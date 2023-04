Die Modern Soul Band tritt am Sonnabend ab 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache auf.

Magdeburg - Mehrere Konzerte, Theater, Poetry-Slam, Jahrmarkt und ein Pflanzenmarkt - die Magdeburger Volksstimme hat 9 Freizeittipps für Sonnabend, den 15. April 2023, zusammengestellt. Die Partys in den Magdeburger Clubs sind auf einer eigenen Seite aufgelistet. Und die Freizeittipps für Freitag, den 14. April 2023, gibt es hier.

Modern Soul Band tritt in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg auf

Die Modern Soul Band feiert ihr 55-jähriges Bestehen und beweist dabei, dass sie nichts von ihrer alten Spielkraft und musikalischen Qualität eingebüßt hat. Einen Auftritt hat die Gruppe am Sonnabend um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Mit ihrem 3-stimmigen Bläsersatz begeistert die DDR-Kultband auch heute noch das Publikum. Gründer Gerhard „Hugo“ Laartz gab vielen bekannten Musikern ihre musikalische Ausbildung und Empfehlungen mit auf den Weg.

In ihrer aktuellen Konzerttournee schlägt die Band einen musikalisch-zeitlichen Bogen von der Vergangenheit bis hin zu neuen Titeln. Seit dem Wechsel zum Entertainer Dirk Lorenz als Frontmann konzentriert sich die Band fast ausschließlich auf eigene Titel mit deutschen Texten, die hauptsächlich aus „Hugo's“ Feder stammen. Mit 83 Jahren steht er immer noch hinter seinen Keyboards auf der Bühne und sorgt für musikalische Höhepunkte.

Tatortreiniger berichtet im Alten Theater über seine Arbeit

Thomas Kundt gastiert im Rahmen seiner „Was am Ende bleibt“-Tour am Sonnabend in Magdeburg im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 in Magdeburg. Beginn ist um 19 Uhr.

In seinem Bühnenprogramm berichtet der Tatortreiniger über schicksalsschwere Lebensgeschichten und echte Kriminalfälle, die ganze Leben prägen, auch seines. Ob eingetrocknetes Blut auf Teppichen, verschmierte Fäkalien an Türrahmen oder lebendige Maden in der ganzen Wohnung. Hinter jedem Leichenfundort, hinter jeder Messiewohnung und hinter jedem Kriminalfall stehen Menschen mit einer Vergangenheit, die Thomas Kundt erzählt.

„Gas“ von Georg Kaiser auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

„Gas“- ein Stück von Georg Kaiser – ist am Sonnabend um 19.30 Uhr auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu erleben. Die letzte Vorstellung ist für den 4. Juni um 19.30 Uhr geplant.

Das Stück "Gas" von Georg Kaiser im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Dorothea Tuch/TM

Die Geschichte: Eine verheerende Gas-Explosion löscht das Leben zahlreicher Fabrikarbeiter aus. Obwohl kein Fehler vorliegt, obwohl die Formel stimmt. Wenngleich die nächste Katastrophe nur eine Frage der Zeit ist, drängen Arbeiter, Kapital und Politik gleichermaßen auf den sofortigen Wiederaufbau der Fabrik. Fortschritt, Finanzmärkte und Armeen benötigen Gas, koste es, was es wolle. Ihnen entgegen tritt der Besitzer der Fabrik und verweigert sich. Stattdessen präsentiert er einen unfassbaren Plan: In der Erschaffung des neuen Menschen liegt die einzige Möglichkeit, seine Spezies zu retten.

Neue Deutsche Härte im Magdeburger Amo

Die Rammstein-Tribute-Band „Völkerball“ gibt am Sonnabend ab 20 Uhr ein Konzert im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. „Bricht der brachiale Rammstein-Sound unerbittlich hart auf den Konzertbesucher nieder, wie der Hammer auf den Amboss und erklingt erst einmal die sonore – eigentlich ja unverwechselbare – Rammstein-Stimme aus der Kehle des Völkerball-Frontmanns René Anlauff, so ist die Illusion perfekt“, so die Ankündigung.

Die Rammstein-Coverband Völkerball tritt in Magdeburg auf. Foto: Christian A. Esche

Völkerball spanne einen musikalischen Bogen durch die komplette Rammstein-Diskografie und lockt damit nicht nur echte Rammstein Fans aus der Reserve. Mithilfe von mühevoll nachgebildeten Requisiten, Outfits und Maske verstehen es die sechs Völkerball-Musiker dabei so perfekt in die Rollen ihrer jeweiligen „Vorbilder“ zu schlüpfen, dass sich selbst gestandene Rammstein Fans ungläubig die Augen reiben, so die Veranstalter.

Poetry-Slam im Magdeburger Moritzhof

Einlagen von Pantomimen auf der Bühne, urkomische Poeten, Bananenschalen die auf Menschen ausrutschen – der Verein Minddrop hat für Sonnabend, 20 Uhr, in Magdeburg den nächsten Slapstick Slam organisiert. Veranstaltungsort ist der Moritzhof am Moritzplatz.

