Magdeburg - Für Ende März 2024 hatten die Mitarbeiter von „mein Real“ ihre Kündigung erhalten. Wann genau das SB-Warenhaus im Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg seine Tore aber tatsächlich für immer schließt, ist noch unklar. Am 26. Februar 2024 informierte das Nachfolge-Unternehmen der längst zerschlagenen Real-Warenhauskette, dass der Ausverkauf nun begonnen habe. Was Kunden nun wissen müssen.

Auf Volksstimme-Anfrage teilt „mein Real“ mit, dass es noch keinen endgültigen Termin für die Schließung gibt: „Der genaue Zeitpunkt ist abhängig vom Warenbestand und somit zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau planbar.“ Soll – salopp gesagt – heißen: wenn leer, dann zu. Vor Ort wird aber das Datum 23. März 2024 als spätester Öffnungstag genannt.

Gekündigte Real-Mitarbeiter suchen sich schon neue Jobs

Dabei haben etliche Mitarbeiter bereits das Weite gesucht, weiß Torsten Furgol von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Für viele von ihnen ist das Kapitel Real abgeschlossen“, sagt er. Sie hätten sich schon andere Stellen gesucht. Nicht nur in der Einzelhandelsbranche sei das aktuell überhaupt kein Problem, meint der Gewerkschaftsvertreter.

Im Januar 2024 war bekanntgeworden, dass der Einzelhandelsriese Edeka die freiwerdende Fläche im Florapark übernehmen wird. Ein E-Center, wie es auch schon im Bördepark zu finden ist, soll entstehen. Umfangreiche Umbauarbeiten sind zuvor aber notwendig, nachdem jahrelang kaum etwas passiert war. Doch wie lange der Umbau dauern wird, darüber herrscht noch Unklarheit.

Gewerkschaft Verdi befürchtet Verhinderung von Betriebsübergängen

Torsten Furgol kennt das Gerücht von einer neunmonatigen Schließzeit, die nicht nur für die anderen Geschäfte im Florapark Folgen haben könnte, da so ein wichtiger Kundenmagnet lange fehlt. Auch für die „mein Real“-Mitarbeiter spielt dies eine Rolle, erklärt er.

„Es besteht die Befürchtung, dass ein gesetzlich zugesicherter Betriebsübergang umgangen wird“, sagt er. Länger als sechs Monate würde der Schutz für alte Arbeitsverträge kaum gelten. „Wir werden beobachten, wann Edeka öffnet“, meint der Verdi-Vertreter, „und gegebenenfalls die ehemaligen Mitarbeiter unterstützen.“

Edeka schweigt zu Umbauplänen für neuen Einkaufsmarkt im Florapark

Auf erneute Volksstimme-Nachfrage lässt sich Edeka weiterhin nicht in die Karten schauen, was die Dauer des Umbaus der Marktfläche im Florapark betrifft. Es gebe keinen neuen Sachstand zu den Planungen für das E-Center, teilt eine Sprecherin des Unternehmens nur mit.

Im Florapark selbst ist aber zu hören, dass jenen „mein Real“-Mitarbeitern, die sich bereits initiativ bei Edeka beworben haben, eine Anstellung für das erste Quartal 2025 in Aussicht gestellt worden sein soll – was eine mindestens zehnmonatige Schließung bedeuten würde.

Centermanagement will Händler im Florapark mit Werbeaktionen unterstützen

Sylvana Weigelt, Centermanagerin des Floraparks, erklärt auf Anfrage, dass „wir auch im Übergang bis zur Eröffnung von Edeka die Sortimente mit den ansässigen Händlern weitestgehend weiter bedienen können.“ Mit gezielten Centeraktionen und Werbekampagnen werde das Centermanagement „die Mietpartner unterstützen und die Kunden auch weiterhin für den Florapark begeistern“, versichert sie.

Die Kunden und Mieter würden über alle vorliegenden Informationen über den zukünftigen Bauablauf informiert.

Magdeburger Florapark ist eines der größten Einkaufszentren in Sachsen-Anhalt

Der Florapark ist neben dem Bördepark eines der beiden großen Einkaufszentren in Magdeburg, die in den 1990er Jahren auf der „grünen Wiese“ entstanden waren. Erst später wurden das Allee-Center und das City Carré in der Innenstadt errichtet. Der Florapark konnte 2023 sein 30-jähriges Bestehen feiern.

Mit gut 72.000 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der Florapark Magdeburg eines der größten Einkaufszentren in Sachsen-Anhalt. Circa 90 Geschäfte finden sich dort.