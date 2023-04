In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen in 9 Freizeittipps für Freitag, den 28. April, zusammengetragen.

Magdeburg - Faires Shopping, Film, Puppenspiel, Theater, Improtheater, Konzert und Kabarett - der Veranstaltungskalender für Magdeburg bietet am Freitag, 28. April 2023, ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat 9 Tipps zusammengestellt. Zu den Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 27. April 2023, geht es hier.

Rotkäppchen für Erwachsene im Magdeburger Puppentheater

Die Oberfläche ist trügerisch und von Lügen und Halbwahrheiten durchzogen, während ein Puppenspiel und die Kunst des Comics brodeln. Andreas Jungwirths „Schonzeit“ ist eine Rotkäppchen-Aufführung für Erwachsene im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25, bei der die Großmutter und der Wolf in harmonischer Eintracht im Wald sitzen.

Es ist Schonzeit für Wölfe, eine Zeit des Schutzes, die 100 Tage dauert. Der Jäger gibt auf und geht zurück ins Dorf, wo die „Mutter“ Männer im Wirtshaus mit Bier versorgt. Vor Jahren hatte sie die Großmutter allein im Wald zurückgelassen und das Mädchen bekommen, das nun erwachsen ist und nach ihrem Vater sucht.

Doch nicht nur der Wolf braucht eine Schonzeit, um nicht von seinen Wünschen und Begierden abzukommen. Die Figuren sind gefangen zwischen der Angst, ihren bescheidenen Wohlstand zu verlieren und der Chance auf Freiheit, und lassen sich von ihren Sehnsüchten in den Wald führen.

Hier wartet der Wolf, der kein Wolf mehr sein will und Hunger hat. Unter der Haube des Volksstücks verbirgt sich ein erwachsenes Rotkäppchen, das mit seinen aufbrechenden Wünschen und Begierden konfrontiert wird.

Die Aufführung verbindet auf spannende Weise Comic und Puppenspielkunst und vermittelt auf sinnliche Weise die Themen und Atmosphären, die Jungwirth in seinem Werk behandelt. Konflikte werden kontrastreich verstärkt, und die Figuren erhalten durch das Spiel eine eigene Lebendigkeit.

Termine stehen für Freitag und Sonnabend um 20 Uhr und für Sonntag um 18 Uhr im Spielplan. Die Aufführung ist für Menschen ab 18 Jahren geeignet.

Chanson: T&T Wollner auf den Spuren Magdeburger Komponisten

An Komponisten hat Magdeburg mehr zu bieten als allein Georg Philipp Telemann. Davon waren Tabea und Tobias Wollner überzeugt – und so haben sie sich als Chansonduo T&T Wollner auf die Suche nach den vergessenen Komponisten der Stadt begeben und sind fündig geworden. In ihrem Programm „In dieser Stadt kenn ich mich aus“ bringen sie Chansons, Schlager, Rocksongs, Lieder und Balladen aus Magdeburg auf die Bühne, vereint in einer einzigartigen Verbindung. Dabei setzen sie auf spannende Kontraste, wie Nathusius und Deckbar oder einen Rosen-Titel mit Rühmann. Insgesamt elf Komponisten werden in diesem Chansonprogramm vereint.

Tabea und Tobias Wollner sind das Chanson-Duo T&T Wollner. Foto: Viktoria Kühne/Veranstalter

Mit „In dieser Stadt kenn ich mich aus“ sind Tabea und Tobias Wollner am Freitag im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu erleben. Beginn dieses Chanson-Abends rund um Magdeburger Komponisten ist um 19.30 Uhr.

Kabarett: Hans-Günther Pölitz ist allein in der Magdeburger Zwickmühle

Altstadt riNachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“ Mehr davon ist in „Pölitz allein zu Haus“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a in Magdeburg zu erleben. Volksstimme-Rezensent Rolf-Dietmar Shcmidt schrieb: „Eineinhalb Stunden als Solo, jede Menge Text, das ist kein leichtes Brot. Pölitz hat aber den Erzählfaden gut im Griff, lockert immer wieder mit Pointen oder einem Kalauer die ernsten Themen auf.“ Im Anschluss an die Vorstellung, so das Kabarett, komme Hans-Günther Pölitz auch gern mit den Gästen ins Gespräch.

