Magdeburg - Musik und Wissen, Filme in Originalsprache und Swing - auch für Montag, den 12. Juni 2023, bietet Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat die Freizeittipps zusammengestellt. Zu den Ideen zum Ausgehen für Sonntag, den 11. Juni 2023, geht es hier.

Offene Bühne für Musiker im Magdeburger Schauspielhaus

Wer Musik machen oder hören möchte, ist bei „Kerben - die Open Stage“ im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 genau richtig. Regelmäßig haben hier Musiker die Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen. Die letzte Veranstaltung der Spielzeit 2022/34 findet am Montag im Kasino des Hauses statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bei „Kerben - die Open Stage“ treffen bekannte Gesichter auf unbekannte Talente, während der Saal mit Musik erfüllt wird. Sebastian Symanowski, besser bekannt als Hausfreund Semanski, lädt zusammen mit Daria Majewski regelmäßig Musiker ein, um ihre Talente zu zeigen. Jeder Auftritt dauert 15 Minuten, gefolgt von einem Kurzinterview mit den Moderatoren.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Magdeburg statt. Die Auftritte werden mit Zustimmung der Künstler aufgezeichnet.

Start in die Ökosozialen Hochschultage im Hörsaal 6 der Uni an der Zschokkestraße

Vielen Menschen ist bewusst, dass sie etwas verändern müssen, um den Klimawandel zu verlangsamen - sie wissen aber nicht wie. Die Ökosozialen Hochschultagen in Magdeburg sollen nun Unterstützung leisten: Die Menschen sollen erfahren, welchen Einfluss sie mit ihrem Verhalten haben. Veranstaltet werden die Aktionstage von Montag kommender Woche bis zum 30. Juni. Beteiligt sind sowohl Otto-von-Guericke-Universität als auch Hochschule Magdeburg-Stendal. Die erste Woche steht unter der Überschrift „Wir sind politisch“. Am Montag stehen zwei Termine auf dem Programm.

Eröffnung der Ökosozialen Hochschultage 2023 „Wir sind Veränderung“ mit Infos zum Programm im Foyer von Hörsaal 6 auf dem Campus an der Zschokkestraße. Beginn ist um 17 Uhr.

„Politisch, intersektional, transformativ?!“ am Beispiel von Fridays for Future am 12. Juni um 17 Uhr im Hörsaal 6 auf dem Unicampus der Humanwissenschaften an der Zschokkestraße. Die Veranstaltung besteht aus der öffentlichen Vorführung des Dokumentarfilms „Aufschrei der Jugend – Fridays for Future inside“ aus dem Jahr 2022 von Kathrin Pitterling mit einem anschließenden öffentlichen Beteiligungs- und Diskussionsformat.

Swing 39 in der Datsche

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Bis 11. September lassen die Tanzbegeisterten des Vereins Swing 39 dann den Boden der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite schwingen.

Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige – Grundschritte und einfache Figuren. Zwischen 20.15 und 20.30 Uhr geht der Tanz dann ins freie Training und in den Social Dance über.

Filme im Original mit deutschem Untertitel

Drei Filme im Original mit Untertitel werden heute im Moritzhof gezeigt. Dieser befindet sich im Moritzplatz 1 in Magdeburg auf dem Programm stehen „Das Rätsel“ aus Fankreich, „Nostalgia“ aus Italien und „Suzume“ aus Japan.

Neun professionelle Übersetzer aus der ganzen Welt sollen das sehnlichst erwartete finale Buch einer Bestseller-Trilogie in ihre jeweilige Sprache übertragen. Hierfür werden sie im streng bewachten Bunker eines Herrenhauses von der Außenwelt abgeschirmt und müssen alle elektronischen Geräte für die Dauer ihrer Tätigkeit abgeben. Doch als sich plötzlich ein unbekannter Erpresser beim Verleger des Buches meldet und verkündet, die ersten zehn Seiten des Werkes bereits ins Netz gestellt zu haben, entwickelt sich der vermeintliche Traumjob zu einem tödlichen Alptraum. Neben der Vorstellung im französischen Original mit deutschem Untertitel sind Vorstellungen in der deutschen Synchronisation am 17. Juni um 17.30 Uhr, am 18. Juni um 19 Uhr und am 21. Juni um 17 Uhr geplant.

Nach 40 Jahren kehrt Felice in seine Heimatstadt Neapel zurück, um seine Mutter ein vielleicht letztes Mal zu sehen. Dort angekommen, begibt er sich auf eine Reise zum Ort seiner Jugend, einem Viertel im heutigen Neapel, aus dem die Gefahr nie ganz verschwand. „Nocstalgia“ ist der italienische Beitrag für den Oscar 2023 und lief im Wettbewerb von Cannes. Der Film ist gleichermaßen das Porträt eines sanften Mannes mit belasteter Vergangenheit, der Opfer einer übermächtigen Nostalgie wird, wie auch ein einfühlsames Bild von Neapel mit all seinen romantischen, aber auch hässlichen und brutalen Ecken. Neben der Vorstellung im Original mit Untertitel diesen und kommenden Montag um 19 Uhr sind Vorstellungen in der deutschen Synchronisation zum Beispiel am Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr, am Mittwoch und am 20. Juni um 19 Uhr, am Freitag um 18 Uhr sowie am Sonnabend um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte von „Suzume no Tojimari“ beginnt, als die 17-jährige Suzume, die in einer ruhigen Stadt in Kyushu lebt, auf einen jungen Mann auf Reisen trifft, der auf der Suche nach einer „Tür“ ist. Suzume folgt dem Fremden und entdeckt in den Ruinen in den Bergen eine alte Tür. Ohne groß über die Konsequenzen nachzudenken, öffnet Suzume die Tür, woraufhin in ganz Japan weitere Türen erscheinen, die Unglück und Katastrophen mit sich bringen. Damit das Land nicht den Katastrophen zum Opfer fällt, muss Suzume die Türen für immer schließen. Die epische, ungewöhnliche Reise durch atemberaubende neue Welten ist auch die Reise einer jungen Frau auf dem Weg in das Erwachsenenleben. Gezeigt wird der Film im Original mit deutschem Untertitel am Montag um 19.30 Uhr.

Cinemaxx zeigt zwei Blockbuster im englischen Original

Das Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz zeigt in dieser Kinowoche zwei Blockbuster um englischsprachigen Original. Zum einen geht es um „Spider-Man: Across The Spider-Verse“ am Montag und am Dienstag um 19.10 Uhr und am Mittwoch um 19.15 Uhr, zum anderen um „Transformers - Aufstieg der Bestien“, der am Montag um 19.30 Uhr im Original gezeigt wird.

Beide Filme laufen auch als deutsche Synchronisation im Cinemaxx und im Cinestar.