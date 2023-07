Magdeburg - Zwei Ballett-Vorstellungen, Open-Air-Kino, eine Ausstellung und Indie-Folk - auch Donnerstag, der 27. Juli 2023, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite die Ideen zusammengefasst. Zu den Freizeittipps für Mittwoch, den 26. Juli 2023, geht es hier.

Dornröschen nach Tschaikowski auf der Magdeburger Seebühne

Bis heute ist „Dornröschen“ eines der populärsten Ballette und gehört zum internationalen Standardrepertoire des klassischen Balletts. Peter Tschaikowski selbst hielt es für sein bestes Ballett. Auf dem Programm steht „Dornröschen“ in einer Inszenierung des Grand Classic Ballets am Donnerstag um 16 Uhr auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks.

Die Handlung weicht ein wenig von der in Deutschland bekannten Version der Brüder Grimm ab. Sie basiert größtenteils auf Charles Perraults Märchen „La Belle au bois dormant“ – „Die Schöne im schlafenden Wald“ – aus dem Jahr 1696.

Indie-Folk mit Sean Koch in der Magdeburger Datsche

Sean Koch bringt am Donnerstagabend Indie-Folk auf die Bühne der Datsche in Magdeburg. Diese ist ab etwa 14 Uhr geöffnet, und das zweistündige Konzert beginnt gegen 22 Uhr. Ein „Aftershow-Abhängen“ ist bis 1 Uhr möglich.

Sean, ein aufstrebender Musiker und Songwriter, wurde in Kommetjie, Kapstadt, geboren. Seine Musik vereint alternativen Folk mit einem lebensfrohen Country-Surf-Stil. Schon von Kindesbeinen an brachte ihm das Spielen der Djembe den Rhythmus und Beat bei, die sich auf subtile Weise in seine sanften Gitarrenriffs und leise gesungenen Texte einfügen. Dieser einzigartige und erfrischende Sound bescherte ihm einen raschen Durchbruch in der unglaublich reichen und vielfältigen Musikszene von Kapstadt.

Über sein im September veröffentlichtes Album sagte Sean Koch: „Ich wollte, dass das Album etwas transportiert, mit dem sich jeder identifizieren kann. Es ist vollgepackt mit Songs, die Geschichten erzählen, Songs über Menschen, die uns nahestehen und Songs, die eine positive Botschaft haben und von denen wir lernen können.“

Schwanensee auf der Magdeburger Seebühne

Das Ballett Schwanensee geht auf das Märchen der Schwanenprinzessin Odette zurück. Es wurde im Jahr 1877 uraufgeführt und ist seitdem nicht mehr aus den Theatern wegzudenken. Auch das Grand Classic Ballet zählt Schwanensee zu seinem Standardrepertoire. Es gastiert am Donnerstag um 20 Uhr mit einer Aufführung auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark.

Das Ballett beginnt mit Prinz Siegfrieds Geburtstag, an dem er von seiner Mutter gedrängt wird, eine Braut zu finden, da er nun das heiratsfähige Alter erreicht hat. Um seinen Pflichten zu entfliehen, begibt er sich mit seinen Freunden auf die Jagd und entdeckt dabei eine Gruppe von Schwänen an einem See. Vor seinen Augen verwandelt sich einer der Schwäne in eine bezaubernde Prinzessin namens Odette. Sie erzählt ihm, dass sie vom bösen Zauberer Rotbart verflucht wurde und nur durch wahre Liebe erlöst werden kann. Entschlossen, sie zu befreien, verspricht Siegfried, ihr zu helfen. Am nächsten Tag auf dem Ball wird Siegfried Opfer von Rotbarts Täuschung, als er ihm das Abbild von Odette, den schwarzen Schwan Odile, vorstellt. In seinem Irrtum verwechselt Siegfried die beiden und tanzt mit Odile, was das Schicksal von Odette besiegelt und zum dramatischen Finale des Balletts führt.

Kino im Magdeburger Yachthafen

Jeden Donnerstag wird derzeit im Yachthafen Am Winterhafen 1 Sommerkino gezeigt. Diese Woche heißt es „Film ab!“ für „Der Junge muss an die frische Luft“. Filmstart ist um 19.30 Uhr.

Es handelt sich um einen Spielfilm von Caroline Link nach der Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft – Meine Kindheit und ich“ von Hape Kerkeling. Die Verfilmung seiner Kindheitserinnerungen kam am 25. Dezember 2018 in die deutschen Kinos.

Die Geschichte beginnt im Ruhrpott des Jahres 1972: Hans-Peter ist neun Jahre alt und ein bisschen pummelig, strotzt aber vor Selbstvertrauen. Dies rührt nicht zuletzt aus seiner Begabung, andere Menschen zum Lachen zu bringen, ein Talent, das er bei jeder Gelegenheit trainiert – sei es im Krämerladen seiner Oma Änne, mit den Kunden als Publikum, oder bei den diversen Zusammenkünften seiner feierwütigen Verwandtschaft. Aber das idyllische Familienleben bekommt eine Schattenseite. Für den Donnerstag in einer Woche steht dann „Honig im Kopf“, für die Woche darauf „Das perfekte Geheimnis“ auf dem Spielplan.

Die Geschichte des Hafens beginnt im Jahr 1842 als erste gesonderte Hafenanlage Magdeburgs. Jetzt bietet die Anlage, zusätzlich zu Schiffs- und Bootsreparaturen, Freizeit und Erholungsmöglichkeiten. Zudem gibt es Touren mit Floss oder Grillboot.

Ausstellung über das Hochwasser in der Magdeburger Stadtbibliothek

Im Juni 2013 wurde Rothensee in weiten Teilen vom Hochwasser der Elbe überschwemmt. Das Wasser des Flusses war im Bereich des Hafens über die Kaimauer getreten und war in den Stadtteil im Norden der Landeshauptstadt vorgedrungen. Es kam zu schweren Schäden an Wohnhäusern, aber auch in Unternehmen. Unter anderem wird wegen der damaligen Hochwasserschäden derzeit ein neuer Betriebshof für die Magdeburger Straßenbahnen gebaut.

Bis Sonnabend nun zeigt der Rothenseer Bürgerverein in der Magdeburger Stadtbibliothek mit Sitz im Breiten Weg 109 Fotos der dramatischen Tage vor zehn Jahren. Geöffnet ist die Bibliothek montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.