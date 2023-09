Horst Bartnig mit "60 unterbrechungen striche in 6 farben" gehört zu den Künstlern, deren Arbeiten in Magdeburg gezeigt werden.

Was ist los in Magdeburg

Magdeburg - Kunst und verschiedene Vorträge, Partys, Literatur, Konzert und Circus - der Veranstaltungskalender für Magdeburg gibt eine Vielfalt von Ideen zum Ausgehen her, die die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Zu den Tipps für Mittwoch, den 13. September, geht es hier.

Forum Gestaltung eröffnet das „Absolvententreffen“

Unter dem Titel „Absolvententreffen“ wird am Donnerstag um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 eine neue Ausstellung eröffnet. Erstmals werden in dieser in größerem Umfang und repräsentativer Auswahl Werke von Künstlern und Gestaltern, für welche die Magdeburger Fachschule für angewandte Kunst Ausgangspunkt einer professionellen künstlerischen Karriere wurde, gezeigt. Die Ausstellung versteht sich als Referenz vor den versammelten Künstlern und ihrem Werk, zugleich aber vor der bedeutsamen Tradition institutioneller künstlerischer Ausbildung in Magdeburg.

Gezeigt werden zum Beispiel Arbeiten der Fotografen Konrad Hoffmeister und Thomas Billhardt, des Gestalters Eberhard Dorschfeld, des 30 Jahre lang für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke tätigen Designers Horst Gramß, Bilder der Berliner Maler Rolf Händler und Horst Bartnig, plastische Arbeiten des Magdeburger Metallgestalters Wilfried Heider oder bislang nie gezeigte Aktzeichnungen von Gerhard Lahr.

Zur Eröffnung spricht Rüdiger Koch, Bürgermeister und Kulturbeigeordneter a. D. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von C. René Hirschfeld mit eigenen Kompositionen für Klavier.

Vortrag „Japaner, Amerikaner und Nigerianer im Vergleich“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Der Frage, ob es so etwas wie besondere Länderkulturen tatsächlich gibt, widmet sich der Vortrag von Axel Schneider am Donnerstag um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Der Dozent für Fachkommunikation und Deutsch als Fremdsprache an der Hochschule Anhalt versucht, jenseits von staatlicher Machtpolitik und privaten Klischeevorstellungen Antworten auf diese Frage zu finden. Der Titel seines Vortrags lautet „Japaner, Amerikaner und Nigerianer im Vergleich“.

In der Vergangenheit sind die Kulturen einzelner Länder oft bewusst verzerrt dargestellt worden, betont Axel Schneider. Die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts hätten hier nur die Höhepunkte des Missbrauchs zum Zweck der Propaganda gezeigt. Anschauliche und zuweilen auch unfreiwillig komische Beispiele einer nichtfeindlichen, aber eher typischen Verallgemeinerung finden sich aber auch in friedlichen Zeiten, beispielsweise in Kulturführern für Geschäftsleute, weiß der Experte.

Reisebericht „Antarktis – Wunderwelt aus Schnee und Eis“ in der Magdeburger Urania

Am Donnerstag beginnt um 15 Uhr ein Vortrag „Antarktis – Wunderwelt aus Schnee und Eis“ in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7. Eine Teilnahme ist nach Anmeldung unter Telefon 0391/25.50.60 möglich.

Es spricht der promovierte Biologe Helmut Rönicke. Die Antarktis gilt als letzte Wildnis unseres Planeten. Sie umfasst fantastische Gletscheralleen, Basalt- und Granit-Formationen. Eine große Vielzahl von Tieren wie Wale, Seelöwen, Pinguine und andere Lebewesen leben hier. Der Referent zeigt Bilder seiner Reise in die Antarktis.

Im Museum für Naturkunde Magdeburg heißt es: „Mücke ist nicht gleich Mücke!“

Naturwissenschaft: Der Naturwissenschaftliche Verein lädt für Donnerstag, 19 Uhr, zu einem Vortrag „Mücke ist nicht gleich Mücke! Vorkommen und Ausbreitung der Blutsauger in Deutschland“ ins Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Im Kaiser-Otto-Saal spricht Doreen Werner vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung Müncheberg zum Thema.

„Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel wird derzeit das Stück „Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ mit Ines Lacroix und Matthias Engel aufgeführt. Die Handlung dreht sich um Bibliothekar Carl Simmel, der nach Frau Blumes Aufstieg in neue Welten einsam ist. Er plant, Gäste einzuladen, um eine Hymne auf das Glück zu singen und zeigt, wie Musik Verbindungen schafft. Das Stück vereint Harmonie und Disharmonie, Ebenholz und Elfenbein, Last und Lust, Kameliendame und Bremer Stadtmusikanten.

Die Vorstellungen finden bis Sonntag sowie am 22. und 23. September im Theater an der Angel statt. Der 21. September ist bereits ausverkauft.

Musik und Literatur in Nachbars Garten am Blauen Bock

Am Donnerstag ist die Bühne bei Nachbars Garten für die Kultur geöffnet. Diese befindet auf dem Platz zwischen Blauem Bock und Karstadt.

Von 18 bis 19 Uhr gibt der Magdeburger Singer/Songwriter Manuel Richter ein Konzert. Und von 19.30 bis 21 Uhr ist das LiteraThiem zu Gast. Mit dabei hat die Gruppe Kurzgeschichten, Essays, Gedichte und andere Texte.

Jana Heinicke liest aus „Aus dem Bauch heraus. Wir müssen über Mutterschaft sprechen“ im Literaturhaus

„Aus dem Bauch heraus. Wir müssen über Mutterschaft sprechen“ ist eine Lesung mit Jana Heinicke am Donnerstag um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 überschrieben. Hintergrund des Buchs: Mutterschaft gilt noch immer als das größte Glück und die wahre Erfüllung im Leben einer Frau. Kein Wunder, dass dieses hohe Ideal Erwartungen weckt und dass uns jede Abweichung davon wie Scheitern vorkommt.

Als die Autorin Jana Heinicke Mutter wird, könnte der emotionale Spagat zwischen Vorstellung und Realität nicht größer sein. Muttergefühle hat sie jede Menge – aber Liebe ist nur eines unter vielen. Sie beginnt, den Raum zwischen Ideal und Wirklichkeit zu erkunden: Woher kommt die Vorstellung der allzeit glücklichen Mutter?

„Monitor Ukraine“ im Magdeburger Schauspielhaus

Am Donnerstag um 20 Uhr beginnt im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 der zehnte Teil der Reihe „Monitor Ukraine“. Ausgehend von Texten der ukrainischen Dichter Mykola Vingranovsky und Taras Prokhasko begeben sich Mariia & Magdalyna auf die Suche nach dem, was uns Menschen trotz Gewalt, Krieg und Tod verbindet.

Die Künstlerinnen erforschen klanglich-visuell die Unterschiede in unseren Erfahrungen, Kulturen und Überzeugungen – das was uns menschlich und einzigartig macht. Und sie suchen nach Gemeinsamkeiten, wie der Erde auf der wir leben, der Luft, die wir atmen, dem Wasser, das wir trinken, und der Wärme der Sonne, die uns hoffen lässt. Ihre musikalisch-poetische Recherche findet Ausdruck in einem theatralen Rave, einer Mischung aus dunkler elektronischer Musik und fragiler Poesie, pulsierenden Bässen und psychedelischen Bildern voll Lebenswillen und Licht, so die Ankündigung des Theaters Magdeburg.

Partys in Magdeburg

In der Baracke auf dem Unicampus ist ab 23 Uhr der „Durstige Donnerstag“ angesagt. Im Vordergrund stehen die Musik-Wünsche der Besucher und Spezial-Themen.

Dienstag bis Donnerstag ab 19 Uhr hat das Flowerpower im Breiten Weg 252 als Lokal mit Tanzfläche geöffnet.

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis 17. September in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, diesen Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am 17. September um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.