In Magdeburg bietet der Veranstaltungskalender auch am Freitag, 19. Mai 2023, ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat Tipps aus Kultur und Unterhaltung zusammengestellt.

Karl-Valentin-Abend im Theater an der Angel in Magdeburg.

Magdeburg - Schauspiel und Musik, Comedy, Kabarett, Puppentheater und vieles mehr - ein vielfältiges Freizeitprogramm bietet Magdeburg am Freitag, den 19. Mai 2023. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengestellt. Partys in den Magdeburger Clubs vom 19. bis 21. Mai 2023 gibt es auf einer eigenen Seite. Und zu den Tipps für Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, geht es hier.

Karl-Valentin-Abend im Theater an der Angel an der Zollstraße in Magdeburg

Im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 stehen dieses Wochenende die letzten Vorstellungen vor dem Sommertheater auf dem Spielplan. Am Freitag und am Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr beginnt unter dem Titel „A heit is’s zünftig“ der Karl-Valentin-Abend des Hauses.

„Alle reden vom Wetter und keiner unternimmt was dagegen“, so sagte der Altmeister der Komik, Karl Valentin. Zu seinen humorvollen zeitlosen Gedanken hat das Theater an der Angel unter der Regie von Peter Wittig, selbst ein Urgestein der Magdeburger Theaterszene, die Perlen des Humors arrangiert.

Der Karl-Valentin-Abend des Theaters an der Angel ist eine komödiantische Szenenfolge für eine Dame und zwei Herren. In Weinstubenatmosphäre findet sich dabei eine kleine Ecke für die großen Probleme dieser Welt, die mit Eintopf gelöffelt, im Couplet besungen, nach einer Verwechselung beohrfeigt oder lehrmeisterlich doziert werden – Lachkunst vom Altmeister Valentin, feinsinnig erspielt von drei skurrilen Typen.

Anna Smyrk spielt im Volksbad Buckau

Anna Smyrk hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich, mit Höhepunkten wie Tourneen durch Nordamerika und Europa, offiziellen Showcases bei NXNE – dem North By Northeast Festival Toronto -, bei Folk Alliance International in den USA und Live at Heart in Schweden sowie den Aufnahmen zu einer neuen EP in Nashville mit dem preisgekrönten Produzenten Jake Finch. Am Freitag nun ist die Musikerin ab 20 Uhr zu Gast bei einem Konzert im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Anna Smyrk ist eine kraftvolle Sängerin und Songschreiberin aus Australien, hat mit einer Stimme, die vom Rolling Stone als „wirklich erstaunlich“ bezeichnet wurde. Neu ist ihre Sammlung von Fernliebesliedern, die sich klanglich zwischen Sharon Van Etten, Angel Olsen und Middle Kids bewegen, so die Veranstalter. Ihre Songs seien hymnische Indie-Bomben, heißt es in der Ankündigung weiter.

Schauspielhaus Magdeburg: Was am Hof von Odysseus in der Zwischenzeit geschah

Derzeit steht „Odyssee – Buch von Homer“ auf dem Spielplan am Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 auf dem Spielplan. Thema ist dabei nicht die Reise des antiken Helden, sondern wie es auf dem Hof zugegangen sein könnte. Es geht darum, wie die Frauen des Hofs warten. 2009 bis 2012 war Regisseur Bastian Reiber Mitglied des Schauspielensembles am Theater Magdeburg und war hier unter anderen als Hamlet zu erleben. Nach seiner Debütregie 2017 mit „Passionsspiele“ am Deutschen Schauspielhaus Hamburg sowie der Regie für „Prometheus“ 2019 an der Schaubühne kehrte er jetzt nach Magdeburg zurück.

Carmen Steinert, Bettina Schneider, Marie-Joelle Blazejewski, Sophia Vogel, Julia Buchmann und Iris Albrecht in „Odyssee: Buch von Homer“ im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Dorothea Tuch/Theater Magdeburg

Die Vorstellung seiner Fassung „Odyssee: Buch von Homer“ steht am Freitag und am Sonnabend um 19.30 Uhr auf dem Spielplan im Schauspielhaus. Weitere Vorstellungen sind zur gleichen Zeit am 9. und 17. Juni geplant.

„Der Schimmelreiter“ im Magdeburger Puppentheater

Eine eindrückliche Auseinandersetzung mit Visionären und Visionen, erzählt vom Sturm am Grund des Meeres nach der bekannten Novelle von Theodor Storm, zeigt das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Vorstellungen stehen für Donnerstag bis Sonnabend – den 18. bis 20. Mai – jeweils um 20 Uhr auf dem Spielplan. Im Vorverkauf gibt es keine Karten mehr für eine Vorstellung am 22. Mai um 11 Uhr.

