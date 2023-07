Magdeburg - Bühne und eine Wanderung, eine Schiffsfahrt, eine Ausstellung, Partys und das Ferienprogramm - der Veranstaltungskalender bietet in Magdeburg auch für Mittwoch, den 26. Juli 2023, ein abwechslungsreiches Programm, aus dem die Magdeburger Volksstimme auf dieser Seite Ideen zusammengetragen hat. Zu den Tipps für Sonnabend, den 25. Juli 2023, geht es hier.

Magdeburger Lesebühne macht Station in der Magdeburger Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 werden am Mittwoch um 19.30 Uhr "Die höflichen lieben Nachbarn" von der Magdeburger Lesebühne präsentiert. Ähnlich einem Poetry-Slam stellen die Mitglieder der Magdeburger Lesebühne ihre Beiträge auf vielfältige Weise dar - durchs Vorlesen, szenische Darstellung oder sogar Gesang. Diese unterschiedlichen Persönlichkeiten sorgen für kreative Spannungen und verleihen dem Ensemble einen besonderen Charme sowie eine häufig improvisatorische Atmosphäre.

Das Ensemble besteht aus Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke. Gemeinsam teilen sie die Leidenschaft für Sprache und die Fähigkeit, die Welt der Worte mit Leben zu erfüllen.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Eine Kurzführung zu einem Kunstwerk in einer seiner Sammlungen – das bietet das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 jeden Mittwoch.

Ab 12.30 Uhr erläutert ein Kunstexperte den Besuchern innerhalb einer halben Stunde interessante Details zu dem von ihm ausgewählten Objekt.

Hochwassergeschichte in der Magdeburger Stadtbibliothek

Im Juni 2013 wurde Rothensee in weiten Teilen vom Hochwasser der Elbe überschwemmt. Das Wasser des Flusses war im Bereich des Hafens über die Kaimauer getreten und war in den Stadtteil im Norden der Landeshauptstadt vorgedrungen. Es kam zu schweren Schäden an Wohnhäusern, aber auch in Unternehmen. Unter anderem wird wegen der damaligen Hochwasserschäden derzeit ein neuer Betriebshof für die Magdeburger Straßenbahnen gebaut.

Bis Sonnabend nun zeigt der Rothenseer Bürgerverein in der Magdeburger Stadtbibliothek mit Sitz im Breiten Weg 109 Fotos der dramatischen Tage vor zehn Jahren. Geöffnet ist die Bibliothek montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Eine Party unter dem Titel „Home sweet Home“ beginnt am Mittwoch um 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Musik legen Svenson, Bensen und Jon Wolff auf.

Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Wanderung zur Magdeburger Mäuseburg

„Zur Mäuseburg“ heißt eine Wanderung der Wanderfreunde Magdeburg, die eine Fährfahrt und einen Rundgang im auf acht Kilometern umfasst.

Treff ist am Mittwoch um 10 Uhr am Thiemplatz.

Schifffahrt mit der Weißen Flotte

In der Elbe herrscht derzeit Niedrigwasser. Daher fahren die Ausflugsschiffe der Weißen Flott nicht wie gewohnt ab dem Petriförder im Stadtzentrum. Start ist stattdessen ab dem Oberen Hafen am Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee.

Fahrten sind bis einschließlich Donnerstag täglich ab 11 Uhr und ab 14 Uhr als Wasserstraßenkreuzfahrt „Kleine Acht“ sowie um 12 Uhr und um 15 Uhr als Trogbrückenfahrten geplant. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord der Schiffe.

Ferienprogramm für Magdeburg

Mit einem vielfältigen Ferienprogramm bietet Magdeburg auch am Mittwoch Ferienkindern Abwechslung.

Elbauenpark: Für Mittwoch um 15 Uhr steht eine Führung für Kinder im Jahrtausendturm auf dem Programm. Bis 6. August sind beim Wobau-Ferienspaß zudem Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, Wasser-Pool mit Zorbbällen, Kletterberge, Riesenrutsche, ein Quadrenn-Parcours und vieles mehr aufgebaut.

Finotec: Mit Roboterkursen vermittelt Finotec in der Rötgerstraße 8 Wissen. Lego-Technik. Der Zwei-Tageskurs „Weltraumexpedition“ beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Anmeldungen im Internet.

Kino: Im Cinestar Am Pfahlberg und Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz laufen derzeit Kinderfilme wie „Ariell, die Meerjungfrau“, „Barby“, „Miraculous“, „Elemental“, „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“, „Der Supermario Bros Film“ und „Spiderman“. Im Moritzhof laufen am Mittwoch um 16 Uhr „Die kleine Spinne Lilly Webster“ und um 16.15 Uhr „Der Super Mario Bros. Film“.

Kulturhistorisches Museum: „Erlebe das Mittelalter!“ heißt es am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Auf dem Programm stehen unter anderem Buttermachen und Bänderflechten. Eine Anmeldung ist über den Museumsservice unter 0391/540 35 30 erforderlich.

Kunstmuseum Magdeburg: „Kunst mit Kindern“ beginnt mittwochs im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Anmeldung unter kunstvermittlung@kunstmuseum-magdeburg.de oder unter Telefon 0391/565 02 17.

Stadtführung: Warum ist die Grüne Zitadelle von Magdeburg eigentlich pink? Wer hat die großen goldenen Kugeln auf das Dach gelegt und wie fühlt sich der Magdeburger Dom in klein an? Diese und andere spannende Fragen können Kinder in den Ferien mittwochs ab 17 Uhr bei der Lampionführung dem Stadtführer stellen. Treff ist am Dommuseum Ottonianum am Domplatz.