Über viele Jahre hat eine Gruppe von Autoren in Magdeburg ein Literaturmagazin herausgegeben. Jetzt werden noch einmal Originalkunstwerke aus den Heften gezeigt.

Magdeburg - Alles hat seine Zeit. Und das gilt offensichtlich auch für die „Schreibkräfte“. Eine Gruppe von Autoren hatte unter diesem Titel in den vergangenen Jahren seit 2012 insgesamt 17 Hefte herausgegeben. 74 Autoren hatten mit ihren Beiträgen für literarische Vielfalt gesorgt. Daneben hatten aber auch 15 weitere Akteure aus der bildenden Kunst bis hin zu Neo Rauch Beiträge geleistet. Bis auf die Arbeiten von ihm werden diese Kunstwerke nun noch einmal in einer Ausstellung als „Sammlung Schreibkräfte“ gezeigt – anders als bei den laufenden Banksy- und Beuys-Schauen in Magdeburg sogar nur im Original.