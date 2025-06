Ein originalgetreues Elbefloß wurde in einer spektakulären Aktion aus dem Fluss an Land gehoben. Dort soll es nun das Unesco-Kulturerbe der Flößerei repräsentieren.

Unesco-Kulturerbe: Magdeburger Elbefloß wird an Land gehievt

Die Nachbildung eines Elbefloßes wurde im Magdeburger Wissenschaftshafen an Land geholt. Die Flößerei gilt laut Unesco als Immaterielles Kulturerbe.

Magdeburg. - Gut 15 Tonnen wiegt das Holzfloß, das am 23. Juni 2025 durch den Magdeburger Wissenschaftshafen fuhr - allerdings nicht von selbst auf dem Wasser, sondern auf einem Tieflader. Das von den hiesigen Elbeflößern gebaute Gefährt wurde in einer lange geplanten Aktion an Land gehievt, um als Ausstellungsstück zu dienen.