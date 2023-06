Magdeburg - Musik mit Marc Roca, eine Lesung mit Johannes Michael Worbs, eine Lesung mit Jens Rachut, Journalisten, die während ihrer Arbeit das Leben verlieren, ein Abend über Sekten, Bauhaus-Filme, ein Vortrag mit Janis McDavid, Partys und - der Veranstaltungskalender Magdeburgs für Mittwoch, den 14. Juni 2023, bietet Vielfalt. Die Volksstimme hat unten Freizeittipps zusammengetragen. Zu den Ideen zum Ausgehen für Dienstag, den 13. Juni 2023, geht es hier.

Marc Roca spielt im Café Treibgut

Marc Roca ist am Mittwoch ab 19 Uhr bei einem Hutkonzert im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 zu erleben. Beginn ist um 19 Uhr.

Über sich selbst sagt der Musiker: „Seit langem schreibe ich meine eigenen, englischsprachigen Songs, von gefühlvollen Balladen bis rockig/poppigen Stücken. Autobiografisch geprägt erzählen sie von den großen Themen des Lebens, wie Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit, aber auch von Selbstreflexion und Rückblick. Authentische Songs, voller Energie.“

Führung durch die Toepffer-Villa

Die Urania bietet am Mittwoch um 10 Uhr ein Führung durch die Töpffer-Villa an. Zu der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0391/25 50 60 nötig.

Die Villa Toepffer ist eine zweistöckige Fachwerkvilla in der Liebknechtstraße 14. Das repräsentative Gebäude entstand in den Jahren 1885 bis 1891 als Wohnhaus für den Industriellen Richard Toepffer nach Plänen des Architekten Rudolf Vogt. Die Bauausführung lag in den Händen der Magdeburger Bauunternehmer Emil Jaehn und Heinrich Cornelius. Die Ausführung des Gebäudes in Fachwerkbauweise war durch die Rayonbestimmung der zur Bauzeit noch bestehenden Festung Magdeburg bedingt.

Bauhaus-Filme im Forum Gestaltung

Das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zeigt am Mittwoch um 19 Uhr eine Reihe von preisgekrönten Kurzfilmen des am Bauhaus bei Albers, Kandinsky und Schlemmer geschulten Naturfilmers Alfred Ehrhardt. Eingeleitet und kommentiert wird der Abend vom Hamburger Filmhistoriker und Bauhaus-Experten Thomas Tode, der das gesamte Jubiläumsprogramm der Stiftung – sie feierte jüngst ihren 20. Geburtstag - mit neudigitalisierten und farbrestaurierten Kurzfilmen kuratierte.

Alfred Ehrhardt ist am Mittwoch Thema im Forum Gestaltung. Foto: Alfred Ehrhardt Stiftung

Für Alfred Ehrhardt, einer der bedeutenden Fotografen der Neuen Sachlichkeit, ist der Film primär Bildkunst. Optisches Erzählen mit modernen, elektronischen Musikkompositionen kennzeichnet seine Filme. Seine musikalische Ausbildung als auch die künstlerische Prägung am Bauhaus schlagen sich insbesondere in der Beschäftigung mit Abstraktion, Archaik, Urform, Oberflächenstruktur, Materialverhalten und Ornament nieder, die in nicht-narrativen Bildfolgen organisiert werden, unter denen Rhythmus, Polyphonie und Serialität ganz oben rangieren.

Auf dem Programm stehen aus der Reihe „Kunst unserer Zeit“ die Filme „Skulptur“ und „Malerei“, aus einer Reihe über Ernst Barlach „Der Kämpfer“ und „Der Überwinder“, beide aus dem Jahr 1948, sowie „Ad Dei Honorem“ aus dem gleichen Jahr über Hans Brüggemanns Bordesholmer Altar im Dom zu Schleswig.

Vortrag mit Janis McDavid im Alten Theater

Um den Selbstwert geht es am Mittwoch in einem Vortrag mit Janis McDavid im Alten Theater in der Tessenowstraße 10. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auch interessant: Zu vielen Veranstaltungen in Magdeburg und Umgebung gibt es Eintrittskarten bei biberticket.

Der Referent wirft einen verblüffenden Blick auf das stets im Narzissmusverdacht stehende Ich. Anhand der persönlichen Geschichte ohne Arme und Beine zu leben, zeigt er, welche Wege und Mittel eine stabile Selbstwertschätzung brauchen.

Schicksalswege einer Kriegerin in der Magdeburger Stadtbibliothek

„Ganda – Schicksalswege einer Kriegerin“ lautet der Titel eines Buchs von Johannes Michael Worbs. Bei einer Lesung stellt er dieses am Mittwoch ab 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 vor. Der Eintritt ist frei.

