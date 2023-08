Auch am letzten Augustwochenende bieten die Clubs in Magdeburg ein buntes Partyprogramm. Die Volksstimme hat ein paar Ausgehtipps zusammengestellt.

Ausgehtipps - so feiern Clubs das Wochenende in Magdeburg

Magdeburg - Die Magdeburger Club-Landschaft bietet auch für dieses Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 25. August 2023, geht es hier.

Café Treibgut: Um 19 Uhr beginnt am Freitag im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 die „80er Rock & Metal-Night“. Bis 1 Uhr legt Magic Marc auf. Zur gleichen Zeit ist für Sonnabend ein „Summercamp 2023 - Prinzzclub meet’s Treibgut“ angesagt. DJ Díaz spielt Traphouse bis R’n’B.

Boys’n’Beats: Die Havana Club Night beginnt am Freitag um 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Am Sonnabend zur gleichen Zeit „Glow in the Dark“. Ausdrücklich erwünscht ist Kleidung, die im UV-Licht leuchtet.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 beginnt am Freitag um 23 Uhr eine Party im Down Town Club eine Club Night mit DJ Serv. Am Sonnabend steht zur gleichen Zeit Beats & Colours mit DJ Buhold auf dem Plan.

Montego Beach Club: Die Sommer-Abschluss-Party beginnt am Sonnabend um 17 Uhr im Montego Beach Club am Adolf-Mittag-See. Mit dabei sind Streamer und Community.

Domplatz: Im Kastanienwäldchen am Domplatz ist am Sonnabend ab 18 Uhr ein Salsa-Tanzen angesagt. Latin-DJ Andy sorgt für die passende Musik.

Insel der Jugend: MiliTanz ist Sonnabend ab 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 angesagt. Draußen gibt es bis 23 Uhr Rap mit MCE, L-Sura, DerNoie, Hida , Tabuterus und Ohzayabeatz. Drinnen stehen dann auf dem einen Floor Techno mit Bleu D’Qu, DVPPV und psiloCysowie Queerbeat mit DJ Nouri, DJ Ritalino und Rasch sowie dem Dude.

MS Marco Polo: Eine Ü33-Party ist Sonnabend auf der Marco Polo geplant. Das Schiff legt pünktlich um 21 Uhr vom Anleger an der Sternbrücke ab. Karten müssen im Vorfeld unter dance-events-magdeburg.de gebucht werden.

Factory: Eine Disney-Party beginnt am Sonnabend um 22 Uhr in der Factory in der Karl-schmidt-Straße 42, Anfahrt über die Sandbreite. „iPartyPeople bringt euch nochmal zurück in die Vergangenheit und präsentiert euch die besten Hits aus deiner Kindheit. Von Disney bis zu Nickelodeon, Super RTL oder Klassiker erwarten euch viele Hits, die eine Party einzigartig und unvergesslich machen“, heißt s in der Einladung.

Geheimclub: „Never Stop“ ist die Party in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Auf dem einen Floor spielen Piatr, Philipp Drube und Willem, auf dem anderem legt JJ3 auf.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Auch am Sonntag ist die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, geöffnet. Ab 14 Uhr spielt hier die Musik.