Der "Schimmelreiter", ein Stück von Frederik Laubemann nach Theodor Storm für Menschen ab 16 wird im Puppentheater aufgeführt. Foto: Viktoria Kühne

Die folgenschwere Flut ist vorüber, der Sturm ist satt. Vorerst, denn bald wird die todbringende Naturgewalt erneut ihre Kräfte mit den Menschen messen. Dafür erwählt sie einen würdigen Gegner: Hauke Haien. Das überdurchschnittlich intelligente Kind bringt es schnell vom fleißigen Kleinknecht zum Deichgrafen. Und als dieser hat er eine klare Vision: eine neue Deichanlage, die dem Sturm trotzen wird. Doch um dieses Mammutwerk zu vollbringen, gilt es, die Dorfbewohner zu überzeugen und die eigene Geltungssucht zu bezwingen.

„Alice im Wunderland“ als Oper im Magdeburger Opernhaus

Die Oper „Alice im Wunderland“ von Gerald Barry in einer Inszenierung von Julien Chavaz steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Aufführungen sind für Freitag sowie für den 27. Mai und den 4. Juni jeweils um 19.30 Uhr geplant. Eine Einführung beginnt an den Vorstellungstagen um 19 Uhr.

"Alice im Wunderland" im Magdeburger Opernhaus. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB

Barrys einstündige Version der berühmten Geschichten um das Mädchen Alice ist ein wahnwitziger Parforceritt durch das absurd-anarchische Wunderland, in dem weiße Kaninchen, grinsende Katzen, verrückte Hutmacher, rabiate Königinnen, Diedeldum, Diedeldei, Humpty Dumpty und weitere unerhörte Figuren ein Leben nach offensichtlich völlig undurchsichtigen Kriterien führen.

Comedy mit Luke Mockridge in der Magdeburger Getec-Arena

Am Freitag hat Luke Mockridge einen Auftritt in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

„Auf die Zuschauer wartet ein Abend voller Nostalgie verankert im Hier und& Jetzt, ein Comeback trotz Cancel-Culture. So nahbar, dass sich jeder wiederfindet, so künstlerisch, dass sich Aktivisten dran festkleben werden“, heißt es in einer Ankündigung.

Niels Freverts tritt im Magdeburger Moritzhof bei

Niels Freverts neues Album heißt „Pseudopoesie“. Mit diesem ist er am Freitag ab 20 Uhr bei einem Konzert im Magdeburger Moritzhof zu Gast.

Freverts Lieder feuern nicht zum Durchhalten an, spenden keinen Trost und geben keinen Rat. Sie legen sanft den Finger auf die Wunde, da wo Träume verkümmern und Herzen verhärten, so eine Ankündigung.

Daphne de Luxe im Magdeburger Hundertwasserhaus

Daphne de Luxe ist Entertainerin mit Leib & Seele und bringt getreu ihrem Slogan „Comedy in Hülle und Fülle“ auf die Bühne. In „Das pralle Leben“ plaudert die charismatische „Barbie im XL-Format“, scharfzüngig, lebensbejahend und gewollt zweideutig über ihre Sicht der Dinge. Das Programm ist prall gefüllt mit neuen Anekdoten, rockigen aber auch leisen Songs und jeder Menge Improvisationstalent. Sie greift aktuelle gesellschaftliche Themen auf und nimmt sich selbst nie zu ernst.

Daphne de Luxe tritt im Magdeburger Hundertwasserhaus auf. Foto: Simona Bednarek

Ein Auftritt mit ihr beginnt am Freitag um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg.

Kabarett im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Die Kabarettisten Sebastian und Tobias Hengstmann stehen vorerst zum letzten Mal am Freitag ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Jetzt mal ernsthaft“ auf der Bühne des „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Tobias und Sebastian Hengstmann. Foto: Rayk Weber

Wie gewohnt nehmen die beiden die ernsten Themen dieser Welt als Rampe für ihren abendfüllenden klugen Klamauk. „Auch wenn die Zeiten ernster werden, können Sie sich auf die Brüder verlassen. Spontan, analytisch, frech und frisch wird alles aktuell kommentiert, was dem Zuschauer auf den Nägeln brennt“, heißt es in einer Ankündigung.

„Wir kriegen nicht genug“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Wir kriegen nicht genug“ heißt das politisch-satirische Kabarett-Programm mit Manfred Breschke und Hans-Günther Pölitz, das derzeit auf der Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a steht. Unter anderem werden auch Beiträge aus der Feder von Olaf Kirmis, Rainer Otto und Wolfgang Schaller gezeigt.

"Wir kriegen nicht genug", so der Titel des politischen Kabarettprogramms mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke in der Magdeburger Zwickmühle. Foto: Uli Lücke

In der Einladung heißt es: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von klasse Kämpfen. Bei allen geht es um das Kriegen von dem, wovon man nicht genug hat.“ Schon der Philosoph Faxe von Rogätz habe gewusst: „Haben ist besser als brauchen.“

Vorstellungen sind für den 19., 20., 26., 27. und 31. Mai jeweils um 20 Uhr geplant.