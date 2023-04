In Magdeburg bieten die Clubs ein vielfältiges Wochenende. Die Magdeburger Volksstimme hat eine Auswahl an Partys zusammengetragen.

Ausgehen in Magdeburg: So feiern Clubs das lange Wochenende

In Magdeburg werden am langen Wochenende zahlreiche Partys gefeiert.

Magdeburg - Das lange Wochenende vom 28. April bis 1. Mai 2023 bietet Zeit für Partys. In Magdeburg gibt es dazu ein vielfältiges Angebot in den Clubs. Hier eine Auswahl. Zu den Tipps für andere Freizeitaktivitäten am Freitag, 28. April 2023, geht es hier.

Ellen Noir: Im Ellen Noir im Bahnhof Buckau steht am Freitag ab 22 Uhr „Underground Rave 14“ an. Auf dem einen Floor legen Zahni, Eycer, Luzzifer, Fabitekk, Echse, Cycle und Nero auf, auf dem anderen Strezza, Poision Ivy, Redmann, Kontekkzt, Rango Exe, Fehlfunktion, Setrixx, Dampfer und T3kknoclown. Beim Superrave legen am Sonnabend ab 22 Uhr DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard House, Trance und Techno der 90er und 2000er auf. Die „Depeche Mode Party“ mit DJ Mr. Devotee beginnt am Sonntag, 23 Uhr.

Factory: „Magdeburg Bounce“ heißt es am Freitag ab 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Electro, House, Charts, 90er, 2000er und Hip-Hop gibt es auf dem einen Floor mit Noel Hollerm Noisetime, Sir Prise und DJ Bevin; Techno, Minimal und Tekkmit Viruzz, Dynor, PrizM und Daxler auf dem anderen.

Boys’n’Beats: Eine Havana Club Night beginnt am Freitag um 23 Uhr im Boys’n’Beats, der Diskothek für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Sternstunden mit Stella deStroy stehen am Sonnabend ab 23 Uhr auf dem Programm, und am Sonntag um 23 Uhr Tanz in den Mai mit Eva Unique.

Buttergasse: Die „Classic Ladies Night“ beginnt am Freitag um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13a. DJ Sebastian Schikor spielt House, Dance und Charts. Die gleichen Musikrichtungen sind am Sonnabend ab 23 Uhr bei der „Ü25 Tanznacht“ mit DJ Manuel Baccano angesagt.

Down Tonw Club: Im Down Town Club im Breiten Weg 227 legt heute ab 23 Uhr beim „Pushing P“ DJ Peppermint auf. Morgen ist bei der Club Night DJ Toni Winter am Zug.

Prinzzclub: Ab 23 Uhr ist am Freitag im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a „Wyld“ mit DJ DNS angesagt. Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Fiesta Mexicana mit DJ Hoff.

Festung Mark: Am Sonnabend steht in der Festung Mark im Hohepfortewall ein Sputnik Spring Break auf dem Plan. Beginn ist um 22 Uhr. Am Sonntag um21 Uhr startet die P25-Party auf drei Floors mit einem Partymix DJ Henne, Schlagern mit DJ Dicki und Rock mit DJ Alex.

Insel der Jugend: Mit „Deeper“ ist die Nacht ab Sonnabend, 22 Uhr, auf der Insel der Jugend überschrieben. Mit dabei sind dieses Mal DJs aus Berlin: Hagel, Moms on Acid, Mané, CRS, D/Baker, Kazem, Louis Wd aka Olli Osten und broke but Nicky. „Queer Island“ ist eine neue Party der Insel der Jugend mit dem CSD Magdeburg – Termin ist am Sonntag um 23 Uhr. Mit dabei sind Fixie Fate und OxaDB.

Flowerpower: Das Flowerpower im Breiten Weg 252 bietet Dienstag bis Sonntag Musik zum Tanzen. Diesen Sonnabend ist ein Liveauftritt mit „Treffer“ und Hardrock aus Leipzig geplant.

Café Treibgut: „Tanz in den Mai“ ist am Sonntag ab 19 Uhr im Café Treibgut am Wissenschaftshafen angesagt. Mit dabei sind Nick Groove und Hoousestylist.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt in der Nacht zum Sonntag um Mitternacht eine Party „Never Stop“. Auf dem einen Floor legen CC.Fierce, Versus und SI.KUrd, auf dem anderen Morkl und Miran N. auf.