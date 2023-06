Magdeburg - Konzerte, die ökosozialen Hochschultage rund um den Zimmerwald und den eigenen Einfluss auf die CO2-Bilanz - dies sind einige Punkte aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender. Die Volksstimme hat die Tipps für Mittwoch, den 28. Juni 2023, zusammengetragen. Zu den Ideen für Dienstag, den 27. Juni 2023, geht es hier.

Andreas Thust spielt im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen

Andreas Thust ist am Mittwoch ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 43 unter freiem Himmel – bei schlechtem Wetter im Festzelt – bei einem Hutkonzert zu erleben. Der Musiker, der mit Gitarre, Mundharmonika, Fußpercussion und Gesang seine Auftritte bestreitet, kommt aus Rieder bei Quedlinburg.

Sein Repertoire umfasst Titel aus 50 Jahren Musikgeschichte. Songs von den Beatles, Rolling Stones, Rod Steward gehören ebenso zu seinem Programm wie auch aktuellere Hits von Oasis, Stoppok, Martin Harley, Milow und Greenday und Ed Sheeran. Neben diesen Coversongs gibt es aber auch eigene Songs und instrumentale Fingerstyle Stücke zu hören.

Drei Veranstaltungen der Ökosozialen Hochschultage

„Wir sind nachhaltig“ ist die letzte Woche der Ökosozialen Hochschultage in Magdeburg überschrieben. Hier ein Überblick über die Termine am Mittwoch.

Was verursacht eigentlich wie viel CO2? Workshop am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr im Tagungsraum der Universitätsbibliothek. Es geht darum, welche Dinge im Alltag wie viel Kohlendioxid-Emissionen verursachen und wo und wie man am besten etwas tun kann, um den persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Pflanz dir deinen eigenen Wald zu Hause – Projektvorstellung Zimmerwald: Workshop am Mittwoch ab 16 Uhr im Innenhof von Gebäude 22 auf dem Unicampus.

Einen Kneipenabend vom Grünen Salon gibt es ab 20 Uhr am Mittwoch im Rayon-Haus in der Steinigstraße 1A.

30 Minuten Musik in der Ambrosiuskirche

Bis Oktober lädt die Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz immer mittwochs um 17 Uhr zu „30 Minuten Musik in der Offenen Kirche“ ein. Am Mittwoch gestalten Rolf Plagemann und Dorlies Bunge das Programm mit Trompete und Orgel.

Die Kirche ist geöffnet von 16 Uhr bis 18 Uhr.

Konzert in der Pechauer Kirche

Derzeit wird in Pechau der 1075. Jahrestag der ersten Erwähnung des Dorfs in der Magdeburger Elbaue gefeiert. In der evangelischen Sankt-Thomas-Kirche steht aus diesem Anlass am Mittwoch ein Konzert auf dem Programm.

„Perlen des Barock“ präsentieren ab 18 Uhr Sopranistin Jenny Gerlich, Marianne Babinec mit der Violine und Thorsten Fabrizi an der Orgel.

Party auf der Insel der Jugend

„Sommer, Sonne, Außendeck“ versprechen die Veranstalter der Party „Home Sweet Home“ am Mittwoch um 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Der Eintritt ist frei.

Erstmals legt Bondi auf. Mit dabei sind auch Bernst Bechstein und Jon Wolff.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a steht das Kabarettprogramm „Mit Volldampf ins Aus“ auf dem Spielplan. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger. Sie werden am Mittwoch begleitet von Christoph Deckbar, am Donnerstag von Oliver Vogt.

Die MS „Cassandra“ befindet sich auf einer Fahrt durch stürmische Gewässer. Fraglich ist, ob dies noch als Kreuzfahrt zu bezeichnen ist oder ob die Fahrt zu einem Kreuz wird. Manche sehen in dem Schiff das „Traumschiff“, während es für andere lediglich eine recycelte „Titanic“ ist. Steuert der Kapitän unbeirrt weiter oder wird er vielleicht doch einen Kurswechsel vornehmen? Vielleicht kann uns Alexa hierzu einen Rat geben. Die letzten Vorstellungen vor der Sommerpause finden am Mittwoch und am Donnerstag um 20 Uhr statt.

Kino mit Untertitel im Oli

Speziell für Gehörlose zeigt das Magdeburger Oli un der Olvenstedter Straße 25 Filme. Mit Untertitel läuft am Mittwoch ab 19 Uhr in diesem Rahmen „Der große Trip - Wild“.

Die Geschichte: Nach Jahren des ziellosen Umhertreibens, einer Heroinsucht und dem Ende ihrer Ehe, trifft Cheryl Strayed eine wagemutige Entscheidung. Verfolgt von Erinnerungen an ihre Mutter Bobbi und ohne jegliche Wandererfahrung begibt sie sich völlig allein auf einen Trip der Extreme. Drei Monate lang kämpft sie sich fast zweitausend Kilometer über die Höhenzüge des Pacific Crest Trail an der US-Westküste von Südkalifornien bis in den Norden Oregons.