In Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Das beweist einmal mehr ein Blick in den Veranstaltungskalender. Die Volksstimme hat ein Programm für Mittwoch, den 13. September 2023, zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Musik und Literatur, Wissen um die Haussanierung, Circus und Kabarett - Magdeburg bietet auch am Mittwoch, 13. September, ein attraktives Programm. Die Volksstimme hat Ideen auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Tipps für Dienstag, den 12. September 2023, geht es hier.

Magdeburg Lesebühne und „Die höflichen Dates“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat sich die „Magdeburger Lesebühne“ formiert. Obwohl sie aus ganz unterschiedlichen künstlerisch-kreativen Bereichen vom Kabarett über das Theater und über Poetry-Slam bis hin zur Musik stammen – Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke eint die Lust an der Sprache und die Welt der Worte mit Leben zu füllen. In der Reihe „Die höflichen …“ werden die drei Punkte im Titel vom Publikum immer fürs nächste Mal durch einen Begriff ersetzt. Am Mittwoch geht es nach einem solchen Entscheid dabei in der Magdeburger Stadtbibliothek um die Dates.

Über sich selbst schreibt die Künstlergruppe aus der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt: „Mit geladenen Kulis und spitzen Zungen ist die Magdeburger Lesebühne ,Die höflichen …‘ allzeit bereit, dem Publikum selbst geschriebene Texte in die Gehörgänge zu gießen, zum Lachen und Nachdenken anzuregen, oder in die poetischen Weiten der (Zweck-)Reime zu entführen.“

Partys in Magdeburg

„Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, der Herbst steht vor der Tür und das letzte Mittwochstänzchen auf unserem Außendeck steht bevor“, heißt es in einer Ankündigung der Insel Jugend in der Maybachstraße zu „Home sweet Home“ Mittwoch ab 18 Uhr. Musik legen Nizofunk, Dan Cero und Statler auf.

Dienstag bis Donnerstag ab 19 Uhr hat das Flowerpower im Breiten Weg 252 als Lokal mit Tanzfläche.

Danny Priebe gibt im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen ein Konzert

Im Rahmen eines Hutkonzerts ist Danny Priebe am Mittwoch solo im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 zu Gast. Bei schlechtem Wetter wird das Großzelt des Cafés genutzt. Danny Priebe spielt Gitarre und singt. Er hat sich den Musikstilen von Americana und Folk, von Soul und Blues-Rock verschrieben.

Als Live- und Studiogitarrist hat Danny Priebe in den vergangenen Jahren in Bands unterschiedlicher Stilrichtungen mitgewirkt. So war er Leadsänger einiger Bands bei „Bluesfied Souls“ und „Ec Crossroads – a tribute to Eric Clapton“, „Silent Tempest“, „Mylestone“ und natürlich in seiner eigenen „Danny Priebe Band“.

Literarischer Stammtisch in der Bibliothek im Florapark

Die Stadtteilbibliothek im Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 lädt am Mittwoch um 14.30 Uhr zu einem Literaturaustausch ein. Anmeldung in der Stadtteilbibliothek im Flora-Park, unter Tel.: 0391 7219550 oder florabibo@web.de.

Natürlich gibt es auch Lesetipps der Mitarbeiterinnen.

Sudenburger Feuerwache erinnert an selbsproduzierte Musikkassetten

„Magnetizdat DDR“ heißt eine Lesung am Mittwoch um 19 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Magnetizdat, in Ableitung von Samizdat und Tamizdat in der sowjetischen Gegenkultur, steht für von den mnschen selbst produzierte Tonbänder und Kassetten.

Dabei war Multimedialität das Gebot der Stunde. Literaten ließen sich von Bands befeuern, Musiker entdeckten Barock- und Experimental-Lyrik, Super-8-Filmer und bildende Künstler griffen zum Mikrofon, und es entstand ein Geflecht, das international renommierte Band- und Labelprojekte wie Tarwater, To Rococo Rot und Raster-Noton hervorbrachte. Den Herausgebern des Buchs, Ronald Galenza und Alexander Pehlemann, ist es gelungen, die spannenden, obskuren, vergessenen oder bizarren Projekte, Künstler und Verstrickungen unter real-sozialistischen Bedingungen wieder zu entdecken.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es in der Kunstkneipe Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am Mittwoch von 20.30 bis 22.30 Uhr die Open-Mic-Night. Auch diesen Mittwoch ist für die Reihe wieder ein Termin.

Die Bühne steht damit wieder jenen offen, die beispielsweise ihre Musik, Poetry-Slam oder Comedy präsentieren möchten.

Tipps zur energetischen Sanierung von Häusern

Derzeit ist zwischen Blauem Bock und Karstadt in Magdeburg Nachbars Garten aufgebaut. Unter dem Titel „Haus durch Umbau optimieren“ beginnt Mittwoch um 18.30 Uhr ein Energiesparseminar der Städtischen Werke Magdeburg. Anmeldungen sind unter www.sw-magdeburg.de/magazin/nachbars-garten möglich.

In einer Ankündigung heißt es: „Irgendwann ist es soweit. Das eigene Haus entspricht nicht mehr den Vorstellungen und es steht ein Umbau an. Was ist dabei zu beachten? Auch beim Umbau an eine neue Heizung denken?“

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis 17. September in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, diesen Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am 17. September um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.

Kabarett in Magdeburger Zwickmühle

Das neue Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auch am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr unter anderem am 22. und 28. September, zur gleichen Zeit auch am 11. und 12., 19. und 20. Oktober.