Die Bibliothek „Anna Seghers“ in Stendal startet in den Lesesommer XXL. Für Kinder wurden dafür 100 neue Bücher angeschafft.

Bibliothek in Stendal startet besondere Leseaktion für Kinder in den Sommerferien

Bibliotheksleiterin Andrea Fischer (rechts) und ihre Kollegin Anja Bösinger freuen sich auf den Lesesommer XXL in der Stadtbibliothek in Stendal.

Stendal - Nach einem erfolgreichen Start im Jahr 2024 findet auch 2025 wieder der Lesesommer XXL in der Stadtbibliothek „Anna Seghers“ in Stendal statt. Bibliotheksleiterin Andrea Fischer erklärt, was sich hinter der Aktion verbirgt.

„Die Kinder suchen sich bei uns in der Bibliothek zwei Bücher aus und bewerten sie. Am Ende gibt es für die Teilnehmer ein Zertifikat vom Oberbürgermeister.“

Mit der landesweiten Aktion sollen die Leselust geweckt und die Fantasie der Kinder angeregt werden. Los geht es am 26. Juni. Bis zum 7. August können Kinder der ersten bis sechsten Klasse Bücher ausleihen und zu Hause oder auf der Urlaubsreise lesen. Zum Abschluss gibt es ein Fest in der Bibliothek.

Die Auswahl ist groß: Etwa 100 neue Bücher hat Andrea Fischer mit ihrem Team exklusiv für die jungen Leser zusammengestellt. „Wir haben darauf geachtet, alle Genres zu berücksichtigen und Bücher auszusuchen, die sich die Kinder wünschen und die im Trend sind. Auch Comics sind dabei und englische Literatur.“

Klassiker in kindergerechter Sprache

Bücher wie „Die drei ???“ und „Gregs Tagebuch“ seien noch immer beliebt, sagt sie. Doch Neuheiten wie „Woodwalker“ und „Alea Aquarius“ sind ebenfalls gefragt und können ausgeliehen werden. Klassiker wie „In 80 Tagen um die Welt“ und „Tom Sawyer“ in kindergerechter, leichter Sprache stehen ebenfalls zur Verfügung. Andrea Fischer ist sich sicher: „Von Pferdegeschichten über Fantasy bis zum Abenteuerroman, bei uns wird jeder fündig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

In einem großen Regal an der Information direkt am Eingang können die jungen Leseratten stöbern. In den ausgewählten Büchern befinden sich dann die Bewertungsbögen. „Das Bewerten ist ganz leicht“, verspricht Andrea Fischer.

Die Kinder sollen unter anderem darüber nachdenken, wie ihnen das Buch gefallen hat, ob sie es ihren Freunden empfehlen würden und welche Bücher sie sich in der Bibliothek wünschen.

Bücher bleiben nach Aktion im Sortiment

Wer möchte, kann auch mehr als zwei Bücher lesen. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine sehr fleißige Leserin. Sie hat 13 Bücher in der Zeit geschafft.“ Zudem gibt es die Möglichkeit an einem Quiz teilzunehmen und Preise zu gewinnen.

Nach der Lese-Aktion bleiben die neuen Bücher weiter im Sortiment der Bibliothek und können von allen Besuchern ausgeliehen werden. Fördergeld machte den Kauf der Neuheiten möglich.