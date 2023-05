Magdeburg - In Magdeburg gibt es jeden Tag vielfältige Angebote aus Kultur und Unterhaltung. Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps für Sonnabend, den 6. Mai 2023, zusammengestellt. Die Partys in Magdeburg an diesem Wochenende sind auf einer eigenen Seite aufgelistet. Und die Freizeittipps für Freitag, den 5. Mai 2023, gibt es hier.

Dirk Michaelis gibt Konzert im Magdeburger Hundertwasserhaus

Ein Konzert gibt Dirk Michaelis am Sonnabend im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn ist um 20 Uhr.

Dirk Michaelis wurde am 1961 in Berlin geboren und begann seine musikalische Karriere in den späten 1970er Jahren als Frontmann der Band Karussell. Michaelis startete seine Solokarriere in den 1980er Jahren und erzielte mit Songs wie „Als ich fortging“ und „Keine Frage“ große Erfolge. Der Song „Als ich fortging“ wurde zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Popsongs und wird bis heute häufig im Radio gespielt. Mittlerweile blickt Dirk Michaelis auf vier Dekaden Künstlerkarriere zurück. Sie umfasst unter anderem gemeinsame Tourneen mit Dirk Zöllner und André Herzberg als „Die 3HIGHligen“ und das Programm „Seelenverwandt“ zusammen mit der Dichterin Gisela Steineckert.

Neben seiner Musikkarriere engagiert sich Dirk Michaelis auch für soziale Projekte und setzt sich unter anderem für die Belange von Kindern und Jugendlichen ein.

Phillip Boa and The Voodooclub in der Magdeburger Factory

Ein Konzert geben am Sonnabend „Phillip Boa and the Voodooclub“ in der Factory. Beginn der Show in der Sandbreite 2 ist um 20 Uhr.

Philipp Boa gründete 1985 die Avantgarde-Pop- und Independent-Band „Philipp Boa and the Voodooclub“, in der er als Songwriter, Komponist, Sänger, Gitarrist und Kopf tätig ist. Mit ihrer vom britischen Post-Punk, Indie-/Alternative Rock und Avantgarde beeinflussten Musik erlangten sie ab 1989 internationale Anerkennung. Neben eigenen Releases veröffentlichte Boa auf seinem eigenen Constrictor-Label auch Alben und Singles vor allem britischer Independent-Bands. Er ist außerdem als Produzent und Verleger tätig.

„Philipp Boa and the Voodooclub“ zählen zu den renommiertesten deutschen Bands, die auch international von Kritikern und Fans anerkannt sind. Sie haben die meisten Album- und Single-der-Woche-Auszeichnungen in der britischen Musikpresse erhalten. Philipp Boa wird in der Umfrage „Made in Germany - Die einflussreichsten deutschen Musiker“ in den Top 20 geführt. Er gilt als einer der schärfsten Beobachter unserer Gesellschaft und profiliertesten Songwriter Deutschlands, der mit „zynisch-poetischem Blick, voller rätselhafter Metaphern und scharfen Weisheiten“ bekannt ist.

Europakonzert in der Magdeburger Nicolaikirche

Am Sonnabend findet um 19.30 Uhr in St. Nicolai am Nicolaiplatz ein Europakonzert statt. In diesem sei erfrischend-jugendliche Energie zu spüren, so die Veranstalter.

Es erklingt von Felix Mendelssohn Bartholdy die Sinfoniekantate „Lobgesang“. Mendelssohn hat dieses Werk mit 26 Jahren komponiert und hier einen unerschöpflichen Melodiefluss mit Einfallsreichtum und kunstvoller Verknüpfung von sinfonischen und oratorischen Elementen zu einem seiner beeindruckendsten Werke gestaltet.

Weiterhin erklingt der 100. Psalm („Jauchzet dem Herrn alle Welt“), eine Motette für Chor und Orchester von Gottfried Grunewald (1857-1929). Grunewald wirkte ab 1882 in Magdeburg als Chordirigent, Komponist, Musikpädagoge und königlicher Musikdirektor. Er wurde von Künstlern seiner Zeit wie von Sigfrid Karg-Elert als überaus begabter Musiker mit großer Erfindungskraft gelobt.

Das Konzert wird vom Märkisch Barock, Solisten und der Biederitzer Kantorei unter Leitung von Michael Scholl gestaltet.

