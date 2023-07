Magdeburg - Songs und eine Orgelkonzert, Schifffahrten und eine Friedhofsführung - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet für Sonntag, den 23. Juli 2023, an buntes Programm. Die Volksstimme hat die Freizeittipps auf dieser Seite gesammelt. Wer noch eine Party des Wochenendes besuchen möchte, wird auf einer eigenen Seite fündig. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 22. Juli 2023, geht es hier.

Janika Roloff mit neuen Songs auf der Bühne am Café Flair

Janika Roloff tritt am Sonntag, 23. Juli auf der Terrasse vor dem Café Flair im Breiten Weg 22 auf. Das Terrassenkonzert beginnt um 14.30 Uhr und läuft bis 18.30 Uhr.

In ihrer Single „Kopf stehen“ sang Janika Roloff im Frühjahr über den inneren Konflikt zwischen Kopf und Herz in Beziehungen. Die Ballade ist Teil einer Liederserie und erzählt von der Begegnung zweier Personen auf unterschiedlichen Wegen. Trotz der Möglichkeit, mit poppigeren Liedern wie „Irgendwo im Dunkeln“ und „Insider“ wieder im Radio präsent zu sein, entschied sich die Singer-Songwriterin bewusst für eine Ballade, sagte sie in einm Gespräch mit der Volksstimme zur Veröffentlichung des Titels. Die Botschaft des Songs betone die Wichtigkeit, sich selbst treu zu bleiben.

Nun sind zwei weitere Songs der Gommeranerin erschienen: „Geschlossene Augen“ und – ganz frisch „Leichtes Gepäck“.

Orgelpunkt mit Fagott im Magdeburger Dom

Im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt“ steht am Sonntag um 16 Uhr das nächste Konzert auf dem Programm des Magdeburger Doms. Die Besucher erwartet eine ungewöhnliche Instrumentenkombination. Elias Schneider aus München wird das Fagott spielen, begleitet von Klaus Geitner an der Orgel. Das Konzert umfasst neben Werken beider Instrumente auch solche, die für die Orgel allein verfasst wurden. Zu hören sein werden Stücke von namhaften Komponisten wie Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Hans Uwe Hielscher, Théodore Dubois, Henry Purcell und John Ebenezer West.

Elias Schneider musiziert mit dem Fagott beim Orgelpunkt. Foto: Veranstalter

Elias Simon Schneider, erst 21 Jahre alt und derzeit Student an der Hochschule für Musik und Theater in München, hat bereits zahlreiche Ehrungen und Preise erhalten, darunter beim renommierten Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Er beeindruckt als Solist, Begleiter in kammermusikalischen Formationen und als Gastmusiker bei bayrischen Orchestern.

Klaus Geitner spielt am Sonntag die Orgel. Foto: Julia Müller

Klaus Geitner ist eine angesehene „Institution“ als Konzertorganist. Durch eine umfassende Ausbildung bei den renommiertesten Organisten und Lehrern in Europa hat er sich einen Namen gemacht und konzertierte in vielen großen Kathedralen in Deutschland und Europa. In seinen Konzerten legt er besonderen Wert auf weniger bekannte Komponisten und setzt sich intensiv mit der Aufführungspraxis des 17. und 18. Jahrhunderts auseinander. Seit 1983 ist er Organist und Kantor an der Himmelfahrtskirche München-Sendling und seit 2015 Orgelsachverständiger der Ev.-Luth. Landeskirche Bayern.

Weiße Flotte startet am Schiffshebewerk

In der Elbe herrscht derzeit Niedrigwasser. Daher fahren die Ausflugsschiffe der Weißen Flott nicht wie gewohnt ab dem Petriförder im Stadtzentrum. Start ist statt dessen ab dem Oberen Hafen am Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee.

Fahrten sind Sonnabend und Sonntag von 10 bis 11 Uhr und von 12 bis 13 Uhr durch die Trogbrücke und von 11 bis 14 Uhr als Uhr als Wasserstraßenkreuzfahrt „Kleine Acht“ geplant. Am Sonnabend steht zudem von 15 bis 17.15 Uhr eine Schleusenfahrt mit Trogbrücke auf dem Fahrplan, für Sonntag um 15 Uhr eine weiter einstündige Trogbrückenfahrt. Am Montag plant die Weiße Flotte um 13 Uhr eine Trogbrückenfahrt und vom 15 bis 17 Uhr eine Schifffahrt im Kanal mit Trogbrücke.

Heinz-Joachim Henke und Carmen Niebergall machen auf Magdeburger Friedhof Geschichte lebendig

Am Sonntag laden Heinz-Joachim Henke und Carmen Niebergall zum Architektur- und Kunstspaziergang auf dem Westfriedhof. Dieser beeindruckt mit seiner parkähnlichen Gestaltung und beheimatet einige bedeutende Kunstwerke, darunter die neogotische Kapelle als besonderen Glanzpunkt, historische Brunnenanlagen, kunstvoll gestaltete Ornamentbeete mit wechselnden Bepflanzungen sowie wertvolle Grabmäler und Skulpturen.

Eröffnet 1898 geht die Planung auf den städtischen Gartenbaudirektor Johann Gottlieb Schoch zurück. Unter den Beigesetzten finden sich Persönlichkeiten wie Oberbürgermeister Hermann Beims. Zwei Objekte von 1930 verweisen auf die Magdeburger Moderne: Der Blumenpavillon und das zweite Freidenkerdenkmal von Carl Krayl. Der Westfriedhof ist somit nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der künstlerischen Entwicklung Magdeburgs.

Treff ist am Sonntag, 10 Uhr, am Friedhofseingang gegenüber der Seehäuser Straße 32. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung unter 0391/73 34 77 84 oder per E-Mail carmen.niebergall@tourenreich.de wird erbeten.