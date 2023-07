Magdeburg - Theater und ein Festival gehören zum Wochenendprogramm in Magdeburg. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps für Sonnabend, den 22. Juli 2023, zusammengetragen. Auf einer eigenen Seite gibt es Tipps zu den Partys in den Magdeburger Clubs. Und zu den Ideen zum Ausgehen für Freitag, den 21. Juli, geht es hier.

Theater: „Liebestoll – Das Beste aus 6 Staffeln“ auf dem Moritzhof

Der Verein Theaterberührt bringt am Wochenende sein Stück „Liebestoll – Das Beste aus 6 Staffeln“ auf die Bühne. Veranstaltungsort ist der Moritzhof.

Die Zuschauer können während der Vorstellungen spektakuläre, schauderhafte und schöne Romanzen aus Magdeburg miterleben - von der Ottonenzeit bis in die Gegenwart. Die Inszenierung umfasst abgeschlossene Geschichten, die durch rasante Schnitte, Wendepunkte und Cliffhanger gekennzeichnet sind. Unterhalten werden sowohl Fans der Reality-Soap als auch Neulinge, die das Theater-Format neu kennenlernen möchten, so die Veranstalter. Über der Ehe von Königin Editha liegt beispielsweise ein Schatten, eine Magdeburgerin tritt in Kontakt mit Take That und für diejenigen, die mit Begriffen wie Polyamorie und Bezness nicht vertraut sind, wird eine anschauliche Aufklärung geboten. Eine herausragende Rolle spielt die mythologische Figur Amor(a), die die verschiedenen Episoden miteinander verbindet, obwohl sie oft Jahrhunderte und gegensätzliche Weltbilder trennen.

In der Inszenierung von Manuel Czerny agieren Tizian Adler, Fabian Angermann, Leon Belling, Angela Breme, Anna Denecke, Marion Derksen, Antje Drux, Birgit Heisel, Chris Kolodziej, Sarah Kowallik, Stephie Sander, Annette Schöpke, Frank Schöpke und Marika Senger auf der Bühne.

Vorstellungen beginnen Samstag, 15.30 und 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 15.30 Uhr, auf dem Moritzhof am Moritzplatz. Für die Sonntagsvorstellung sind die Karten im Vorverkauf ausverkauft.

Festival im Glacis-Park

„Mit Musik allein können sich Menschen zu einer Szene verbinden. Doch kommen mehrere Szenen zusammen und mischen der Musik noch reichlich weitere Zutaten bei, dann entsteht eine Subkultur - ein quirliger und wunderschöner Organismus.“ Mit diesen Worten laden verschiedene Initiativen und Künstlerkollektive für den Sonnabend ab 14 Uhr zum „Glacis Open Air“ im Magdeburger Glacispark unweit von Maybachstraße und Sachsenring sowie im Ravelin 2. Das Programm läuft bis in die Nacht.

Folgende Musiker treten auf verschiedenen Bühnen auf: Cloudy June um 21 Uhr, Salò um 21 Uhr, La Dame Blanche um 19.15 Uhr, Monkyman um 17.30 Uhr, Nils Keppel um 19.15 Uhr, Sonne Ra um 20 Uhr, Brockhoff um 16.15 Uhr, Blazey um 17.45 Uhr, Yung Lungz um 21 Uhr, Die Cigaretten um 20.30 Uhr, Bella und The Bizarre um 17.30 Uhr, Diladï um 19 Uhr, Jakob Mayer um 20 Uhr, Zjart und True Nature um 15.45 Uhr, Lisa Strat um 15.30 Uhr, Charlott Green um 15.45 Uhr, Dante x Matrusch*K um 20 Uhr, Hallenbande um 19 Uhr, Irie Bird und Mighty Howard, um 14 Uhr, Droplegs Bushfire um 22 Uhr, Hanscendence um 14 Uhr, Anoush:K und Glizabit um 22.30, Butz² um 22 Uhr, Screw FM um 18 Uhr, Radioballett Körperfunkkollektiv um 15.30 Uhr. Um 23 Uhr beginnt eine After-Show-Party auf der Insel der Jugend. Informationen zum Programm gibt es im Internet.

Daneben gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Unter dem Titel „Liebe für Alle“ geht es ab 14 Uhr um Siebdruck. Die Aktion „Otto pflanzt!“ ist ab der gleichen Zeit vor Ort wie Kartenkünstler Leon Zimdahl auf dem Gelände unterwegs. Die historische Ausstellung des Ravelin ist geöffnet, und es kann beispielsweise Fünf-Eck-Tischtennis, Jakkolo und das Quadro-Spiel gespielt und sich auf Slacklines versucht werden. Es gibt vegane Mode, Upcycling, Klunker, Kitsch und Kunst, Festivalschminken und Arbeiten von Susann Schulz. Es werden unter anderem auch eine Expedition zur Wikingbox und zum Wasserfilter angeboten, die Aktion Agrar, die Schachzwerge, das Netzwerk für Demokratie und Courage, Magdeburg E-Sports, Strom Wende Magdeburg, Frida Fantasy, Seebrücke Magdeburg, Lumineartists, das Kicker-Syndikat Magdeburg, das Zentrum für sexuelle Aufklärung, die Sandbox, Hennatattoos sowie das Awo Jugendwerk sind auch vor Ort.

Auch für die Versorgung mit Speisen und Getränken ist vielfältig gesorgt. Mit dabei sind unter anderem Getränkefeinkost, Ginger und Du, Verwaffelt, die Vöneria, Flying Föner und Suppenkaspar mit dabei.

Gestaltet wird der Tag von zehn Kollektiven aus subkulturellen Szenen der Stadt, „die gemeinsam ehrenamtlich ein unvergessliches Event organisieren und etablieren“. Sieben Bühnen mit Livemusik von regionalen und internationalen Künstlern aus Indie, Pop, Rock, Hip-Hop und Electronica sorgen für Unterhaltung. Fünf Wiesen werden für den Tag „nachhaltig und liebevoll gestaltet, mit genug Platz für die Bühnen, euch und ein Programm aus Freilichtkino, Poetry-Slam, Lesungen, Spielen, Workshops, Attraktionen und Radsport“ gestaltet.

Letzte Vorstellung für Franz Branntwein im Technikmuseum

Eine Ausflug durch die deutsche Geschichte unternimmt das Kabarett der Familie Hengstmann gemeinsam mit Freunden derzeit in der „Branntwein-Saga“ im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Protagonist Franz Branntwein - begannt als grantelnder Nörgler - taucht hier zu verschiedenen historischen Ereignissen auf und beeinflusst den geschichtlichen Fortgang, ohne dies zu wollen.

Inzwischen steht der Abschluss des Sommertheaters der Hengstmanns an. Vorstellungen beginnen um 20 Uhr noch am Freitag und am Sonnabend.