.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche. Beginn ist um 12.30 Uhr, die Führung dauert eine halbe Stunde.

Zurzeit werden neben den Dauerausstellungen auch „Archiv Einsdreissig“ mit Arbeiten zu Nachrichtenstücken aus dem Fernsehen von Monika Huber und „Looking for Humanity“ zum Spannungsfeld zwischen Kunst und Politik mit Arbeiten verschiedener Künstler gezeigt.

Hengstmann-Kabarett zeigt „Die Branntwein-Saga“ im Magdeburger Technikmuseum

„Die Branntwein-Saga“ heißt das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts mit Freunden, das für Dienstag kurzfristig ausverkauft war. Nach letztem Stand gibt es aber noch Karten für die Vorstellungen Mittwoch bis Sonnabend. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Gastronomie ist ab zwei Stunden vor dem Beginn geöffnet.

Ferienprogramm in Magdeburg

In Magdeburg gibt es verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen für Kinder während der Sommerferien. Hier eine Auswahl.

Bibliothek: Das Helmholtz-Institut bietet am Mittwoch um 14 Uhr in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 eine besondere Gelegenheit für Ferienkinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Dort können sie gemeinsam mit dem Institut Experimente zur Bestimmung der Wasserqualität durchführen.

Elbauenpark: Eine Kinderführung im Jahrtausendturm bietet die Möglichkeit, die Veränderungen in der Welt und die Entwicklung der Menschheit anhand von etwa 200 Exponaten, Darstellungen und Experimenten hautnah zu erfahren. Die Teilnehmer können interaktive Exponate ausprobieren und verschiedene Zeitepochen der Menschheitsgeschichte erkunden. Die Führung findet am Mittwoch um 15 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde.

Im Rahmen des Wobau-Ferienspaßes werden bis zum 6. August mehr als 20 Attraktionen auf der großen Wiese auf dem Kleinen Cracauer Anger aufgebaut. Kinder und ihre Familien können sich auf Hüpfburgen, ein Bungee-Trampolin, einen Wasser-Pool mit Zorbbällen, Kletterberge, eine Riesenrutsche und einen Quadrenn-Parcours freuen.

Finotec: Das Unternehmen Finotec bietet diesen Mittwoch und am 2. August jeweils um 9 Uhr um einen Lego-Stop-Motion-Workshop an. Dabei lernen die Teilnehmer, regungslose Lego-Objekte zum Leben zu erwecken, indem sie eine Lego-Kulisse gestalten und diese Schritt für Schritt fotografieren. Wenn die Bilder schnell hintereinander abgespielt werden, entstehen flüssige Bewegungen. Die Anmeldung zu diesem und weiteren Ferienkursen erfolgt im Web. Der Workshop findet in der Rötgerstraße 8 statt.

Kulturhistorisches Museum: Im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 gibt es am 19. und 26. Juli jeweils von 14 bis 16 Uhr das Ferienprogramm „Erlebe das Mittelalter!“ Kinder ab sechs Jahren haben die Möglichkeit, Butter herzustellen und Bänder zu flechten. Die Anmeldung erfolgt über den Museumsservice und der Eintritt ist für Kinder bis 18 Jahre frei, es fällt jedoch 1 Euro Materialkosten pro Kind an. Die Kontaktdaten für die Anmeldung sind 0391/540 35 30 und service@museen.magdeburg.de.

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen bietet mittwochs ab 15 Uhr „Kunst mit Kindern“. Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren können das Museum erkunden und im Kinderatelier kreativ tätig werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung per E-Mail an kunstvermittlung@kunstmuseum-magdeburg.de oder telefonisch unter 0391.5650.217 erforderlich.