Magdeburg - Oldtimer bei der Ommma, Songtage, Kunst und Konzerte - die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 26. August 2023, gesammelt. Für die Partys der Clubs an diesem Wochenende gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 25. August 2023, geht es hier.

Neue Liebe zu alten Ost-Autos im Magdeburger Elbauenpark

Die Ommma – das Ost-Mobil-Meeting Magdeburg – erwartet zur diesjährigen Auflage mehr als 1500 Fahrzeuge. Am Samstag kommen von 10 bis 18 Uhr Trabi, Wartburg, Lada, Simson, MZ, W50 und Co. im Elbauenpark Magdeburg zu neuen Ehren. Autos und Nutzfahrzeuge aus der ehemaligen DDR sowie dem gesamten Ostblock können auf dem Großen Cracauer Anger bestaunt werden.

Hinter der Veranstaltung steht der Verein der Ifa-Freunde Sachsen-Anhalt. Im Fahrzeugbestand der Mitglieder befinden sich Motorräder, Pkw und Lkw, die in RGW-Staaten gefertigt wurden. Das Alter der Fahrzeuge spielt keine Rolle. Besucher sind auf der Ommma auch in diesem Jahr willkommen. Sie haben die Gelegenheit, auch mit den Eigentümern der Oldtimer ins Gespräch zu kommen.

Magdeburger Songtage als Stadtfelder Straßenfest

Freitag und Sonnabend läuft das Programm der Magdeburger Songtage als Stadtfelder Straßenkulturfest. Veranstaltungsort sind der Lessingplatz an der Arndtstraße und angrenzende Straßen. Von 12 bis 21.45 Uhr läuft an beiden Tagen das Musikprogramm auf der Bühne am Lessingplatz.

Unter dem Motto „Kunst statt Blech“ gibt es Livemusikkonzerte von Boogie bis Indie, von Shanty bis Rock. Mit dabei sind Martin Müller am Akkordeon, die Boogie Hechte, der Magdeburger Shantychor, Singer-Songwriter Lia Mayla, Graem Salt, Tom Michme und taktlos glücklich. Am Samstag spielt auch Stephan Michme.

Von 11 bis 16 Uhr findet an beiden Tagen auch ein Flohmarkt statt. Außerdem werden internationale Getränke ausgeschenkt und Spezialitäten serviert, aufgebaut sind Infostände zur Stadtteilkultur in Stadtfeld-Ost sowie Mitmachangebote für Jung und Alt, so die Veranstalter.

Kunst/Mitte in der Messehalle

In der Messehalle in der Tessenowstraße 9a findet dieser Tage die Kunstmesse Kunst/Mitte statt. Bis Sonntag ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Messe, die im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde, hat sich inzwischen als Messe für zeitgenössische Kunst etabliert. Ihren Namen verdankt sie ihrer geografischen Lage in Mitteldeutschland, genauer gesagt in der Stadt Magdeburg, die sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Kulturzentrum entwickelt hat.

Jedes Jahr im August oder September bietet die Messe Künstlern aus dem In- und Ausland eine Bühne, um ihre Werke zu präsentieren und zum Verkauf anzubieten. Die Kunst/Mitte ist eine Initiative von Kulturschaffenden aus Magdeburg, die sich darauf konzentriert, die lokale Kunstszene zu fördern und einen zentralen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst in Mitteldeutschland zu schaffen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und neue Medien. Die Messe geht jedoch über die bloße Kunst hinaus: Sie legt gleichermaßen Wert auf den Austausch und Dialog zwischen Künstlern und Publikum, was im Zentrum des Geschehens steht.

Max Kaboth gibt im Magdeburger Yachthafen ein Konzert

Ohne Musik geht bei ihm gar nichts, sagt der Magdeburger Singer-Songwriter Max Kaboth über sich. Im vergangenen Jahr hat er unter dem Titel „Lass uns zu“ seine erste eigene Single herausgebracht. Der Pop-Song, der von seiner rauchigen und tiefen Stimme begleitet wird, erzählt von der Zeit, als er seine zukünftige Frau kennenlernte. Max Kaboth konzentriert sich in den eigenen Songs, die er in deutscher Sprache verfasst, darauf, seine Gefühle und Erlebnisse durch Musik auszudrücken und zu verarbeiten.

Von den musikalischen Qualitäten des Musikers können sich die Besucher der Hafenbar im Yachthafen in der Straße Am Winterhafen 1 bei einem Konzert ab 18 Uhr überzeugen. Neben eigenen Titeln spielt der gebürtige Elbestädter auch Coverversionen bekannter Titel aus unterschiedlichen Bereichen.

„herr ulrich“ und Vati spielen in der Datsche

Ein Datschenkonzert Spezial mit „herr ulrich“ und Vati beginnt am Sonnabend um 19 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite. „herr ulrich“ bringt Rap, Indie und Electronica auf die Bühne. Vati spielt Wave.