Magdeburg - Kabarett und Kunst, Kino und ein Parkbesuch - die Volksstimme hat aus dem Veranstaltungskalender Tipps aus Kultur und Unterhaltung auf dieser Seite zusammengetragen. Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Donnerstag, den 20. Juli 2023, geht es hier.

Endspurt für Franz Branntwein

Eine Ausflug durch die deutsche Geschichte unternimmt das Kabarett der Familie Hengstmann gemeinsam mit Freunden derzeit in der „Branntwein-Saga“ im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Protagonist Franz Branntwein - begannt als grantelnder Nörgler - taucht hier zu verschiedenen historischen Ereignissen auf und beeinflusst den geschichtlichen Fortgang, ohne dies zu wollen.

Inzwischen steht der Abschluss des Sommertheaters der Hengstmanns an. Vorstellungen beginnen um 20 Uhr noch am Freitag und am Sonnabend.

„Oppenheimer“ in Magdeburger Kinos

Zu den Filmen, die neu im Kino sind, gehört „Oppenheimer“. Es geht um den US-Physiker, der als Erfinder der Atombombe in die Geschichte einging. Mit seinem epischen Thriller entführt Drehbuch- und Regie-Ikone Christopher Nolan sein Publikum in das pulsierende Paradoxon eines rätselhaften Mannes, der die Zerstörung der Welt riskieren muss, um sie zu retten.

Vorstellungen in Magdeburg beginnen im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz derzeit um 15, 17.30 und 19.10 Uhr, zusätzlich am Freitag und Sonnabend um 19.30 und 21.50 Uhr und am Sonnabend und Sonntag um 12.30 Uhr. Im Cinestar am Pfahlberg läuft der Film um 14.15, 16.50 und 19.30 Uhr, am Sonnabend zusätzlich um 22 Uhr.

Besuch in der Mitteldeutschen Figurensammlung

In der Villa p. des Puppentheaters Magdeburg mit Sitz in der Warschauer Straße 25 hat die Mitteldeutsche Figurensammlung ihren Sitz. Vor der Sommerpause bis Mitte September hat sie in dieser Woche noch bis Sonntag und in der kommenden Woche noch einmal von Mittwoch bis Freitag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf über 650 Quadratmeter und drei Etagen wird die Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels seit seinen Anfängen vor 3500 Jahren bis in die Gegenwart gezeigt. Unvergleichbare Werke illustrieren nicht nur die Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels seit seinen Anfängen bis ins Heute, sondern diese präsentieren zugleich internationale Strömungen, facettenreiche künstlerische Arbeiten, die von form- und farbästhetischen bis zu politischen Themen reichen und damit die komplexen Strömungen der vergangenen Jahrzehnte veranschaulichen.

Ausflug in den Biederitzer Busch

In Magdeburg gibt es eine Reihe von Parks. Mit dem Biederitzer Busch findet sich aber auch ein Wald mit parkähnlichen Qualitäten.

Gerade für Familien bietet sich mit den öffentlich zugänglichen Stationen des Waldpädagogischen Zentrums ein Anlaufpunkt. Und die Tafeln zum Leben im Wald entlang dem Puppenweg sind für alle Naturinteressierten attraktiv.