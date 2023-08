Magdeburg - Kunst und Konzert, Fotos, zwei Wanderungen und die Trickfilmwerkstatt - der Veranstaltungskalender hält für Magdeburg auch am Donnerstag, 31. August 2023, ein vielfältiges Programm bereit, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Zu den Freizeittipps für Mittwoch, den 30. August 2023, geht es hier.

Sudenburger Feuerwache zeigt Arbeiten aus dem Verein Zinnober

„Originale“ heißt eine neue Ausstellung mit Arbeiten von Künstlern des Ateliers Zinnober, die am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 veröffentlicht wird. Gezeigt werden bis 12. Oktober Arbeiten von Sandra Braunsberger, Gustav Buchmaier, Lothar Herwig, Torsten Klotzsch, Gunnar Kretschmer, Hagen Liebke, Peter Schröder und Björn Schütze. Geöffnet ist die Ausstellung in der Feuerwache Dienstag und am Donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr und zu den Veranstaltungen.

Der Kunstverein Zinnober wurde 1997 gegründet. Sein Ziel ist es, begabten und talentierten erwachsenen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung das Umsetzen ihrer Kunst zu ermöglichen. Die Werke sind dem Genre der Outsider Art und Art Brut zuzuordnen.

Fotos zeigen Plätze der Vergangenheit aus Magdeburg und Umgebung in der Hochschulbibliothek

Noch bis zum 30. September stellt Martin Hopfstock Fotografien in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße aus. Seine letzte Ausstellung „Lost“, damals gemeinsam mit Harald Grüner, war ein voller Erfolg.

In der aktuellen Ausstellung nimmt er die Besucher wieder mit an die Schauplätze der Vergänglichkeit und verlorenen Orte der Stadt, zeigt aber auch die schönen Plätze in Magdeburg und Umgebung, die er zum Teil mithilfe seiner Drohne fotografisch eingefangen hat.

Das Eddie Weimann Trio spielt in Nachbars Garten

Eine „After Business Sommer Lounge“ steht für Donnerstag von 16 bis 20 Uhr auf dem Programm von „Nachbars Garten“ zwischen dem Blauen Bock und Karstadt. Live-Musik gibt es vom Eddie Weimann Trio.

Es wird gegrillt und aus einem erweiterten Getränkeangebot ausgeschenkt. Bei „Nachbars Garten“ handelt es sich um ein Projekt der Städtischen Werke Magdeburg.

Trickfilmwerkstatt in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 bietet donnerstags Programm in der Trickfilm-Werkstatt. Dort werden in Kleingruppen eine eigene Geschichte und ein Storyboard erstellt.

Mit Legosteinen und Motivhintergründen entstehen Lego-Landschaften. Anschließend, werden mit einer Stop-Motion-App Fotos im Daumenkinoprinzip aufgenommen. Mit Musik und eingesprochenem Text ist der eigene kleine Trickfilm in etwa drei Stunden fertig.

Zwei Wanderungen durch Magdeburg

Auf Schusters Rappen Magdeburg erkunden - diese Gelegenheit bieten zwei Wanderungen.

Am Donnerstag heißt es mit der Wanderbewegung am Donnerstag um 9 Uhr „Zum Frohser Berg“. Hin und zurück beträgt die Strecke ab Straßenbahnhaltestelle Salbker Platz 14 Kilometer. Eine Abendwanderung der Wanderfreunde über Sudenburg und Ottersleben auf sechs Kilometern beginnt am Donnerstag um 15.30 Uhr an der Straßenbahnendstelle Sudenburg am Kroatenweg.