„Watertower Blues Band“ spielt im Magdeburger Blue Note

Die „Watertower Blues Band“ aus Magdeburg ist zwar als Formation neu – aber die Musiker sind allesamt gestandene Bluesmusiker der lokalen Szene. Ein Konzert gibt die Formation am Sonnabend um 20.30 Uhr im „Blue Note“ am Lessingplatz.

Der Sänger und Harpspieler der Band Jan Kubon beispielsweise kann mit der „jk bluesband“ und den „Bluesjackets“ auf eine äußerst spannende und erfolgreiche Zeit im Blueszirkus zurückblicken. Den Bass spielt Daniel Kubon (Pozor Vlak, jkbluesband) , Schlagzeug Hubertus Gitschel, die Gitarren Hannes Friedel (book t. & the MD´s) . Der Sound der Band grüßt sowohl die „Windy City“ Chicago als auch den schlammigen Blues des Deltas. Die Referenzen sind klar - Little Walter, Buddy Guy, Muddy Waters, Koko Taylor.

Songs beim „Katzengold“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die 14. Folge der Reihe „Katzengold“ steht am Sonnabend ab 21 Uhr unter dem Titel „Your Song“. Es gibt Dinge, die könne man einfach besser mit einem Lied ausdrücken, so die Veranstalter. Zum Beispiel mit einem Song, der dir Hoffnung und Mut schenkt oder eine Melodie als Liebeserklärung an die Zuversicht. Bei „Your Song“ unternimmt das Ensemble eine musikalische Reise und bringt die Songs auf die Bühne, von denen das Publikum bis Mitte März seine Gedanken einsenden konnte. In der Reihe „Katzengold“ verwirklichen Theatermitarbeiter Ideen abseits ihrer eigentlichen Funktion.

Botanische Kostbarkeiten zum Kauf in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b findet am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr ein Pflanzenmarkt für botanische Raritäten statt. Verschiedene Gärtnereien und Pflanzenzüchter bieten Pflanzen für Fensterbank, Wintergarten, Balkon und Garten an, die selten im Handel erhältlich sind. Die Pflanzenauswahl umfasst unter anderem Orchideen, Kakteen, Sukkulenten, fleischfressende Pflanzen, Duftpflanzen und Stauden. Der Eintrittspreis für die Gruson-Gewächshäuser beträgt 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Teilnehmende Aussteller sind der Roterpaprikagarten mit Schiefteller und andere Gesneriaceen, der Floragarten Weinreich Freilandstauden und -gräsern, Flora Koala mit Kübelpflanzen und weiteren Gewächsen aus den Tropen und Subtropen, die Deutsche Kakteengesellschaft mit Kakteen und anderen Sukkulenten, der Kaktusgarten Seifert mit Kakteen, Sukkulenten und Xerophyten, die Großräschener Orchideen mit Orchideen-Naturformen, die Heidegärtnerei Grünberg mit Freiland-Heidepflanzen und südafrikanischer Erica sowie Andreas Peschel mit fleischfressenden Pflanzen.

574. Frühjahrsmesse lockt in Magdeburg auf den Rummelplatz

Die diesjährige Frühjahrsmesse findet bis zum 7. Mai auf dem Messeplatz „Max Wille“ statt. Es ist die nunmehr 574. Messe. Und auch diesmal werden den tausenden Besuchern Nervenkitzel, Attraktionen und viele beliebte Leckereien geboten. Zu den Höhepunkten gehört ein Riesenrad, das durch seine stattliche Höhe von 35 Metern die Silhouette der Stadt für einige Wochen unübersehbar verändern wird.

Auf der Frühjahrsmesse in Magdeburg wirbeln die Gondeln durch die Luft. Foto: Martin Rieß

Mit dabei sind das beliebte Fahrgeschäft „Break Dance“ ebenso wie „Magic“, die Berg- und Talbahn „Musikladen“ oder die „Südseewelle“ - alle mit modernster LED-Lichttechnik nachgerüstet. Mit dabei auch die beliebte Piratenschaukel und der lustige Hindernisparcours „Gaudi-Alm“ sowie die Autoscooter-Dauerbrenner „Radio Station“ und „Stardrive“. Hinzu kommen mehr als zehn Kinderfahrgeschäfte, wobei der Nostalgie-Kettenflieger seine 123. Saison erlebt. Darüber hinaus lassen Kindereisenbahn, „Avus-Bahn“ und Babyflug die Herzen der Kleinen höher schlagen. Und für die Älteren ist eine wahre DDR-Instanz auf dem Platz: Die originale Geisterbahn aus dem zweiteiligen DEFA-Spielfilm „Spuk unter“m Riesenrad“ von 1978.

Die Messe öffnet jede Woche donnerstags bis sonntags. Geöffnet ist am Donnerstag und Freitag um 15 Uhr, an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen bereits um 14 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro pro Person.