Magdeburg - Ein Fest für die Familie, Kabarett und Oper, Konzert, Kino und eine offene Bühne - Magdeburgs Veranstaltungskalender bietet auch abseits von Partys zum Himmelfahrtstag Abwechslung, wie die folgenden Ideen zum Ausgehen zeigen. Für die Partys in Magdeburg hat die Volksstimme eine eigene Site zusammengestellt. Und zu den Tipps für Mittwoch, den 17. Mai 2023, geht es hier.

June Cocó spielt im Magdeburger Moritzhof

June Cocó ist auf ihrer „The Spark Tour 2023“ am Donnerstag im Moritzhof im Moritzplatz 1 zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Sie hat ihr neues und drittes Album im Gepäck, auf das es mit der Single „Crazy“ einen ersten Vorgeschmack gibt.

Die deutsche Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Musikproduzentin entdeckte im Alter von sechs Jahren ihre Liebe zum Klavier. Obwohl sich ihre Musik um ihre erstaunliche, facettenreiche Stimme und ihr Klavierspiel dreht, ist sie ein minimalistischer Mikrokosmos voller Emotionen, von selbstbewusster Weiblichkeit bis hin zu Femme fatale. Unterlegt mit sorgfältig platzierten Elementen elektronischer Musik trifft Unschuld auf eine gelassene und weltgewandte Haltung, bezaubernde Naivität auf schwungvolle Gesten. Die Lieder von June Cocó entziehen sich der Kategorisierung und – das ist vielleicht das größte Kompliment, das ein Lied bekommen kann – sie sind einfach zeitlos.

Fest der Begegnung in der Magdeburger Hoffnungsgemeinde

Nach einer dreijährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie wird eine Neuauflage des interkulturellen Festes der Begegnung stattfinden. Die Hoffnungsgemeinde Magdeburg, das Polizeirevier Magdeburg, der THW Ortsverband Magdeburg, die Landeshauptstadt Magdeburg und die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt laden gemeinsam mit vielen anderen Vereinen und Initiativen zu einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, internationaler Küche, Mitmachaktionen, Basteln, Quiz und vielem mehr ein.

Das Programm läuft am Donnerstag auf dem Gelände im Krähenstieg 2 von 11 bis 15 Uhr. Auf der Bühne gibt es einen Gottesdienst mit dem Gospelchor „Voices of Joy“ und Florian Schleußner am Keyboard, die Tanzgruppe Bulgarische Rose, das Frauen-Vokalensemble „Singende Ukraine“, der Kinder- und Jugendchor „Nika“, die Kindergesangsgruppe „Blumenblätter“ und die Opernsängerin Viktoriia Zabalotska sind dabei.

„Der Liebestrank“ im Magdeburger Opernhaus

Amüsante Verwechslungen und eine zweifelhafte Wunderdroge, aber auch das erwachende Selbstvertrauen eines jungen Liebhabers und die Frage nach dem Grund für wahre Liebe sind die Themen in „Der Liebestrank“. Die Oper von Gaetano Donizetti steht derzeit auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Vorstellungen sind für Donnerstag um 18 Uhr und zum letzten Mal am 3. Juni um 19.30 Uhr geplant. Bei dem Stück handelt es sich um eine Inszenierung von Mirella Weingarten.

Offene Bühne in der Festung Mark

Bei der Stübchen-Session in der Festung Mark im Hohepfortewall können Musiker auf der Bühne in der Kulturwerkstatt den musikalischen Ton angeben. Ab 18 Uhr ist am Donnerstag geöffnet, Beginn ist um 20 Uhr.

Vorhanden sind ein Stagepiano, Drums und Amps. Tragbare Instrumente müssen mitgebracht werden.

Kabarett im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Die Kabarettisten Sebastian und Tobias Hengstmann stehen am Donnerstag und dann vorerst zum letzten Mal am Freitag ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Jetzt mal ernsthaft“ auf der Bühne des „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Die Hengstmann-Brüdern treten mit ihrem aktuellen Programm in Magdeburg auf. Foto: Thomas Linßner

Wie gewohnt nehmen die beiden die ernsten Themen dieser Welt als Rampe für ihren abendfüllenden klugen Klamauk. „Auch wenn die Zeiten ernster werden, können Sie sich auf die Brüder verlassen. Spontan, analytisch, frech und frisch wird alles aktuell kommentiert, was dem Zuschauer auf den Nägeln brennt“, heißt es in einer Ankündigung.

Neuer Asterix-Film in Magdeburger Kinos

„Asterix & Obelix im Reich der Mitte“ heißt ein neuer Film, der ab Donnerstag in Magdeburger Kinos zu sehen ist. Im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz neben dem Hauptbahnhof läuft der Film am Donnerstag um 14.20, 16.45 und 20.10 Uhr, am Freitag um 13.50, 16.30 und 20.10 Uhr und am Sonnabend um 11.30, 13.30, 16.20 und 20.10 Uhr. In Cinestar am Pfahlberg sind Vorstellungen am Donnerstag und am Freitag um 12.00, 15.10, 17.45 und 20.30 geplant, am Sonnabend zu den gleichen Zeiten außer statt 20.30 um 20.20 Uhr.

Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Foto: -/Leonine/dpa

Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr. Die Kaiserin von China befindet sich nach einem Staatsstreich, angezettelt von dem verräterischen Prinzen Deng Tsin Qin, in Gefangenschaft. Mithilfe eines phönizischen Händlers und ihrer ergebenen Leibwächterin flüchtet Prinzessin Sass-Yi, die einzige Tochter der Kaiserin, nach Gallien, um sich die Unterstützung der heldenhaften Krieger Asterix (Guillaume Canet) und Obelix (Gilles Lellouche) zu sichern, die dank des Zaubertranks über übermenschliche Kraft verfügen.