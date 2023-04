Ausgehen in Magdeburg: Fünf Freizeittipps für Montag

Ventura Fox sind am Montag im "... nach Hengstmanns" zu Gast.

Magdeburg - In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu leben. Bei den fünf Freizeittipps der Magdeburger Volksstimme für Montag, den 3. April 2023, geht es um Karaoke und Kunst, um Geschichte, eine Wanderung und um Swing. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 2. April 2023, geht es hier.

Gemeinsames singen mit Ventura Fox im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Gemeinschaftliches Singen ist am Montag ab 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 mit der Partyband Ventura Fox angesagt. „Die Lieblingsband steht auf der Bühne, die Lieblingssongs hängen im Raum. Sei dabei, singe mit, mit Freunden am Tisch oder im Rampenlicht mit eigenem Mikrofon. Auf jeden Fall aber mit jeder Menge Spaß“, heißt es in einer Ankündigung.

Ventura Fox begeistern durch Ihre Interpretation bekannter Songs der letzten 50 Jahre. „Seit ihrem ersten Auftritt im Februar 2007 konnte sich die Band nahezu jedem Publikum stellen“, heißt es seitens der Musiker selbst. Ihre Titelliste erweitert sich ständig, da der Zuschauer die Möglichkeit bekommt, sich Songs per Textnachricht bei der Band zu wünschen. Die Interpretation bekannter Songs durch Sängerin Antje und den lockeren Sprachaustausch mit dem Publikum durch Bandleader Conny habe schon so manche Veranstaltung zur Ekstase gebracht.

Auf den Spuren der Stasi in Magdeburg

Eine Führung über das Gelände der ehemaligen Staatssicherheit steht am Montag unter dem Titel „Auf den Spuren der Geheimpolizei“. Beginn ist um 17 Uhr.

Veranstaltungsort ist das Stasi-Unterlagen-Archiv. Dieses befindet sich in der Georg-Kaiser-Straße 7.

Mit den Wanderfreunden durch den Osten Magdeburgs

„Durch den Biederitzer Busch“ ist eine Wanderung am Montag in Magdeburg überschrieben. Veranstalter sind die Wanderfreunde.

Die Route führt über den Hafen in den Herrenkrug und den Biederitzer Busch. Die Strecke beträgt 15 Kilometer. Einen Ausstiegspunkt gibt es auch nach neun Kilometern. Treff für die Wanderung ist auf der Südseite der AOK in der Lüneburger Straße 4 um 10 Uhr.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – heute im Moritzhof am Moritzplatz. Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster als Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige sowei Grundschritte und einfache Figuren des Lindy Hop. „Ab 20.15 Uhr gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen. Wir freuen uns auf euch!“, heißt es in der Ankündigung.

Neben dem 3. April gibt es für dieses Frühjahr weitere Termine. Auch am 1. und 29. Mai geht es im Moritzhof um den Swing.

Ausstellung in der Stadtteilbibliothek im Magdeburger Florapark

Die Ausstellung „Neue Entdeckungen im Garten" mit Arbeiten von Gabriele Kaminski wird ab heute in der Stadtteilbibliothek im Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 gezeigt. Die Schau läuft bis zum 5. Mai.

In der Gartenlaube von Gabriele Kaminski hängt ein Schild. Darauf steht: „Andere brauchen einen Therapeuten, ich brauch nur meinen Garten.“ Sie liebt die Natur und sie ist sehr engagiert. Beides vereint sie in der Ausstellung mit neuen Zeichnungen und Aquarellen aus ihrem heimischen Garten. Mit dem Erlös der verkauften Bilder unterstützt sie Kinder und Erwachsene im Hospiz.