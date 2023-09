In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Mittwoch, den 6. September 2023.

Magdeburg - Ein Kunstgespräch, ein multimedialer Reisebericht, Partys, ein Glockenspielkonzert, Orgelmusik, eine Wanderung, Kabarett, Kunst, Wissenschaft und Theater - das Programm in Magdeburg ist vielfältig. Das zeigt der Blick in den Veranstaltungskalender Magdeburgs für Mittwoch, den 6. September 2023.

Was ist los in Magdeburg

Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen aus Kultur, Unterhaltung und Wissen zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Dienstag, den 5. September 2023, geht es hier.

Kunst-Talk: „Lasst uns reden“ mit Tobias Zielony und Susanne Spahn

Künstler Tobias Zielony und Osteuropa-Expertin Susanne Spahn sind am Mittwoch ab 19 Uhr in der Veranstaltungsreihe „Lasst uns reden“ im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 3 bis 6 zu Gast. Sie sprechen über die Themen russische Propaganda, Einflussnahme und deren Darstellung in der Kunst, wobei sie sich auf Tobias Zielonys Werk beziehen.

Im Frühjahr 2022 reagierte die estnische Regierung auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, indem sie die großen russischen Nachrichtensender abschaltete, um die Verbreitung von russischer Propaganda einzudämmen. In der Videoinstallation von Tobias Zielony kommentieren mehrere Jugendliche in der estnischen Stadt Narva, die an der Grenze zu Russland liegt, das Fernsehprogramm, während sie durch verschiedene Kanäle zappen. Dabei wechseln Szenen aus dem anhaltenden Krieg mit Spielfilmen, Serien, esoterischen Inhalten und Musik ab, und fast alles scheint von einer Atmosphäre der Gewalt geprägt zu sein, so die Ankündigung.

Susanne Spahn ist eine Journalistin und Osteuropa-Historikerin mit Schwerpunkten in der Außenpolitik Russlands im postsowjetischen Raum, der russischen Informationspolitik und der russischsprachigen Gemeinschaft in Deutschland.

Fossilien aus dem Ostseekalk und Vogelkunde aus Osttirol sind Themen im Museum für Naturkunde in Magdeburg

Zwei Veranstaltungen beginnen am Mittwoch um 17.30 Uhr im Magdeburger Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang.

Die Fachgruppe Paläontologie hat einen Vortrag „Fossilien aus dem Ostseekalk“ mit Tobias Surawski organisiert. Bei der Fachgruppe Ornithologie steht ein Vortrag über eine Wanderung im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol von Marcus Pribbernow auf dem Programm.

Frank Müller spielt das Magdeburger Glockenspiel

Mit dem Termin am Mittwoch um 18 Uhr geht die Saison der Glockenspielkonzerte mit Frank Müller im Alten Rathaus zu Ende. Am besten kann man den Klängen auf dem Hof des Rathauses lauschen, der eigens für die Veranstaltung geöffnet wird. Das Konzert wird in einer Kooperation des Magdeburger Rathauses mit dem Verband der Stadtführer organisiert.

Carillons werden oft in Türmen von Kirchen, Rathäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden installiert. Die Glocken sind normalerweise auf mehreren Ebenen oder Stufen im Turm angeordnet und hängen an einer Struktur aus Holz oder Stahl.

Das Magdeburger Glockenspiel stammt aus dem Jahr 1974. Es verfügt über 47 Glocken mit etwa sechs Tonnen Gesamtgewicht aus der Werkstatt von Schilling in Apolda.

Partys in Magdeburg

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen, deshalb stet für am Mittwoch zum vorletzten Mal in diesem Jahr „Home Sweet Home“ auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf dem Programm. Für die Musik sorgen Solvane, Braunaard und Christian Bradel.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Smoke’n Harmony spielt im Café Treibgut

In der Reihe der Hutkonzerte treten um 19 Uhr mittwochs Musiker im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 auf. Diese Woche ist das Akustik-Duo Smoke’n Harmony mit Francesca Donato und Daniel Heine zu Gast. Francesca Donatos kraftvolle Stimme findet bei den Konzerten der beiden eine kraftvolle Begleitung durch Gitarre, Klavier und Cajon.