Die Geschichte: Am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus beherrscht das Römische Reich unter Kaiser Domitian weite Teile Germaniens. Die Römer beginnen den Bau des imposanten Grenzwalls, des Limes, in Obergermanien. In einer Siedlung, in der Germanen und Kelten zusammenleben, wächst das Mädchen Ganda auf. Sie besitzt eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Vorhersehung, die ihr Zugang zu göttlichen Sphären und sogar zu Weissagungen ermöglicht.

Unter der Anleitung eines erfahrenen Druiden wird sie schließlich zur Priesterin geweiht und erhält ebenfalls Zugang zum Kreis der Krieger. In einer außergewöhnlichen Vision begegnen ihr Schicksalsgöttinnen, die ihr ein Leben als Kriegerin vorhersagen.

Als die Siedlung von einem feindlichen Stamm angegriffen wird, müssen die Bewohner fliehen. Ganda gerät in römische Gefangenschaft und wird schließlich an eine Gladiatorenschule in Ostia verkauft. In den Arenen Roms wird sie bald zu einer gefeierten Kämpferin, bis sich dort ihr Schicksal erfüllt.

Jens Rachut und „Der mit der Luft schimpft“ im Schauspielhaus

Jens Rachut ist unter dem Titel „Der mit der Luft schimpft“ am Mittwoch im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu Gast. Musikalisch begleitet wird er von Thomas Wenzel, der unter anderem als Bassist in „Die Sterne“ und „Die goldenen Zitronen“ tätig ist. Beginn der Autorenlesung in Kooperation mit dem Literaturhaus Magdeburg ist um 20 Uhr.

Jens Rachut ist Sänger, Songtexter, Hörspielautor, Regisseur und Schauspieler. Er ist Mitbegründer zahlreiche Bands, unter anderem „Angeschissen“, „Blumen am Arsch der Hölle“, „Dackelblut“, „Oma Hans“, „Kommando Sonnenmilch“, N.R.F.B., „Alte Sau“, „Rattengold“ und „Maulgruppe“.

Er wurde im November 1953 in Hamburg geboren. Nach der achten Klasse hat er die Schule abgebrochen und die Lehre als Konditor abgeschlossen. Sofort danach hat er im Tiefbau gearbeitet, später unter anderem als Steinsetzer, Speditionsfahrer, Hilfskoch, Nachtwächter und Waldarbeiter gejobbt.

Als Schauspieler wirkte er an diversen Theatern, unter anderem an der Volksbühne Berlin, dem Schauspielhaus Zürich und dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, wo er mit Schorsch Kamerun, Studio Braun und, mehrfach, dem jetzigen Magdeburger Schauspieldirektor, Bastian Lomsché, arbeitete. Hier entstand auch das von Jens Rachut geschriebene und inszenierte Stück „Rainer Gratzke oder Das rote Auto“.

2020 erschien im Ventil Verlag „Der mit der Luft schimpft“, eine Sammlung von mehr als 130 Texten mit Zeichnungen von Raoul Doré.

„Lasst uns reden“ im Kloster Unser Lieben Frauen

„Lasst uns reden“ heißt eine Veranstaltungsreihe, in der Künstler aus der Ausstellung „Looking for Humanity“ im Magdeburger Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 auf Gesprächspartner aus Medien und Wissenschaft treffen. Am Mittwoch ab 19 Uhr ist in diesem Rahmen Nasan Tur im Gespräch mit Andreas Weise, Leiter des ZDF-Landesstudios Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

Im Zentrum von Turs Arbeit „Memory as Resistance“ stehen Journalisten, die während ihrer Arbeit in Krisen- oder Kriegsgebieten ums Leben kamen. „Sich ihrer und ihres Einsatzes zu erinnern, wird uns als Form des Widerstands vor Augen geführt“, so die Ankündigung.

Evangelische Studierendengemeinde Magdeburg thematisiert Sekten

„Sekten - eine unterschätzte Gefahr?“ ist der Themenabend in der Evangelischen Studierendengemeinde in der Neustädter Straße 6 am Mittwoch überschrieben. Beginn ist um 20 Uhr.

Referent ist Sören Brenner, Pfarrer und Schulbeauftragter aus Halle und Experte für religiöse Sondergemeinschaften.

Partys in Magdeburg

Unter dem Titel „Home Sweet Home“ beginnt am Mittwoch um 18 Uhr eine Party auf der Insel der Jugend an der Maybachstraße. An den Reglern sorgen Hovr, Vyce Blank und Tom für die Musik.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes Dienstag bis Sonntag ist ab 19 Uhr geöffnet.