„Premiere für Alice im Wunderland“ im Magdeburger Opernhaus

Der irische Komponist Gerald Barry treibt mit „Alice im Wunderland“ die Saison im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 mit großer Energie voran und präsentiert eine einstündige Version der berühmten Geschichten um das Mädchen Alice. Seine Inszenierung ist ein wahnwitziger Parforceritt durch das absurd-anarchische Wunderland, in dem weiße Kaninchen, grinsende Katzen, verrückte Hutmacher, rabiate Königinnen, Diedeldum, Diedeldei, Humpty Dumpty und andere unerhörte Figuren ein Leben nach scheinbar völlig undurchsichtigen Kriterien führen. Um in diesem wilden Strudel der Ereignisse nicht unterzugehen, muss Alice alle Sinne beisammenhalten. Die Inszenierung verspricht, der Höhepunkt der grotesk-komischen Opernsaison zu werden.

Die Premiere beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für den 14. Mai um 16 Uhr und jeweils um 19.30 Uhr für den 19. und 17 Mai sowie für den 4. Juni geplant.

„Der Dämon der Mitte“ im Theater an der Angel

Die Komödie „Der Dämon der Mitte“ steht derzeit auf dem Spielplan im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Für die Termine am Sonnabend und am Sonntag um 20 Uhr waren zum Redaktionsschluss noch Karten erhältlich.

In dem Solostück ist Ines Lacroix zu erleben. Es geht darum, wie die Frau damit umgeht, wenn sich der alternde Ehepartner in einen Traumprinzen verwandelt und das Weite sucht, um eine jüngere Frau zu erobern.

Kabarett mit Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle

Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“

Mehr davon ist in „Pölitz allein im Haus“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a in Magdeburg zu erleben. Vorstellungen sind am Sonnabend und am 17. Juni jeweils um 20 Uhr sowie um 17 Uhr am 21. Mai geplant.

Kirschblütenfest am Magdeburger Holzweg

Unter dem Titel „Hanami“ gibt es am Sonnabend am Holzweg im Bereich des Florapark-Gartens ein Kirschblütenfest. Gefeiert wird von 13.30 bis 18 Uhr.

Am Holzweg sorgen Kirschblüten für den Rahmen zum Fest der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Magdeburg. Foto: Andreas Kobel

Unter anderem stehen Schnuppertrainings für Karate, Kenjutsu, Kobudo und Selbstverteidigung auf dem Programm. Auch typisches japanisches Essen wird serviert. Veranstalter ist die Deutsch-Japanische Gesellschaft, die in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.

Chorkonzert in der Magdeburger Ambrosiuskirche in Sudenburg

In der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz im Stadtteil Sudenburg findet am Sonnabend das „Chorkonzert zum Frühling“ statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Es singt der Vokalensemble Multivokal. Dieses wird von Marlene Holzwarth geleitet.

Landesfinale von „Local Heroes“ auf der Insel der Jugend in Magdeburg mit „Betty Oh Boy“, „Harlekeen“ und „Jester Jay“

„Betty Oh Boy“, „Harlekeen“ und „Jester Jay“ zeigen am Sonnabend ihr Können und spielen um den Einzug ins Bundesfinale des größten Non-Profit-Musikpreises Deutschlands, bei „Local Heroes“. Beginn ist um 19 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße.

Die Bands hatten sich in Vorrunden qualifiziert. Neben der Wertung der Jury fließt auch die des Publikums in die Entscheidung ein. Die Volksstimme hat im Vorfeld über den Wettbewerb berichtet.

Lesung mit Stefan Schwarz über das Leben mit Krebs

Mit Mitte fünfzig bekommt Stefan Schwarz Krebs. Ruhig, tief und mit wohltuender Selbstironie blickt er auf sein Dasein; innerlich frei und doch um Zukunft kämpfend, schreibt er über das mögliche Ende und das damit verbundene Aufwachen. Seine Lesung „Bis ins Mark. Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte“ ist aus seinen Erfahrungen entstanden.

Der Beginn der Lesung in Magdeburg ist am Sonnabend um 19.30 Uhr. Veranstaltung ist das Hot Alte Bude in der Karl-Schmidt-Straße 12.

Musik und Talk mit Jan Kubon im „... nach Hengstmanns“

Jeder Mensch hat eine Schallplatte, die sein Leben verändert, die prägt oder die einen das ganze Leben lang begleitet. Jan Kubon lässt sich von seinen Gästen die Geschichten zu dieser Scheibe erzählen in einer Reihe „Du und deine Platte“ im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Gäste sind am Sonnabend um 19.30 Uhr Tobias Hengstmann und Jimmy Dekker.