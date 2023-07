So feiern Clubs in Magdeburg das Wochenende Partys

Partys locken am Wochenende zum Tanzen in die Clubs.

Magdeburg - In Magdeburg spielt am Wochenende wieder die Musik – und zwar in den Clubs, die ein vielfältiges Programm bieten. Hier eine Auswahl. Zu weiteren Veranstaltungstipps für Freitag, den 21. Juli 2023, geht es hier.

Ellen Noir: Ein „Underground Rave“ steht am Freitag ab 22 Uhr auf dem Plan des Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Hardtekk und Hardtechno gibt es auf dem einen Floor mit CZ Kind, Babrax, Luzzifer, Eycer, Sergeant Peppi, Antagonist und Apollon, Tekk und Hardtekk auf dem anderen Floor mit Hannibal, Sauerbatz, Fehlfunktion, Setrixx, Strezza, SKG, Schickzo vs. Der Abfakker sowie Schnellstedt vs. Bxrnout.

Boys’n’Beats: „It's Friday, Bitch“ ist die Party Freitagabend um 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, überschrieben. Geboten werden musikalische Höhepunkte der vergangenen beiden Jahrzehnte.

Down Town Club: „Tinderella – die große Flirtparty“ beginnt mit DJ Serv am Freitag um 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. Eine „B-Day Party Night“ steht für Sonnabend zur gleichen Zeit am gleichen Ort im Kalender. An den Reglern steht dann DJ Toni Winter.

Geheimclub: Ein „Multiplay Psyday“ ist für Freitag ab 23 Uhr für den Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 geplant. Musik legen Benjo, Lecat und Technoromantika auf. In der Nacht zum Sonntag beginnt an gleicher Stelle um Mitternacht eine Party unter dem Titel „Never Stop“. Für die Musik sorgen auf dem einen Floor Noëtik, Phil Berg und Sioc, auf dem anderen Marcel Lentges und Toffee.

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a beginnt im Prinzzclub am Freitag um 23 Uhr ein Party unter dem Titel „Splash“. DJ Ron legt die Musi auf. Für Sonnabend steht zur gleichen Zeit ein „Suck my Disco“ mit DJ Diaz auf dem Programm.

Strandbar: In der Strandbar am Petriförder beginnt am Sonnabend um 19 Uhr eine Salsaparty. Die Musik spielen „Los Cuban Boys“.

Elbauenpark: Die Partyreihe „Venga Venga“ mit Partyhits der 90er und 2000er macht am Sonnabend ab 21 Uhr Station auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark.

Insel der Jugend: Für das Wochenende ist das Glacis-Open-Air geplant. In diesem Rahmen ist am Sonnabend ab 23 Uhr hier eine „Glacis Open Air Indie-Aftershow-Party“ mit dem Rocken am Brocken DJ-Set zusammen mit MS Lightning angesetzt.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Eine Sommertradition ist das Ausklingen des Partywochenendes in der Datsche. Geöffnet ist ab 14 Uhr. Das Freiluftlokal befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite.