Gitarrenmusik, ein Konzert mit der Band „Die Sterne“, Circus, Kabarett, Zauberkunst und ein Rundgang zum Thema der Magdeburger Bluthochzeit - der Veranstaltungskalender bietet am Freitag, 7. Oktober 2023, ein buntes Programm.

Was ist los in Magdeburg?

Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengestellt. Zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 6. Oktober 2023, geht es hier.

„Die Sterne“ spielen im Moritzhof

Unter dem Titel "Hallo Euphoria" geben „Die Sterne“ im Magdeburger Moritzhof am Donnerstag ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Das neue Album umfasst zehn neuen Lieder. „Die Musik macht glücklich, die Texte sind dermaßen treffende Kommentare zum Zustand unserer Zeit, dass man sie sich irgendwohin tätowieren will, und eine neue Band wächst über sich hinaus“, heißt es in einer Ankündigung.

„Acoustic Music“ zum Start des Internationalen Gitarrenfestivals in Magdeburg

Das 6. Internationale Gitarrenfestival beginnt am Donnerstag in Magdeburg. Künstler aus aller Welt zeigen, was die Akustikgitarre vermag.

Den Auftakt gibt am Donnerstag um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 ein Abend unter dem Titel „Acoustic Music“. Es spielen Peter Finger aus Deutschland, Biber Herrmann aus Deutschland und Jacques Stotzem aus Belgien. Mit diversen Gitarrenstimmungen und vielfältigen musikalischen Einflüssen – Elemente des Blues, Rock, Jazz und der Weltmusik klingen ebenso an wie die impressionistische Tonsprache Debussys oder Strawinskys – verbindet Peter Finger seine Fingerstyle-Technik mit einem fast orchestralen Sound. Biber Herrmann vereint Singer-Songwriter-Poesie, virtuose Gitarren-Artistik und stampfenden Akustik-Blues. Jacques Stotzem ist von Blues, Ragtime, Jazz und Folk beeinflusst.

Tickets können im Forum Gestaltung erworben werden. Der Kartenvorverkauf ist von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr oder nach Vereinbarung möglich. Infos auch unter www.forum-gestaltung.de.

Magdeburger Bluthochzeit ist Thema beim Stadtrundgang

Unter dem Titel „Die Magdeburger Bluthochzeit von 1631“ beginnt am Donnerstag um 15 Uhr eine historische Stadtführung mit Ingo Bringezu am Denkmal Sudenburger Tor an der Haltestelle Domplatz. Magdeburg als Hochburg des Protestantismus wurde 1631 von kaiserlichen Truppen belagert und erstürmt. Das anschließende Blutbad kostete etwa 20.000 Menschen das Leben. Die Stadt wurde fast vollständig zerstört.

Die Führung lässt, teilweise an den historischen Orten, die dramatische Situation begreiflich werden. Eine Anmeldung für den Rundgang ist bei der Magdeburger Urania unter Telefon 0391/ 25 50 60 möglich.

Zauberkunst und Musik auf der Bühne in Nachbars Garten

Bunte Bühne: Auf der „Querbeet - Open Stage“ versüßen die Städtischen Werke Magdeburg den Feierabend am Donnerstag mit Liveprogramm. Die „Querbeet - Open Stage“ befindet sich in Nachbars Garten am Blauen Bock.

Von 19 bis 19.30 Uhr zeigt Axel Dedering Zauberkunst. Und von 19.30 bis 21 Uhr unterhält Rashid Aliyev mit Geige, Gitarre und Gesang.

Manege frei für Circus Barlay am Magdeburger Flugplatz

Der Circus Barlay gastiert zurzeit in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, am 10.9. um 11 und 15 Uhr sowie am 17.9. um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Großer Exotenzug mit Kamele, Rinder und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit seinen tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln, Artistik am Vertikaltuch, Clowns, Russisches Trapez und Jonglage.

In der Magdeburger Zwickmühle heißt es „An Mut sparet nicht“

Ein neues Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht derzeit auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr vom 5. bis 9. September, am 13., 22. und 28. September, zur gleichen Zeit auch am 11. und 12., 19. und 20. Oktober. Ausverkauft sind Vorstellungen am 9., 22. und 27. September.

Wanderung im Osten Magdeburgs

In der Reihe „Magdeburger Stadtteile“ unternehmen die Wanderfreunde am Donnerstag eine Wanderung in den Osten Magdeburg. Die Strecke beträgt zehn Kilometer. Die Route führt über Puppendorf und Cracau. Start ist an der Straßenbahnendstelle Herrenkrug um 13.30 Uhr.