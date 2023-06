Go(o)d Voices treten am Sonntag an der Festung Mark in Magdeburg auf.

Magdeburg - Konzerte, Lesungen, Wissen, ein Tanztee und eine Party - Magdeburg bietet auch am Sonntag, 11. Juni 2023, ein vielfältiges Programm. Wer ganz früh am Morgen etwas unternehmen möchte, ist in den Clubs der Stadt richtig, für deren Partys des eine eigene Seite gibt. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 10. Juni 2023, geht es hier.

Gospel auf der Wiese an der Festung Mark

Der Gospelchor „Go(o)d Voice“ wurde 2004 von Kirchenmusikerin Hedwig Geske gegründet und singt seit 2018 unter der Leitung von Pop-Kantor Jihoon Song im Evangelischen Kirchenkreis Magdeburg, der als Träger des Gospelchores auftritt. Er dirigiert nicht nur am Klavier, sondern spielt auch am Schlagzeug mit und wird von Sora Yu bei Konzerten am Klavier begleitet. Trotz Corona wuchs der Chor immer weiter, so dass im Moment rund 20 Sänger vielfältige Gospel, Spirituals, a cappella und moderne Kirchenkompositionen in Arrangements singen. Ein Konzert ist am Sonntag für 16 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall geplant.

Bereits um 14 Uhr beginnt an gleicher Stelle ein Familiengottesdienst. Mitwirkende sind hier auch der Kinderchor und der Gemeindechor Südost sowie Blasmusiker.

Festgottesdienst im Magdeburger Dom

Mit drei Veranstaltungen finden am Sonntag die diesjährigen Domfestspiele ihren Abschluss. Den Beginn macht um 10 Uhr ein Festgottesdienst.

Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten – und dann? Was bleibt von den vielen Feiertagen, die in der Heiligen Schrift und im Christentum wurzeln? Welche Zusagen nehmen die Menschen in den Alltag mit? Mit dem 11. Juni beginnt die lange „festlose“ Zeit des Kirchenjahres – und doch wird der erste Sonntag nach Trinitatis von Grundlegendem geprägt. „Gott ist Liebe“ ist die zentrale Aussage des Gottesdienstes.

Orgel und Klarinette beim Magdeburger Orgelpunkt

Ebenfalls in die Domfestspiele eingebettet ist ein Konzert für Orgel und Klarinette. Es trägt den Titel „buxtehude_21“ und beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Magdeburger Dom.

Auch interessant: Zu vielen Veranstaltungen in Magdeburg und Umgebung gibt es Eintrittskarten bei biberticket.

Es handele sich um Rekompositionen und Improvisationen zu Musik aus der Buxtehude-Zeit, ist der Ankündigung zu entnehmen. Franz Danksagmüller an der Orgel und Bernd Ruf mit der Klarinette spielen eigene Stücke sowie Werke von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Franz Tunder, Bernd Ruf und Georg Friedrich Händel. Zu diesem Konzert ist der Eintritt frei.

Musikalische Lesung führt vom Dom in die Kaiser-Otto-Ausstellung

Die Dichterin Roswitha von Gandersheim gehört zu den starken Frauen, die die Zeit der Ottonen prägten. In ihrem Versepos „Gesta Oddonis“ gibt sie ein eindrucksvolles Bild des Kaisers und der Zeit. Ihre Dichtung soll Ausgangspunkt sein, sich diesem frühen Gestalter Europas und den starken Frauen an seiner Seite anzunähern.

Vom Grab Ottos des Großen im Magdeburger Dom führt der Weg in die Ausstellung „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“ im Kulturhistorischen Museum. Es liest Museumsdirektorin Gabriele Köster, Roland Kähne spielt Saxofon. Beginn im Dom ist am Sonntag um 18 Uhr.

Tanztee für Junggebliebene im Oli

Am Sonntag um 14 Uhr beginnt ein Tanztee für Junggebliebene. Veranstaltungsort ist das Oli in der Olvenstedter Straße 25.

Zu Kaffee und Kuchen gibt es Live-Musik von Daphne & die Frudies. In der Einladung heißt es: „Ach, was waren die „Fünfziger Jahre“ doch ein merkwürdiges musikalisches Jahrzehnt? Herz, Schmerz, Ordnung, Schick und jede Menge Gefühl waren die Träume der Generation nach dem verlorenen Krieg.“ Die Musiktitel aus jener Zeit holen die Musiker in die heutige Zeit.

Schauspiel im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt

Das Stück „Das schöne Leben. Tropical Space Station“ thematisiert den Mikro- und Makrokosmos des menschlichen Triebs und technologischen Fortschritts: Auf der einen Seite eine Familie, die versucht, den Individualismus zu überwinden und sich wieder zu verbinden; auf der anderen Seite ein Wissenschaftler und ein Unternehmer, die sich gemeinsam auf eine Reise zur Internationalen Raumstation für die sogenannte „Zukunft der Menschheit“ begeben. Durch die Verflechtung der beiden Handlungen werden Machtdynamiken und die Ethik kollektiven Lebens enthüllt, sowohl innerhalb der Familie als auch über den Planeten Erde hinaus.

Vorstellungen der Theatergruppe „bühnenfrei“ sind für Sonntag sowie den 17. und 18. Juni jeweils ab 19 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist das Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167.

Zum „Kasino Didine“ am Schauspielhaus sind Clara Weyde, Luise Hart, Nico Link, Regina-Dolores Stieler-Hinz und Santo Böse

Die Moderatorin und Queer-Aktivistin Didine van der Platenvlotbrug lädt am Sonntag um 19.30 Uhr wieder zu ihrer Show „Kasino Didine“, diesmal open air in den Garten des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Bei Bingo-Spaß mit Sekt-Gewinnen gibt es unterhaltsame Einblicke in die kommende Saison am Schauspielhaus. Eintritt frei.

Auf dem Sofa von Didine van der Platenvlotbrug nehmen diesmal Schauspieldirektorin Clara Weyde, Schauspielerin Luise Hart und Schauspieler Nico Link sowie als Spezialgast Regina Dolores Stieler-Hinz, Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, Platz. Für passende Musik sorgt Santo Böse, Sänger der Magdeburger Band „Harlekeen“.

Rock und Pop beim Terrassenkonzert am Café Flair in Magdeburg

Ein Terrassenkonzert gibt die Band „Zeitlos“ am Sonntag am Cafe Flair im Breiten Weg 21. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Als Akustik-Versionen spielen die Musiker Rock- und Pop-Klassiker.

Tipps für das Kulturhistorische Museum Magdeburg

Zwei Angebote unterbreitet das Kulturhistorische Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Um 10 Uhr heißt es Ottos "Offenes Regal" - Schätze und Lieblingsstücke aus Vergangenheit und Gegenwart mit dem Kuratorenteam. Veranstaltungsort ist der Kaiser-Otto-Saal.

Um 11 Uhr beginnt eine Führung durch die Sonderausstellung "Welche Taten werden Bilder"mit dem Kuratorenteam. Treff ist im Foyer.

Sonntagsbumms in der Datsche in Buckau

Der nächste „Sonntagsbumms“ beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42. Für Musik sorgen Superflu und Phil Derown.