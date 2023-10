In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch in Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg für Montag, 9. Oktober 2023.

Magdeburg - Offene Bühne, Schauspiel, Politik in einem Gespräch und einem Dokumentarfilm, eine Ausstellungseröffnung und Fahrten mit der Weißen Flotte - auch am Montag, 9. Oktober 2023, bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 8. Oktober 2023, geht es hier.

Offene Bühne: Musiker treffen sich am Montag im Schauspielhaus

„Kerben - Open Stage“ im Schauspielhaus Magdeburg geht diesen Montag in eine neue Runde. Mit dabei in der Oktoberausgabe sind die Magdeburger Singer-Songwriter Simon Becker und Hausfreund Semanski, die Sängerin und Schauspielerin Katya de Berlin, ein Quartett des ukrainischen Frauenchors „Wir sind aus der Ukraine“ sowie der Magdeburger Frauenchor „CHORiFeen“. Der Eintritt ist frei.

Die Reihe bietet talentierten Musikern die Möglichkeit, live Musik zu spielen. Zuhörer sind willkommen, dabei zu sein. Während der Veranstaltung teilen sich bekannte und unbekannte Künstler die Bühne. Die Atmosphäre ist lebhaft und sprudelnd, begleitet von kaltem Schaumwein.

In der vorigen Spielzeit wurden an acht Abenden insgesamt 101 Musiker präsentiert. Mit dem heutigen Abend startet das Format in die neue Saison. Es besteht auch für Musiker, sich für einen Auftritt zu bewerben, indem sie sich per E-Mail an kerben@theater-magdeburg.de wenden oder bei der Open Stage selbst ansprechen.

Comedy rund um den Männerschnupfen

Warum leiden Männer immer mehr als Frauen, wenn sie krank sind? Dieser Frage gehen die Akteure am Montag um 20 Uhr in „Männerschnupfen“ im Musical MY Youngstars in der Halberstädter Straße 189 nach. Denn „Männerschnupfen“ ist ein Paradebeispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Mann und Frau. „Männerschnupfen“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Peter Buchenau.

Peter Buchenau spielt den leidgeplagten Männerschnupfen-Patienten, der dem Publikum aus tiefster Überzeugung erklärt, dass die armen Männer bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erlitten, als Frauen bei einer Geburt. Kein Wunder, dass Peter auch von seiner Bühnenpartnerin Gloria, gespielt von Marie Matthäus, nicht wirklich viel Verständnis bekommt. Die bewegt ihn schließlich aber immerhin, doch eine Arztpraxis aufzusuchen. So landet der arme Peter bei der militärisch unterkühlten und dominanten Ärztin, die ihm unzählige Medikamente verschreibt.

Das ganze Stück gipfelt dann in dem absoluten Höhepunkt, dass Peter sämtliche Pillen auf einmal nimmt und nicht nur seiner eigenen Leber begegnet, sondern auch von der Sensenfrau zu Hause aufgesucht wird. Am Ende bringt Peter Buchenau die Botschaft hinter „Männerschnupfen“ auf den Punkt: Letztendlich geht es auch bei „Männerschnupfen“ um Liebe und Anerkennung.

Aktivismus im Hambacher Forst ist Thema für Dokumentarfilm im Magdeburger Moritzhof

Auf dem Filmprogramm des Kulturzentrums Moritzhof am Moritzplatz im Magdeburger Stadtteil Neustadt steht derzeit der Dokumentarfilm „Vergiss meyn nicht“. Er handelt von den Ereignissen im Hambacher Wald im Jahr 2018, als Klimaaktivisten mit großer Leidenschaft für den Erhalt des Waldes kämpften.

Der Wald wurde zum Symbol des Widerstands gegen Politik und Wirtschaft. Während der Räumung des Waldes kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein junger Filmstudent namens Steffen Meyn ums Leben kam. Meyn hatte die Protestaktion mit einer 360°-Kamera journalistisch begleitet, solidarisch, aber nicht unkritisch. Der Film basiert auf den Aufnahmen, die er hinterlassen hat, und bietet nie zuvor gesehene Bilder und unmittelbare Einblicke in die Protestbewegung. Dabei stellt er die Frage, wie weit Aktivismus gehen kann und darf.

Der Dokumentarfilm wird am Sonntag um 18.30 Uhr und am Montag um 20 Uhr sowie am Mittwoch um 17 Uhr gezeigt.

„Freitag, der 13.“ in einer Variante fürs Theater in der Freien Waldorfschule Magdeburg

Die Freie Waldorfschule Magdeburg lädt an Montag und Dienstag, 9. und 10. Oktober, zur öffentlichen Aufführung des Klassenspiels der Klasse 12b ein. Jeweils um 19 Uhr wird „Survivor“ im Ernst-Bindel-Saal in der Kroatenwuhne 3 gezeigt. Es handelt sich um eine Abwandlung von „Freitag, der 13.“.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Belarus als Gesprächsthema in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Montag findet in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 ab 17 Uhr ein Gespräch über das Engagement der belarussischen Opposition statt. Die Philosophieprofessorin Tatjana Shchyttsova, die im Exil lebt und Swetlana Tichanowskaja in Bildungsfragen berät, spricht über die Proteste gegen Wahlfälschungen in Weißrussland im August 2020. Trotz Fantasie und Entschlossenheit der Demonstranten folgten harte Repressionen und viele flohen ins Ausland. Schützenhilfe erhielt das zwischenzeitlich wankende Lukaschenko-Regime vor allem durch Russland. Seit den 1990er Jahren verfolgte man Pläne für einen „Unionsstaat mit Russland“ und im September 2021 verkündete Moskau einen Fahrplan für eine Integration. Tatjana Shchyttsova lehrt inzwischen Philosophie in Vilnius und spricht im Rahmen einer Projektwoche in Deutschland über diese Themen. Das Gespräch führt Wolfram Tschiche.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Die Methode der Loverboys ist in Magdeburg Thema

Eine Ausstellung „Die Loverboy-Methode“ wird am Montag um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 eröffnet. Es spricht Sonja Lindenkreuz, Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle „FreiJa - Aktiv gegen Menschenhandel“. Sie informiert zur „Loverboy“-Methode sowie zur Entstehung der Ausstellung. Die interaktive Schau wird in Magdeburg von der Awo Fachstelle Vera in Kooperation mit der Fachberatungsstelle aus Freiburg präsentiert.

Loverboys sind meist junge Männer, die in der Regel Mädchen und jungen Frauen eine Liebesbeziehung vortäuschen, sie emotional von sich abhängig machen und sie dann an die Prostitution heranführen und ausbeuten. Nach dem Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes von 2021 gaben 20,4 Prozent der Betroffenen von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an, dass sie durch die Loverboy-Methode zur Prostitution gezwungen wurden.

Weiße Flotte Magdeburg fährt wieder ab Petriförder

Ab Montag fährt die Magdeburger Weiße Flotte wieder ab Petriförder. In den Tagen zuvor war der Start der Schiffsausflüge wegen Niedrigwassers an einen anderen Ort verlegt worden.

Am Montag und Dienstag stehen mehrere Fahrten auf dem Fahrplan. Jeweils um 11.15 Uhr beginnt eine einstündige Stadtfahrt. Für anderthalb Stunden geht es jeweils um 13 Uhr in Richtung Westerhüsen. Zweieinviertel Stunden dauern an beiden Tagen die Fahrten in Richtung Schönebeck, die um 15 Uhr starten.