Ronja Maltzahn & the BlueBird Orchestra spielen in Magdeburg.

Magdeburg - Konzerte, Kabarett und Fotografie, das Street-Food-Festival, eine Veranstaltung zur Entwicklung ds Prämonstratenserbergs und die Esoterikmesse - die Volksstimme hat auf dieser Seite vielfältige Ideen zum Ausgehen in Magdeburg am Freitag, 1. September 2023, zusammengetragen. Für die Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 31. August 2023, geht es hier.

Weltpop: Ronja Maltzahn gibt am Freitag Konzert im Volksbad Buckau

Ronja Maltzahn ist am Freitag um 20 Uhr zu einem Konzert in Magdeburg im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu Gast. Maltzahn spielt Cello, Gitarre, Ukulele, Piano und schreibt Texte in verschiedenen Sprachen. Ihre Musik bewegt sich im Crossover zwischen Folk und Pop – sie nennt den Stil Weltpop. Im Jahr 2021 gewann sie den Panikpreis von Udo Lindenberg, der an aufstrebende Musiker verliehen wird.

In den vergangnen Jahren hat sie mit ihrem argentinischen Musikpartner Fede 15 Länder bereist, über 300 Konzerte gespielt und zwei Studio-Alben produziert. Viele ihrer deutschen Texte übertrug sie ins Englische, Französische, Spanische, Italienische, Russische und Schwedische. Aus zahlreichen Reisen und Konzerten ist Ronjas bunte Musikfamilie zusammengewachsen, das BlueBird Orchestra: Mit Geige, Saxofon, Flöte, Piano, Drums, Bass, Handpan und mehrstimmigem Gesang zeichnen ihre Mitmusiker große Klangbilder um Ronjas Geschichten.

Kabarett: „Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt das Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie abwechselnd mit Christoph Deckbar und Oliver Vogt, das ab dem morgigen Freitag wieder auf dem Programm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a steht. Vorstellungen sind unter anderem am 1., 2., 14., 20., 21. und 30. September sowie am 14., 21. und 25. Oktober jeweils um 20 Uhr geplant. Termin ist auch am 18. Oktober um 15 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Die MS ,Cassandra‘ schippert durch stürmische Gewässer. Ist das noch eine Kreuzfahrt oder wird die Fahrt zu einem Kreuz? Für die einen ist es das ,Traumschiff‘, für andere eine recycelte ,Titanic‘. Wird der Kapitän Kurs halten oder irgendwie einlenken? Vielleicht weiß ja Alexa einen Rat? Die Chefstewardess glaubt, sie hätte auf einem Panzerkreuzer angeheuert und erklärt allen Rettungsbooten den Krieg. Der Bordentertainer springt ihr bei und schießt eine Pointe nach der nächsten ab.“

Fotografie aus Magdeburg und Nashville in der Stadtbibliothek

Hobbyfotografen aus Magdeburg und Nashville waren zwischen 6 und 22 Uhr in ihrer jeweiligen Heimatstadt unterwegs und entdeckten Neues und Bekanntes. Nun werden die Bilder in einer gemeinsamen Ausstellung in beiden Städten gezeigt. Für Magdeburg war der „Fotostammtisch“ am Start, für Nashville die „Society of Nashville's Artistic Photographers (SNAP)“.

Gezeigt wird die Ausstellung bis zum 30. September in der Stadtbibliothek im Breiten Weg. Geöffnet ist diese Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Termine im Magdeburger Liedersalon

„500 Jahre englische Liedkunst“ ist das Motto für das Liedersalonfestival an diesem Wochenende. Mehrere Veranstaltungen finden in dessen Rahmen auch in Magdeburg statt. Am Freitag beginnt so um 17.15 Uhr ein Abend unter dem Titel „Singend ins Wochenende“ unter Leitung von Marlene Holzwarth im Innenhof von St. Norbert in der Karl-Schmidt-Straße 5. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert „On this island“ mit Alt Henriette Goedde und Pianist Michael Schütze im Gesellschaftshaus in dr Schönebecker Straße 129. Am Sonnabend ist an gleicher Stelle um 15 Uhr ein Konzert für junge Hörer „Lady Christines Zeitreise“ mit Sopran Shirley Radig und Claudia Körner am Klavier geplant.

