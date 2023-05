Ideen zum Ausgehen bietet das Programm der Clubs in Magdeburg am Wochenende. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengestellt.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Clubs auch dieses Wochenende in Magdeburg. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengetragen für den 5. und 6. Mai. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 5. Mai, geht es hier.

Ellen Noir: Im Bahnhof Buckau in der Porsestraße 16 öffnet das Ellen Noir am Freitag um 22 Uhr für „Bumsmusik vs Interkeller Crew“ seine Türen. Auf dem einen Floor sorgen Fabitekk, BigHead, Hanniball & Jesus 2.0, Art[a]Tekk, Setrixx, AssL, Echse und Flocas, auf dem anderen 420Stoned4live & Keenbock vs. E-Bit, Chucky, Anubis, Asozial und Fehlfunktion für Musik.

Am Sonnabend steht dann ab 22 Uhr die „80er 90er 2000er Mega Party“ mit Pcee auf dem Plan.

Geheimclub: Ein Free Rave ist am Freitag ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 angesagt. Auf dem einen Floor legen Host: DXTN, Anoush:K, und Technoromantika, auf dem anderen Kjeld und B2B Aemute auf. In der Nacht zum Sonntag beginnt um Mitternacht die Party „Never Stop“. Dann sorgen auf dem einen Floor Basic Groove, Juri Heidemann, Frida Carlo und B2B Snake und auf dem anderen Telemetrie und Dævid Sauer für Stimmung.

Prinzzclub: Crux Pistols a.k.a. Notfx & Dan Gerous betrieben 10 Jahre lang Münchens legendären Hip-Hop Club ,,Crux“ Zu Gast sind sie am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. David Puentez legt am Sonnabend ab 23 Uhr auf zu „The Weekend“ auf.

Insel der Jugend: Um 18 Uhr beginnt am Sonnabend auf der Insel der Jugend an der Maybachstraße das Finale von local Heroes mit Livemusik von Betty Oh Boy, von Harlekeen und von Jester Jay. Ab 23 Uhr heißt es dann Militanz.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 beginnt die Musik am Sonnabend um 22 Uhr. Geplant ist eine Radio Brocken Ü30 Party.

Kunstkantine: Eine 80er-Jahre Party beginnt in der Kunstkantibe in der Karl-Schmidt-Straße 46 am Sonnabend um 22 Uhr. Mit dabei sind Beat Börjer and Friends.

Boys’n’Beats: „Turn Up The Music“ heißt es am Sonnabend im Boys’n’Beats. Die Party im Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 beginnt um 23 Uhr.

Factory: Die Alternative Dance Night beginnt in der Factory in der Sandbreite 2 am Sonnabend um 23 Uhr. Alex Ninow und Tin Del Mar legen Rock, Indie, Grunge, Alternative, Britpop, Ska und Classics auf.

Schauspielhaus: Die Queer-Party „Legit Love“ beginnt am Sonnabend um 23 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es wird Musik von Gerda Waldtraut, Filoo und Margarethe Specht geben und Daniel Rappholz tritt als Mitternachtsact auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock ’n’ Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet.