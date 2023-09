Magdeburg - Mehrere Konzerte, Kabarett, Literatur, Geschichte udn Kunst - dis sind einige der Punkt, die die Magdeburger Volksstimme auf dieser Seite aus dem Programm für Donnerstag, den 28. September 2023, auf dieser Seite zusammengetragen hat. Zu den Tipps für Mittwoch, den 27. September 2023, geht es hier.

David Munyon spielt diesen Donnerstag in der Feuerwache

Der Songwriterpoet David Munyon gibt am Donnerstag um 20 Uhr ein Konzert in Magdeburg. Veranstaltungsort ist die Sudenburger Feuerwache in dr Halberstädter Straße 140.

Der in Alabama beheimatete Musiker ist nach über sechs Jahren Pause wieder auf Tour. Mit mehr als einem halben Dutzend neuer Veröffentlichungen im Gepäck präsentiert er auf dieser seine Songs wieder live. Im kleinen und größeren Rahmen wird der 71-Jährige dabei Lieder aus allen Schaffensperioden zurück auf die Bühne bringen. Gemeinsam mit seiner Gitarre, seinen viele Kilo schweren Songbooks und einer unter die Haut gehenden Stimme, wird er jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis machen, versprechen die Veranstalter.

Seine unspektakuläre Roots- und Americana-Musik begeistert gleichermaßen Folk-, R&B- und Blues-Fans, dank präzise formulierter Texte, die stets den Kern treffen, heißt es in einer Kritik. Bekannt ist der Musiker dafür, dass er auf Repertoire-Wünsche seiner Zuhörerschaft eingeht.

Deutsch-chinesisches Fest

Ein buntes Programm hat die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Donnerstag vorbereitet. Veranstaltungsort ist am Breiten Weg 114 in Magdeburg.

Weitere Details in einem eigenen Beitrag.

Trash Metal im Flower Power Magdeburg

Black Sachbak und Exorcizphobia spielen am Donnrstag ab 20 Uhr im Flower Power im Breiten Weg 252. Geboten wird Trash Metal aus Israel und Tschechien. Die Aftershow gestaltet DJ Don Krawallo.

Orgelkonzert mit drei Freunden und an drei Orgeln im Magdeburger Dom

Unter dem Titel „Drei alte Freunde“ beginnt Donnerstag um 19 Uhr im Dom zu Magdeburg die Orgelnacht. Bei dem Wandelkonzert sind alle drei Orgeln – die große Schukeorgel, die Paradiesorgel und die Remter Orgel – Ziele. Barry Jordan spielt mit seinen zwei Orgelfreunden Francesco Di Lernia aus Italien und Markku Hietaharju aus Finnland.

Tatsächlich sind die drei Musiker seit vielen Jahren freundschaftlich miteinander verbunden. In einer Ankündigung zu dem Konzert heißt es: „Ein Italiener, ein Finne und ein Südafrikaner treffen sich in der Orgelklasse eines Österreichers in Lübeck. Klingt wie ein Witz und wird zu einer wertvollen Freundschaft.“ Im Rahmen des Konzerts spielen die drei Organisten sowohl an der Haupt-, als auch an der Paradies- und an der Truhenorgel des Doms.

Barry Jordan ist der aus Südafrika stammende langjährige Magdeburger Domorganist. Markku Hietaharju ist auf mehreren Tonträgern aufgetreten. Derzeit arbeitet er als Orgellehrer an der Sibelius-Akademie und ist seit 2006 Organist der Kathedrale von Turku. Francesco Di Lernia ist Professor am Musikkonservatorium „Umberto Giordano“ in Foggia.

Ina Pukelytė liest in der Stadtbibliothek

Die Autorin Ina Pukelytė ist am Donnerstag in der Stadtbibliothek Magdeburg zu einer Lesung aus „Die Frolleins von der Freiheitsallee“ zu Gast. Sie erzählt in ihrem Buch die Lebensgeschichten von Zosia und Rachel, die ein eindrückliches Bild des Lebens in Kaunas in Litauen zwischen 1932 und dem Zweiten Weltkrieg vermittelt.

Die Stadt erlebt ihre Blütezeit. Ebenso wie die beiden jungen Frauen Zosia und Rachel aus der Freiheitsallee. Zosia ist Buchhändlerin und träumt vom großen Familienglück. Rachel ist Schauspielerin mit atemberaubenden Karriereplänen und darf im Jüdischen Theater von Kaunas auftreten. Keine von ihnen ahnt, wie kurzlebig ihr Glück sein wird und dass ihnen schließlich ihre Herkunft zum Verhängnis wird.

Die Lesung aus „Die Frolleins von der Freiheitsallee“ mit Autorin Ina Pukelytė beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Vortrag „Post aus dem Kriegsgefangenenlager der Offiziere aus dem Kavalier Scharnhorst im 1. Weltkrieg“

Einen Vortrag hält am Donnerstag Manfred Viehweger um 18 Uhr im Vereinsheim des Vereins zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte in der Schwiesaustraße 4. Der Abend steht unter dem Titel „Post aus dem Kriegsgefangenenlager der Offiziere aus dem Kavalier Scharnhorst im 1. Weltkrieg“.

Lars Johansen und Sebastian Hengstmann gemeinsam auf der Bühne

Unter dem Titel „Klappe, das Letzte“ steht derzeit ein neues Programm mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann auf dem Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungen sind für Donnrstag um 19.30 Uhr, außerdem zur gleichen Zeit am 12., 21. und 25. Oktober sowie um 17 Uhr am 29. Oktober geplant.

In einer Kritik der Volksstimme von Klaus-Peter Voigt hieß es: „Wie ein roter Faden ziehen sich Filmklassiker unterschiedlichster Couleur durch den Abend. Ein Statistencasting für den nächsten Polizeiruf 110 aus der Elbestadt steht am Beginn. Ein Publikum, das gut aussieht, wäre dafür kaum geeignet. Im Sinne der Fernsehfilmemacher sollen die Darsteller doch ,repräsentativ für Magdeburg sein‘. Und sie müssen von dort stammen, alles andere könnte ja als kulturelle Aneignung verstanden werden.“

Allee-Center feiert 25-jähriges Bestehen

Das Allee-Center Magdeburg wird 25 Jahre alt. Zwei Wochen lang wird das ab Donnerstag gefeiert.

Auf dem Programm stehen am Eröffnungstag von 15 bis 17 Uhr eine Geburtstagslounge, ab 16 Uhr Musik mit der Band Evas Apfel und ihrem vielfältigen Repertoire von den 1920er Jahren bis heute, um 16.30 Uhr ein offizieller Teil, um 17 Uhr der Torten-Anschnitt und die Verteilung der Cupcakes sowie von 13 bis 17 Uhr das Geschenkebox-Gewinnspiel.

„Unrecht beim Namen nennen – Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der DDR“ ist Thema in der Evangelischen Erwachsenenbildung

In der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt in der Bürgelstraße 1 ist für Donnerstag ein Gespräch unter dem Titel „Unrecht beim Namen nennen – Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der DDR in der Biografie von Lothar Kreyssig“ geplant. Beginn ist um 18 Uhr.

Im Podium sind der Historiker Jens Schöne, Martin Kreyssig als Enkel von Lothar Kreyssig und der ehemaligen Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen DDR/Ost, Michael Standera, zu Gast. Um vorherige Anmeldung unter www.eeblsa.de wird gebeten.

Mobilität im Alter steht im Neustädter Feld auf dem Programm

Der Aktionstag „Mobil im Alter“ findet am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr im Nachbarschaftszentrum des Vereins Neue Wege, Othrichstraße 30, statt. Unterschiedliche Akteure informieren zur Mobilität im Alter, darunter unter anderem der Verkehrsgarten Völpke, der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt und die Regionalbereichsbeamten der Polizei. Interessierte können sich auch rund um die Themen Smartphone-Apps für den Nahverkehr und das „49-Euro-Ticket“ informieren. Das Angebot ist kostenfrei.