Kabarett mit Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle. Foto: Viktoria Kühne/Veranstalter

Vorstellungen sind für Freitag und Sonnabend, am 5. und 6. Mai und am 17. Juni jeweils um 20 Uhr sowie um 17 Uhr am 21. Mai angesetzt.

Improvisationstheater „Imaginär“ entwickelt in der Festung Mark Stücke auf Zuruf

Das Magdeburger Improvisationstheater „Imaginär“ braucht kein Textbuch oder Bühnenbild. Die Darsteller entwickeln in Echtzeit und auf der Bühne aus Vorgaben des Publikums spannende, komische und lustige Geschichten aus dem täglichem Leben. Wie diese Geschichten allerdings enden, weiß niemand – auch die Darsteller nicht.

Deshalb ist jeder Aufritt eine Premiere – und die Akteure auf der Bühne beweisen immer wieder Schlagfertigkeit. Regelmäßig gibt es Vorstellungen in der Festung Mark – die nächste am Freitag um 19.30 Uhr.

Folk im Alten Theater am Jerichower Platz

Ein Foyerkonzert mit „Flunder“ & Friends" ist für Freitag , im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 angekündigt. Ab 19 Uhr erklingt die Musik.

Tief mit der traditionellen Folk Music verbunden spielt der Magdeburger Multi-Instrumentalist nicht nur Akustikgitarre sondern begleitet sich auch mit der Mundharmonika oder am Piano. Sein Repertoire besteht aus eigenen Songs und einer Vielzahl bekannter Klassiker.

Performative Installation im Magdeburger Schauspielhaus

Theater: „Mix it up!“ heißt die performative Installation, die am Freitag um 19.30 Uhr auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses steht. Das Theater befindet sich in der in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Das Schreibatelier Wortschätze ist eine Schreibgruppe für Frauen, die sich regelmäßig im Monat zu ihren Werkstatttreffen im Literaturhaus einfindet, um die erarbeiteten Texte vorzustellen und konstruktiv miteinander darüber zu diskutieren. Die dabei entstandenen Wortschätze tragen die Autorinnen mehrmals pro Jahr auf musikalischen Lesungen vor. Nach längerer Pause macht das Schreibatelier Wortschätze wieder Halt im Schauspielhaus. Mit dabei für „Mix it up!“ ist die ukrainische Performerin und Tänzerin Maryna Yarova, die schon für die Produktion Sehnsucht sowie die Reihe Monitor Ukraine in dieser Spielzeit mit dem Schauspielhaus zusammen gearbeitet hat.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einen Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

In "Woyzeck" kommt auch Videotechnik zum Einsatz. Foto: Kerstin Schomburg/TM

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele.

Aufführungen sind Freitag und am Sonntag um 19.30 Uhr sowie am 23. und 24. Mai jeweils um 10 Uhr geplant.

Erstes Faire Late-Night-Shopping in Magdeburg

Eine Reihe von Geschäften lädt am Freitag zum fairen Shoppen. Überall werden kleine Happenings geboten. Es geht nicht zuletzt darum, wie Nachhaltigkeit im Kleiderschrank auch für den Geldbeutel funktionieren kann.

Die Aktion gehört zur Magdeburger Fashion Revolution Week. Teilnehmende Geschäfte auf der Homepage der Aktionswoche.

Film über Mode im Studiokino

Martin Margiela - Mythos der Mode heißt der Film, der am Freitag um 19.30 Uhr im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a gezeigt wird. Das einzigartige Porträt des größten Mythos der Modegeschichte. Der Designer inspiriert auch heute noch viele seiner jüngeren Kollegen, aber kaum jemand kennt sein Gesicht. Er bleibt ein wahres Rätsel. Der „Banksy of Fashion“, der nach 20 Jahren und 41 provokativen Kollektionen beschloss die Modewelt ohne öffentliche Ankündigung zu verlassen.