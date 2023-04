In Magdeburg gibt es stets etwas zu erleben. Dazu gehört insbesondere an den Wochenenden auch das Party-Programm in den Clubs.

Ausgehen in Magdeburg: Partys in den Clubs der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts

Auch am 14. und 15. April locken Partys in die Magdeburger Clubs.

Magdeburg - Das Wochenende steht an. Zu zahlreichen Partys locken bei dieser Gelegenheit die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengetragen. Weitere Freizeittipps für Freitag, den 14. April 2023, gibt es hier.

Festung Mark: Eine Hausparty ist in der Festung Mark im Hohepfortewall am Freitag ab 22 Uhr angesagt. Gespielt werden Charts, Black, EDM, 90ies und 2000s. Im Stübchen der Festung beginnt bereits um 20 Uhr mit DJ TO.B und DJ Jukebox und Party-Klassikern von den 80ern bis heute die Kneipen- und Partynacht im Stübchen.

Boys’n’Beats: Im Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 stehen am Freitag ab 23 Uhr die Geburtstagskinder des Monats bei House, R’n’B, 80ern und Charts unter dem Titel „Celebrate“ im Fokus. Beginn ist um 23 Uhr. Zur gleichen Zeit beginnt am Sonnabend eine Après-Ski-Party mit DJ Sven.

Factory: Eine Semesterauftakt-Party beginnt am Sonnabend um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Gespielt werden House, Black, Classics, Pop, Alternative, R’n’B und Rock.

Down Town Club: Eine Ladies Night mit DJ Serv beginnt am Freitag um 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. DJane Kim Noble und DJ Vendetta gestalten am Sonnabend die „Magic Night“.

Ellen Noir: Beim „New Talent Event“ kommt am Sonnabend ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 der DJ-Nachwuchs zum Zuge. Auf dem einen Floor Bass Gedröhnter, Nasefein vs Cryptix, Schnellstedt vs bxrnout, Fehlfunktion vs setrixx, Kiefa, Tray Tekk vs Splatter Effect0 und Apollon, auf dem anderen PH-Tekk vs Input, Läbo vs Conetekk, Höhni, Scrin live, Sauerbatz, Cona sowie Schickzo vs Trypsin auf.

Buttergasse: Eine Mega 2000er Party mit DJ Dundee ist am Sonnabend für die Buttergasse im Alten Markt 13 geplant. Die Musik spielt ab 23 Uhr.

Insel der Jugend: In der Maybachstraße heißt es am Sonanbend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend „Big Bad Bass“. Auf dem einen Floor spielen Nano 42, Calvin Burkardt, Mr. Slot, Born Global, Careso x Hvle!, Drunkyy und Wall.E, auf dem anderen Waxx, Felps, Househalt und Telebeats.

Prinzzclub: „One night“ ist die Nacht zum Sonntag ab 23 Uhr im Prinzzclub überschrieben. Vitali und DJ Johannes legen als „Vize“ die Musik in der Halberstädter Straße 113a auf.

Geheimclub: Die Party im Rahmen der „Distillery Club Tour“ beginnt in der Nacht zum Sonntag um Mitternacht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Auf dem einen Floor legen Nadine Talakovics, Atalanta und Stigmatique, auf dem anderen Anna Malysz und =-Dimensional auf.

Flowerpower: Das „Flowerpower“ ist eine Kneipe mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.