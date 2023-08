Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Donnerstag

Magdeburg - Kunst und Musik, eine Wanderung, ein Polit-Talk und Arbeit im Archiv - der Veranstaltungskalender für Magdeburg bietet am Donnerstag, 17. August, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Zu den Tipps für Mittwoch, den 16. August, geht es hier.

Kreationen mit flüssigen Acrylfarben im Volksbad Buckau

Eine Ausstellung unter dem Titel „Kreationen mit flüssigen Acrylfarben“ wird am Donnerstag im Volksbad Buckau eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten von Christa Müller.

Seit drei Jahren widmet sich Christa Müller dem Experimentieren mit der Acryltechnik Pouring. Durch die Methode des zufälliges und gezieltes Gießen von flüssiger Acrylfarbe erschafft sie dabei ihre Kunstwerke. Die Faszination ihrer abstrakten Leinwandbilder liegt in der vielfältigen Anwendung unterschiedlicher Techniken sowie in der sorgfältigen Auswahl der Farben, die einen maßgeblichen Einfluss auf die entstehenden Bilder ausüben.

Nachdem Christa Müller ihre berufliche Laufbahn hauptsächlich im Bereich der Betriebswirtschaft stattfand, abgeschlossen hatte, entdeckte sie ihre Begeisterung für ein Jugendhobby wieder: die Malerei. Seit 2002 nimmt sie an Kursen teil, die sich mit Aquarell- und Acrylmalerei beschäftigen. Dies ermöglicht ihr, sich inspirieren zu lassen und neue Techniken sowie verschiedene gestalterische Möglichkeiten kennenzulernen.

Die Ausstellung „Kreationen mit flüssigen Acrylfarben“ mit arbeiten von Christa Müller wird am Donnerstag um 18 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 eröffnet. Gezeigt werden die Arbeiten bis 10. September. Geöffnet ist montags von 10 bis 16 Uhr, dienstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr sowie zu Veranstaltungen.

Querbeet auf der Bühne in „Nachbars Garten“ am Blauen Bock

Mehrere Künstler sind am Donnerstag auf der Bühne in „Nachbars Garten“ zwischen Blauem Bock und Karstadt zu erleben. Den Rahmen bietet das Projekt „Querbeet“ der Städtischen Werke Magdeburg. Bei einer offenen Bühne treffen verschiedene Stilrichtungen und Genres aufeinander.

Diesen Donnerstag steht zunächst Singer und Songwriter „Under Bridges“ auf der Bühne. Danach gibt es experimentellen Akustikpop mit dem Musikduo Isuma. Und zum Abschluss folgt Dieter Ullmann.

Karsten Fein, der hinter „Under Bridges“ steht, schreibt: „In zwei Jahren 40 Coversongs und 20 eigene Songs spielen zu können, hätte ich mir nicht zugetraut, aber die Musik macht was mit mir und deswegen geht es immer weiter.“ Auf der Homepage von Isuma heißt es: „Unsere Musik ist bunt, experimentell und erzählt von den Wundern des Lebens – hoffnungslos optimistisch und dennoch voller Tiefe. Zwischen Ukulele und Akkordeon, zwischen politischem Anspruch und Empowermentlyrics.“ Dieter Ullmann ist Singer, Songwriter und Pianist.

Programm auf der Bühne zwischen Blauem Bock und Karstadt am Donnerstag: 16 bis 19 Uhr: „Under Bridges“, Singer/Songwriter, 19 bis 19.30 Uhr: Musikduo Isuma, 19.45 bis 21 Uhr: Dieter Ullmann, Sänger.

Polit-Talk zur Queer-Politik im Hotel Stadtfeld

Ein Polit-Talk zur Queer-Politik ist für Donnerstag unter dem Titel „Akzeptanz jetzt, auch wenn was dazwischen kommt - wie geht es voran in Stadt und Land“ im Hotel Stadtfeld in der Maxim-Gorki-Straße 31/37 geplant. Beginn ist um 19 Uhr.

Eingebettet ist die Veranstaltung in die CSD-Aktionswochen in Magdeburg. Ihren Höhepunkt finden diese am Sonnabend mit der CSD-Parade und dem CSD-Stadtfest.

Arbeit im Archiv der Stadtbibliothek

Unter dem Namen Fachgruppe Bürgerarchiv treffen sich in der Bibliothek der Landeshauptstadt im Breiten Weg 109 einmal im Monat Menschen, die Interesse am Recherchieren, Sammeln, Ordnen, Lesen, Archivieren sowie Durchsuchen von Nachlässen und Sichern von Zeugnissen vergangener Zeiten aus Unternehmen oder Nachlässen mit Bezug zur Geschichte Magdeburgs haben. Nächster Termin ist am Donnerstag um 16 Uhr.

Die Magdeburger Stadtbibliothek ist eine der ältesten kommunalen Bibliotheken in Deutschland. Sie geht auf eine Klosterbibliothek zurück, die seit dem Jahr 1525 der Stadt gehört.

Wanderung zu den Schwänen

Die Wanderfreunde unternehmen am Donnerstag eine Wanderung im Südosten Magdeburgs. Von Westerhüsen aus geht es mit der Gierfähre auf die andere Elbseite und dann auf einer Strecke von neun Kilometern durch die Kreuzhorst und weiter nach Cracau. Treff ist um 10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Sohlener Straße.