Für alle weiteren Konzerte gibt es eventuell noch Karten unter Telefon 0391/540.67.78 oder unter oder isabel.toenniges@gh.magdeburg.de per E-Mail: „Aus den schottischen Highlands“ heißt es mit Sopran Miriam Sabba, Sopran und Jan Michael Horstmann am Klavier am Freitag um 19.30 Uhr in der Eichendorffstraße. Am Sonnabend beginnt um 19.30 Uhr „Child of Euphoria“ mit Arno Zillmer, Diana und Oleg Yanushkevych in der Villa Grimm in der Jean-Burger-Straße 2 sowie am Sonntag um 11 Uhr die Matinee „All Who You Sleep Tonight“ mit Sopran Grit Wagner und Thorsten Fabrizi am Klavier und um 17 Uhr „Come Again - Aus der Glanzzeit der Liedkunst in England“ mit Bariton Clemens Heidrich und Virginal Jan Katzschke in der Harnackstraße.

Wanderausstellung „Krebs? Na und!“ im Marinstift

„Krebs? Na und!“ heißt eine Wanderausstellung des Vereins Frauenselbsthilfe Krebs Landesverband Sachsen-Anhalt, die ab Freitag, 1. September, im Krankenhaus St. Marienstift zu sehen ist. Bodypainting-Künstlerin Silke Kirchhoff und Fotograf Marcus-Andreas Mohr aus Halle präsentieren mit ihren Bildern die unbändige Lebensfreude von Patientinnen nach einer Krebsdiagnose, wie es in einer Ankündigung heißt. Die Kunstwerke zeigen eindrucksvoll die Gedanken und Emotionen von zwölf Frauen bei der Bewältigung ihrer Krebserkrankung. Die Bilder sollen Mut und Kraft vermitteln und zeigen wahre Kämpferherzen, teilt das Krankenhaus weiter mit.

Die Vernissage beginnt um 14.30 Uhr im Foyer der zentralen Fachambulanz des Marienstifts, Harsdorfer Straße 30. Neben den Künstlern werden auch einige der Fotomodelle vor Ort sein. Der Eintritt ist frei. Anschließend wird die Ausstellung mehrere Monate zu sehen sein.

Naturheiltage mit Esoterikmesse im Magdeburger Amo

Als Messe für Körper, Geist und Seele verstehen sich die Naturheiltage mit Esoterikmesse, die dieses Wochenende im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 im Süden der Magdeburger Altstadt stattfinden. Geöffnet ist am Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Sonnabend und Sonntag noch einmal von 10 bis 18 Uhr.

Themen sind unter andrem alternative Heilweisen, Aurafotografie, Bioenergetik, Essenzen, Öle, Kräuter, Naturkosmetik, Schmuck, Magnetschmuck, Edelsteine-Mineralien, spirituelles Wissen, Feng Shui, Lebensberatung sowie Energie- und Lichtarbeit.

Ideen für die Magdeburger Stadtentwicklung auf dem Prämonstratenserberg

Das Stadtplanungsamt lädt für Freitag zu einer Bürgerversammlung ein. Im Café des Kunstmuseums „Kloster Unser Lieben Frauen“ wird ab 16 Uhr die geplante Nutzung und Bebauung des Prämonstratenserbergs vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Fläche zwischen dem Allee-Center und dem Kloster Unser Lieben Frauen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

In den kommenden Jahren soll in zentraler Lage mit Blick auf die Elbe gebaut werden. Dafür ist die Änderung des bestehenden Bebauungsplans notwendig. Auf der Grundlage des Vorentwurfes sollen bei der Versammlung gemeinsam Ideen und Meinungen ausgetauscht werden. Dabei können unkompliziert Vorschläge, Bedenken und Wünsche an die Planenden herangetragen werden. Um eine Anmeldung zur Veranstaltung wird per E-Mail an magdeburg@ag-urban.de gebeten. Eine digitale Beteiligungsplattform sowie eine Sonderausstellung im IBA-Shop im Breiten Weg 190 informieren zusätzlich über den Plan.

Street-Food-Festival macht auf dem Domplatz Station

Auf dem Domplatz in Magdeburg zaubern dieses Wochenende Köche Hunderte exotische Gerichte aus aller Welt frisch für euch. Mehr als 60 liebevoll gestaltete Stände und Food-Trucks bieten die Möglichkeit, eine Fülle von Köstlichkeiten zu probieren. Live- und DJ-Musik tragen zur Atmosphäre bei, während großzügige Sitzgelegenheiten entspannten Genuss ermöglichen. All dies wird mit einer exklusiven Auswahl der besten Craft-Beer-Sorten kombiniert, sei es von kleinen regionalen Brauereien oder exotischen internationalen Variationen. Für die jüngeren Besucher gibt es ein ausgedehntes Kinderland mit Wasserbällen, einem Bungee-Trampolin, Kinderschminken und einer Vielzahl von Eisvariationen.

Geöffnet ist am morgigen Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.