Francesca Donato erzählt: „Singen war von klein auf meine Leidenschaft. Eigentlich wollte ich immer nur Sängerin werden, doch manchmal müssen erst Weichen gestellt und Chancen erkannt werden.“ 2002 nutzte ich die Gunst der Stunde und begann mit ersten Musikprojekten. Inzwischen ist sie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien aufgetreten.

Daniel Heine hatte zuerst Gitarre gelernt und sich ab dem Alter von zwölf Jahren auch dem Klavier gewidmet. Er erzählt: „Vielfältigkeit beim Musik machen ist mir sehr wichtig. Manchmal müssen es Lagerfeuer-Akkorde sein, aber ich brauche auch Herausforderungen. Aus diesem Grund beschäftige ich mich auch mit allen anderen Stilen der Musik.“

Das Duo ist nach einem Treffen im Jahr 2017 im Jahr entstanden.

Multimedialer Reisebericht über Fernost bei Pointfoto

In der Leipziger Straße 45a beginnt am Mittwoch um 19 Uhr ein Bildervortrag über Kambodscha und Laos. „Unterwegs mit dem Rucksack in Indochina, mit Laos und Kambodscha standen gleich zwei Länder auf unserem Reiseprogramm. Genau wie Vietnam haben sich die beiden Länder gerade von den Kriegswirren erholt und haben erst in den letzten Jahren ihre Grenzen für Ausländer geöffnet“, heißt es in der Ankündigung.

Startpunkt der Reise war Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh, weiter zur Bambusbahn nach Battambang und natürlich zu den Khmer Ruinen von Angkor. Nächste Station Laos, Vientiane die Hauptstadt, Vang Vieng und Luang Prabang und zum Höhepunkt der Reise in den Premierurwald von Nordlaos.

„Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ im Theater an der Angel

Theater: „Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ heißt das Stück zur Eröffnung der 32. Magdeburger Literaturwochen am Mittwoch ab 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Es spielen Ines Lacroix und Matthias Engel.

„Eine Einladung vom Bibliothekar Carl Sammel, wer kann die schon ausschlagen? Nachdem er Frau Blume den Aufstieg in Thalias Welten ermöglicht hat, ist es recht einsam um ihn herum geworden. Wenn sie doch nur zurückkäme. Er entwickelt einen Plan, lädt sich Gäste ein um eine Hymne auf das Glück zu intonieren“, heißt es in einer Einladung.

Kabarett in Magdeburger Zwickmühle

Ein neues Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auch am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr bis 9. September, am 13., 22. und 28. September, zur gleichen Zeit auch am 11. und 12., 19. und 20. Oktober.

„Inspiriert von der Welt“ im Querstyle

Unter dem Titel „Inspiriert von der Welt“ läuft eine neue Ausstellung im Querstyle im Breiten Weg 213. Zu sehen sind darin Arbeiten auf Leinwand von Andreas Niemeck, die Stadtansichten, Landschaftsbilder, Bäume, Sonnenuntergänge und Stillleben , wie es in einer Ankündigung heißt. Ob Sonnenuntergang im Hafen Wustrow, eine Stadtansicht in Porto, Granada bei Nacht oder ein Nachthimmel über Zingst – Niemeck lasse sich überall zu seinen Werken inspirieren, heißt es weiter.

„Seine Bilder suchen nach der Poesie und den Geheimnissen des Alltags. Scheinbar gewöhnliche Gegenstände oder Situationen rücken unverhofft in den Mittelpunkt, werden vom Betrachter neu gesehen und bekommen dadurch eine eigene, manchmal sehr persönliche Bedeutung“, so Inhaberin Anke Brämer. Die Bilder werden bis 7. November zu gezeigt.

Orgel und Gesang in der Ambrosiuskirche

Bis Oktober erklingen in der Ambrosiuskirche am Magdeburger Ambrosiusplatz immer mittwochs um 17 Uhr „30 Minuten Musik in der Offenen Kirche“.

Für diesen Mittwoch sind Gesang und Orgel mit Dorothea Hartmann und Dorlies Bunge geplant. Die Kirche selbst ist geöffnet von 16 Uhr bis 18 Uhr.

Wanderung zum Silberberg

„Zum Silberberg“ ist eine Wanderung der Wanderbewegung quer durch Olvenstedt überschrieben. Start für den Ausflug über zehn Kilometer ist an der Haltestelle Sternbogen am Mittwoch um 9 Uhr.