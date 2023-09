Magdeburg - Operette und Konzerte, eine Springbrunnen-Eröffnung, Sandmalerei und eine Vernissage - das Programm für Freitag, den 8. September 2023, ist vielfältig in Magdeburg. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg

Premiere für Operette „Die Blume von Hawaii“ im Magdeburger Opernhaus

„Die Blume von Hawaii“, eine Operette in drei Akten von Paul Abraham hat am Freitag um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus Premiere. Die klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres weiß Abraham in der Blume gekonnt und mit viel Witz zu brechen. Dennoch bleiben Herausforderungen. Ihnen widmet sich die Inszenierung von Julien Chavaz in einer Art Generationendialog, ohne jedoch der mitreißenden Musik mit Anklängen aus dem Jazz und teils schmissigen, teils sentimentalen Melodien sowie der haltlosen Heiterkeit mit vielen komisch-absurden Momenten die Show zu stehlen.

Nach der Premiere am Freitag sind weitere Vorstellungen am 16. September, am 7., 13. und 28. Oktober, am 2. und 31. Dezember und am 10. Februar um jeweils um 19.30 Uhr, zusätzlich am 31. Dezember um 14.30 Uhr, am 5. November um 16 Uhr sowie am 7. Januar um 18 Uhr geplant.

Manege frei für Circus Barlay am Magdeburger Flugplatz

Der Circus Barlay gastiert bis 17. September in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, diesen Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am 17.9. um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Großer Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit seinen tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln, Artistik am Vertikaltuch, Clowns, Russisches Trapez und Jonglage.

Instrumentaler Pop mit dem Duo Stiehler/Lucaciu aus Leipzig im Moritzhof

Das Duo Stiehler/Lucaciu gibt am Freitag ein Konzert im Moritzhof am Moritzplatz. Hinter der Formation stehen Sascha Stiehler mit Klavier, Samples, Drums und Antonio Lucaciu mit Saxofon und Gesang.

Geboten werde instrumentaler Pop, der zwischen der Aufforderung, die Augen zu schließen, und sitzender Begeisterung pendelt, so die Veranstalter. Ihre Wurzeln hat die Musik der beiden in einer klassischen Musikausbildung und durch ein gemeinsames Jazzstudium in Leipzig. Ihre Inspiration schöpfen die beiden aus dem musikalischen Austausch mit zahlreichen Freunden und Größen der deutschen Musikszene, darunter Clueso, Sarah Lesch, Daniel Hope, Elif, Udo Lindenberg, Max Prosa und Günther „Baby“ Sommer. Das Konzert nehme die Zuhörer mit auf eine Reise durch die kleinen Erzählungen des Alltags, die auf Gehwegen verstreut darauf warten, entdeckt zu werden. Doch sie erzählen diese Geschichten hauptsächlich durch ihre Instrumente.

Das Konzert mit Stiehler/Lucaciu beginnt am Freitag um 20 Uhr im Moritzhof im Moritzplatz 1.

Carl-Miller-Bad hat noch einmal geöffnet

Das Carl-Miller-Bad hat am Freitag in Magdeburg noch einmal geöffnet. Von 12 bis 18 Uhr kann in der Einrichtung an der Carl-Miller-Straße gebadet werden.

Drei Tage Festival an der Hubbrücke

Um 15 Uhr wird am Freitag das dreitägige Kulturbrücke Festival Magdeburg an der Hubbrücke eröffnet. Neben Workshops gibt es ein Bühnenprogramm.

Mit dabei sind am Freitag Tommy and the Teleboys, Voodoo Puppets of Hell & Doom, Stone Cold Love, Hida & Tabuterus, Rashid Aliyev sowie Don Ute. Um 14 Uhr beginnt das Programm am Sonnabend. Mit dabei sind Nojot, Katya de Berlin, My S Ukrainy, Denecke, Laura Liebeskind und Leyas Crave. Am Nachmittag steht eine Diskussion „Politisches Engagement in und für Sachsen-Anhalt“ auf dem Programm und am Abend eine Feuershow. Für Sonntag sind Claraschein, Ka:Ma & Friends, ernstgemeint., Haute Cuisine, Under Bridges sowie eine Lesebühne angekündigt.

Infos auch unter kulturbruecke-md.de im Internet.

Musik ist Thema im Literaturhaus

Im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 wird am Freitag eine neue Ausstellung um 19 Uhr eröffnet. Anlässlich der Vernissage geht es um die Musikszene der 70er und 80er Jahre.

An dem Gespräch beteiligen sich Christian Rau, Liedermacher aus Berlin und Micha Höft vom Oktoberklub.

Vier Musiker treten am zweiten Tag des Gitarrenfestivals auf

„With Fingers And Style“ ist der Freitagabend im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 überschrieben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am zweiten Abend des Gitarrenfestivals präsentieren sich vier Gitarristen, die in unterschiedlichen Stilen agieren. Mit dabei sind Christian Zack, Hands On Strings mit Thomas Fellow und Stephan Bormann sowie Jon Gomm.

Musik und Sandmalerei in der Nicolaikirche

„Neustadt klingt sandmalerisch“ heißt es am Freitag ab 20.30 Uhr in der Nicolaikirche am Nicolaiplatz.

Nach einem kleinen Eröffnungskonzert mit dem Jazzpianisten Volker Jaekel aus Berlin steht ab 21 Uhr Sandmalerei zum Thema „Zuhause“ mit Conny Klement aus Hessen auf dem Programm.

Wasserspiel am Nicolaiplatz wird in Betrieb genommen

Oberbürgermeisterin Simone Borris wird am Freitag, 8. September, um 11 Uhr den ersten umgestalteten Bereich des Nicolaiplatzes offiziell freigeben. Dabei werde auch der gestalterische Höhepunkt des Platzes – das neue Wasserspiel mit Fontänenfeld – in Betrieb genommen, wie die Stadtverwaltung informiert.

Der erste fertiggestellte Abschnitt umfasst die Umgestaltung der Mittelachse des Nicolaiplatzes. Verbaut wurden neben dem Wasserspiel eine „hochwertige Natursteinpflasterung, moderne Beleuchtung und innovatives Stadtmobiliar“, heißt es weiter in einer Mitteilung. Das Westportal der historischen Kirche werde künftig in den Abendstunden von Strahlern beleuchtet.